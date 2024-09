Ngoại hình gây sốc của Jung Hae In

Bộ phim Love Next Door hiện đang là cái tên gây sốt toàn cầu khi được đông đảo người xem quan tâm và yêu mến. Sự nổi tiếng của bộ phim Love Next Door đã đưa danh tiếng của nam diễn viên chính Jung Hae In phủ sóng toàn cầu. Mới đây, cộng đồng mạng đã tìm thấy những hình ảnh cũng của Jung Hae In trong một bộ phim được phát sóng cách đây 10 năm và ai nấy đều bất ngờ vì ngoại hình của nam diễn viên.

Đó là bộ phim Bride Of The Century (Cô Dâu Thế Kỷ) với sự tham gia của dàn diễn viên bao gồm: Lee Hong Ki, Yang Jin Sung, Sung Hyuk và Jung Hae In. Nội dung phim xoay quanh lời nguyền từ hàng trăm năm nay của gia tộc tài phiệt họ Choi: Người vợ đầu tiên của bất cứ cậu con trai trưởng nào cũng sẽ chết khi chính thức về làm dâu. Việc ma nữ bảo vệ dòng họ liên tục xuất hiện trong phim với những mục đích khác nhau khiến người xem tò mò về vai trò thực sự của cô ta.

Jung Hae In vào vai Choi Kang In, là em trai của nam chính Choi Kang Joo và là một ca sĩ thần tượng nổi tiếng. Trong phim, Kang In có tính cách vui vẻ, năng nổ và luôn quan tâm tới mọi người xung quanh. Đặc biệt là nụ cười tươi, có phần tinh nghịch đã giúp nam diễn viên ghi điểm với khán giả ở thời điểm phim lên sóng.

Thủ vai một ca sĩ thần tượng cho nên Jung Hae In sở hữu tạo hình với màu tóc sáng và lối trang điểm đậm hơn bình thường. Đây cũng là điều khiến khán giả bất ngờ và khó nhận ra nam diễn viên vì đã quen với hình ảnh Jung Hae In trong màu tóc tối.

Đặc biệt hơn, khán giả còn nhận thấy ngoại hình trẻ trung và dường như chẳng có nhiều thay đổi của Jung Hae In so với thời điểm bộ phim Bride Of The Century lên sóng. Đã 10 năm trôi qua, nhưng những đường nét trên gương mặt của Jung Hae In vẫn chẳng có nhiều thay đổi, ngoại trừ việc anh đã trở nên dày dặn kinh nghiệm và cứng cáp hơn so với ngoại hình còn non trẻ thuở mới vào nghề.