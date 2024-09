Ngày 3/9, Mộ Tư Từ công bố tạo hình nhân vật chính trong phim đã tạo nên "làn sóng" tranh cãi của netizen. Cụ thể, sau khi tổ chức lễ khai máy, đoàn làm phim đăng tải video phúc lợi đầu tiên, hé lộ tạo hình của hai nhân vật chính là nữ quỷ vương Hạ Tư Mộ và tướng quân trẻ tuổi Đoạn Tư do Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ thủ vai. Lý do cộng đồng mạng "bất bình" là vì tạo hình có xu hướng tây hóa, khuyết thiếu phần thẩm mỹ phương Đông và cũng không khớp với hình tượng được miêu tả trong truyện. Tệ hơn nữa là nữ chính bị cho là già như mẹ của Trần Phi Vũ. Với sắc đen u ám cùng lối make up đậm, nhà làm phim đã vô tình "dìm chết" nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba, thay vào đó là sự già nua, có phần thiếu ngủ của nét khối thâm quầng. Có lẽ vì thế mà khi đứng chung với bạn diễn, mỹ nhân 9x lại kém sắc đến thế.

Hình ảnh trong buổi khai máy 3/9

Mới đây nhất, buổi đọc kịch và học lễ nghi của Mộ Tư Từ lại "rò rỉ" thêm vài hình ảnh đến tay khán giả khiến ai nấy đều "vỡ òa" và mừng thầm vì nhan sắc ngoài đời thật của Địch Lệ Nhiệt Ba. Dù đã đội một chiếc nón che đi phần nào khuôn mặt nhưng cô vẫn để lộ nhan sắc đỉnh cao làm netizen quay xe gấp vì vẻ ngoài mộc mạc lại rất tự nhiên, cuốn hút. Chủ đề mặt mộc của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng nhanh chóng leo lên hot search và thu hút hơn 60 triệu lượt xem.

Mặt mộc đẹp không tì vết của Địch Lệ Nhiệt Ba

Bên cạnh đó, điều mà khán giả thích thú nhất lại chính là thái độ của nhà làm phim Mộ Tư Từ. Hẳn họ đã nghe thấy nguyện vọng của netizen là muốn thay đổi trang phục của các nhân vật chính sao cho "nịnh mắt" hơn, từ đó sẽ có cảm xúc và động lực cày phim. Tạo hình mới của Địch Lệ Nhiệt Ba được đầu tư chỉn chu hơn, giúp nữ diễn viên về đúng lứa tuổi của mình nhờ sắc trắng tinh khôi.

Tạo hình mới nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba

Phản ứng của khán giả: - Nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba siêu yêu luôn. Mặt mộc buổi đọc thoại đỉnh dã man - Ủa thấy mặt mộc còn xinh hơn lúc makeup nữa trời, xin vía - Tôi đã xem được mặt mộc của cổ và ghen tị - Tạo hình mỗi ngày một đẹp hơn nhé - Tạo hình này đẹp, mong phim sớm thành công!

Mộ Tư Từ xoay quanh câu chuyện của nữ quỷ vương Hạ Tư Mộ (Địch Lệ Nhiệt Ba) và tướng quân trẻ tuổi Đoạn Tư (Trần Phi Vũ). Quỷ vương Hạ Tư Mộ "nảy sinh" mối duyên trời định với tướng quân Đoạn Tư trong lần đi tìm kiếm thức ăn. Cả hai thăm dò, tìm hiểu được quá khứ, chí hướng và cuộc sống của đối phương. Dù gặp phải rào cản về tuổi tác (một người phàm tuổi thọ chỉ trăm năm và nữ quỷ sống đến 400 tuổi vẫn là thiếu nữ) nhưng họ vẫn dùng tình yêu của mình để đi ngược lại dòng chảy thời gian.

Bộ phim sẽ sớm ra mắt trong thời gian sắp tới.