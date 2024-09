Mới đây, danh sách đề cử cho giải "Cặp đôi được yêu thích nhất" tại Liên hoan phim truyền hình Hàn Quốc (KDF) năm 2024 đã được công bố. Ngay lập tức, nó đã trở thành chủ đề được khán giả bàn tán sôi nổi. Dưới đây là những gương mặt nổi bật được đề cử.

Song Kang - Kim Yoo Jung

"My demon" của Kim Yoo Jung và Song Kang là một bộ phim lãng mạn rất hay.

Cái tên đầu tiên trong danh sách là Song Kang - Kim Yoo Jung, cặp đôi phim Chàng Quỷ Của Tôi (tựa Anh: My Demon). Đối với bất cứ tác phẩm lãng mạn nào, phản ứng hóa học của hai diễn viên chính luôn là điều tối quan trọng và Song Kang cùng với Kim Yoo Jung đã làm điều này rất tốt. Cả hai thể hiện diễn xuất ăn ý với nhau không chỉ trong những cảnh hài hước hay lãng mạn mà còn ở những "nốt trầm" bi thương.

Nụ hôn ngọt lịm của Song Kang và Kim Yoo Jung trong tập cuối.

Thực tế, tác phẩm này đạt rating không cao. Tuy nhiên trên nền tảng Netflix, phim lại vô cùng thu hút, liên tục đạt thành tích tốt trong thời điểm phát sóng. Không chỉ vậy, trên nhiều mạng xã hội, "Chàng quỷ của tôi" luôn là chủ đề được khán giả bàn luận cực kỳ sôi nổi.

Byeon Woo Seok - Kim Hye Yoon



Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon cực kỳ đẹp đôi trong "Cõng anh mà chạy".

Nếu phải chỉ ra "hắc mã" trên màn ảnh Hàn 2024, "Cõng anh mà chạy" (tựa Anh: "Lovely runner") do Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon đóng chính xứng đáng được gọi tên. Ban đầu, bộ phim bị tố lợi dụng câu chuyện của cố thần tượng Jonghyun (SHINee). Hơn nữa, Byeon Woo Seok cùng với Kim Hye Yoon cũng chưa phải là những gương mặt nổi tiếng hàng đầu. Thế nên trước khi phát sóng, tác phẩm này không được kỳ vọng sẽ tạo nên cơn sốt lớn.

Cảnh khóa môi nồng nhiệt của Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon.

Tuy nhiên khi phim lên sóng, mọi thứ xoay chuyển hoàn toàn. Bên cạnh kịch bản hấp dẫn, diễn xuất ăn ý vô cùng của Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon khiến khán giả không thể rời mắt. Cùng nhau, họ đã mang tới một câu chuyện tình yêu ly kỳ, đong đầy cảm xúc với những màn trình diễn chất lượng từ tập đầu tiên cho đến tập cuối cùng.

Chae Jong Hyeop - Kim So Hyun

Phản ứng hóa học ấn tượng của Chae Jong Hyeop và Kim So Hyun là thứ tạo nên sức hút cho bộ phim "Phải chăng là định mệnh?".

Bộ phim "Phải chăng là định mệnh?" (tựa Anh: "Serendipity’s Embrace") mới chiếu cách đây không lâu và cũng rất thu hút nhờ có sự xuất hiện của cặp đôi nhan sắc Chae Jong Hyeop và Kim So Hyun. Trong phim, Chae Jong Hyeop vào vai Kang Hu Yeong, một chàng trai bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong là trái tim ấm áp. Anh thầm yêu cô bạn học Lee Hong Ju do Kim So Hyun thủ vai. Tuy nhiên, cả hai đã không thể đến bên nhau.

10 năm sau, Kang Hu Yeong giờ là người đàn ông có sự nghiệp thành công trên đất Mỹ. Anh trở về Hàn Quốc trong một chuyến công tác và tình cờ gặp lại Lee Hong Ju. Từ đây, những tình cảm anh luôn chôn giấu trong trái tim dần trỗi dậy.

Bộ phim khép lại với cái kết ngọt ngào cho cặp đôi chính.

Thực tế, mô-típ tình đầu khó phai của "Phải chăng là định mệnh?" không hề mới, diễn biến phim cũng dễ đoán. Tuy vậy, phản ứng hóa học ấn tượng của Chae Jong Hyeop cùng Kim So Hyun đã trở thành chiếc chìa khóa mang lại sức hấp dẫn cho tác phẩm này.

Kim Soo Hyun - Kim Ji Won

Kim Soo Hyun và Kim Ji Won đã mang tới cho khán giả xem "Nữ hoàng nước mắt" một câu chuyện tình yêu với rất nhiều cảm xúc.

Đại diện cuối cùng trong danh sách, cũng là cặp đôi thành công nhất màn ảnh Hàn năm 2024 gọi tên Kim Soo Hyun và Kim Ji Won. Cùng nhau, họ đã làm nên thành công vang dội cho "Nữ hoàng nước mắt" (tựa Anh: "Queen of tears").

Nhờ diễn xuất hoàn hảo của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won, "Nữ hoàng nước mắt" tạo ra cơn sốt quét ngang toàn châu Á. Không chỉ vậy, bộ phim này còn thay thế "Hạ cánh nơi anh" để trở thành tác phẩm có rating cao nhất lịch sử đài tvN.

Cho đến hiện tại, cặp đôi "song Kim" vẫn được nhiều netizen "đẩy thuyền".

Cho đến nay khi bộ phim đã kết thúc, nhiều netizen Việt vẫn "đẩy thuyền" Kim Ji Won và Kim Soo Hyun, những động thái mới của họ cũng rất được quan tâm.