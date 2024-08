Sau tập 3 của Love Next Door ghi nhận mức rating thấp chỉ đạt 4.2%, nhiều khán giả cho rằng bộ phim có tình tiết quá dễ đoán, nếu chỉ nhờ phản ứng hoá học ngọt ngào của Jung Hae In và Jung So Min thì không cứu nổi rating phim. Tuy nhiên, tập 4 phát sóng tối 25/08 đã chứng tỏ sức lôi cuốn của bộ phim không hề hạ nhiệt, tỷ suất người xem đạt 6.5%, kỷ lục cao nhất kể từ khi lên sóng.

Rating đầy hứa hẹn của Love Next Door

Trong tập 4, các tình tiết của bộ phim đã được làm sáng tỏ và tình tiết của phim đã được đẩy nhanh hơn. Cụ thể, tập phim xuất hiện nhân vật Chris - đồng nghiệp cũ của Seok Ry (Jung So Min) khi còn làm tại Greip. Anh ta là một kẻ tồi tệ khi đã lợi dụng cô trong công việc và nói xấu sau lưng cô với đồng nghiệp cùng team. Chris chính là nguyên nhân gián tiếp khiến Seok Ryu từ bỏ công việc và để lại vết thương trong tâm lý cô.

Khi gặp lại Chris và thấy anh ta coi thường Seung Ho (Jung Hae In), Seok Ryu đã không giữ nổi bình tĩnh và lao lên dằn mặt anh ta, vừa xả cơn giận trong lòng, vừa tuyên bố sẽ cho anh ta một bài học nếu còn kiếm chuyện. Cuối cùng Chris bị sa thải và công ty của Seung Ho đã nhận được dự án của Greip.

Phân cảnh này đã cho thấy cuộc sống của Seok Ryu khi còn ở Mỹ, rằng phía sau một Seok Ryu thành công thì đã phải nỗ lực và chịu nhiều tổn thương thế nào. Sự bùng nổ của Seok Ryu làm khán giả thấy hả hê và phân cảnh này đã giúp bộ phim đạt rating real time lên tới 12.07%.

Một mặt, diễn biến tình cảm của cặp bạn thân con trai của mẹ đã có sự chuyển biến đáng kể. Seung Ho sau khi đọc bức thư 10 năm trước do chính bản thân mình viết mới nhận ra rằng chưa một giây phút nào anh ngừng thích cô bạn của mình. Nhưng tình cảm ấy chỉ âm thầm bên cạnh Seok Ryu và chỉ thể hiện qua những cử chỉ quan tâm, những lời nói chí choé thường ngày. Liệu sắp tới Seung Ho sẽ bày tỏ tình cảm như lời hứa trong bức thứ? Đây chính là câu hỏi mà khán giả mong chờ trong những tập tiếp theo.

Love Next Door sẽ lên sóng vào mỗi tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trên tvN và Netflix.