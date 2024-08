Sau câu chuyện về lá thư trong quá khứ khiến Seung Hyo (Jung Hae In) phát hiện ra mình từng rất thích Seok Ryu (Jung So Min), Love Next Door (Con Trai Bạn Mẹ) tập 4 tiếp diễn với cuộc sống thường ngày của hai gia đình. Cùng lúc này, Greip (công ty cũ nơi Seok Ryu làm việc) đã liên hệ với công ty của Seung Hyo vì họ muốn thi công xây dựng một chi nhánh tại Seoul. Vì cả Seung Hyo lẫn Myeong U đều không rành tiếng Anh nên Myeong U đã ra sức nhờ vả, mong Seok Ryu giúp mình trong dự án này. Dù không muốn nhưng cuối cùng Seok Ryu đã đồng ý.

Bước đầu, Seok Ryu thành công giúp Seung Hyo giao tiếp, thương thảo với phía công ty nước ngoài. Thế nhưng cô lại phát hiện ra Greip không hoàn toàn có thiện chí hợp tác, họ chỉ coi Seung Hyo là phương tiện để so sánh, đối chiếu trước khi chính thức hợp tác với công ty khác là Hwawoon. Cảm thấy bất công, Seok Ryu đã nói ngay cho Seung Hyo để khuyên anh từ bỏ nhưng Seung Hyo không muốn. Hai người vì vậy mà xảy ra tranh cãi.

Dù rất giận nhưng Seok Ryu vẫn cùng Seung Hyo đến buổi gặp mặt với Greip. Tại đây, cô gặp lại Chris, đồng nghiệp ở công ty cũ, người luôn lợi dụng và coi Seok Ryu như "thần Đèn" thông minh, tiện lợi và dễ sai khiến. Đối diện với cơn ác mộng một thời, Seok Ryu không thể giữ được bình tĩnh. Khi cô và Chris nói chuyện riêng, Chris nhắc lại những chuyện quá khứ và xoa đầu Seok Ryu. Chứng kiến cảnh tượng này, Seung Hyo đã lao tới, suýt nữa thì đánh cả đối tác của mình. Sau khi can ngăn Seung Hyo, chính Seok Ryu đã tự ra tay đánh Chris cùng tuyên bố thách anh ta kiếm chuyện với Atelier In (công ty của Seung Hyo). Bởi lẽ Seok Ryu có đủ khả năng tìm ra những chứng cứ về việc Chris bắt bẻ nhà thầu phụ, đạo nhái, bỏ bê trách nhiệm và thao túng tâm lý đồng nghiệp, đủ để Greip đuổi việc anh ta.

Sau khi giải quyết xong việc, Seung Hyo "dỗ dành" Seok Ryu bằng cách đem tới cho cô một dôi dép lê vì biết cô không hợp giày cao gót, đưa cô đi viết "lời nguyền" gửi tới những đồng nghiệp cũ. Cùng lúc này, không ai ngờ Chris lại bị công ty sa thải, Greip còn đổi ý định, quyết định hợp tác với Seung Hyo vì đã rất ưng ý kế hoạch của anh. Lý do là bởi Myeong U luôn có thói quen ghi âm các cuộc họp và vô tình đã ghi âm được tất cả những gì Chris nói trong lúc tranh cãi với Seok Ryu. Nhận được tin mừng, Seok Ryu lập tức ôm chầm lấy Seung Hyo mà không biết rằng một lần nữa cô lại khiến trái tim Seung Hyo rung động.



