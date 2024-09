Tối ngày 1/9, tập 6 Love Next Door mang đến nhiều câu chuyện rất đáng xem và ý nghĩa khi điều mà netizen mong mỏi bấy lâu lại sắp được hóa sự thật, cặp đôi Seung Hyo (Jung Hae In) - Seok Ryu (Jung So Min) dần nhận ra tình cảm của đối phương dành cho mình. Thế nên, so với tập trước thì rating tập 6 đã "lấy lại phong độ" tăng từ 4.7% lên 6.7%, thậm chí cao nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, trong lần sang nhà Seung Hyo, Seok Ryu đã vô tình vào phòng tìm cậu và nảy ra quyết định táo bạo là đọc trộm bức thư mà nam chính giấu cô. Thế nhưng, sau khi đọc xong thì bị Seung Hyo bắt gặp tại trận, cả hai "xịt keo". Người thì nghĩ đó là trò đùa, kẻ lại "một phen hú vía" vì bí mật thầm thương crush bị bại lộ. Điều này khiến khán giả xem phim cực kì hào hứng vì otp của mình sắp đi đến "độ" yêu nhau. Có lẽ đây cũng chính là lý do vì sao tập phim này được mong chờ đến vậy.

Bên cạnh đó, tập phim này mang đến một khía cạnh khá nhân văn. Lần đầu tiên ba của Seok Ryu dám bày tỏ cảm xúc trước vợ và các con của mình.

Ông cho rằng ông chính là "kẻ ăn bám" gia đình và luôn xấu hổ trước mặt người thân. Qua đó, đã có màn tâm sự giữa cha và con gái, vì Seok Ryu rất thương cha của mình và quyết đòi lại công bằng cho ông đến cùng. Thế nhưng điểm hài hước ở chỗ Seung Hyo đã nhanh hơn cô một bước và tóm gọn "ketr gian" trong phút mốt khiến netizen không khỏi thích thú về độ nhạy bén và quan tâm "nhà vợ" của anh chàng.

Kết lại tập này, netizen lại có thêm thông tin mới về tập tiếp theo, hứa hẹn sẽ gay cấn hơn bao giờ hết khi có sự "đụng độ" giữa chồng sắp cưới cũ của Seok Ryu. Cộng đồng mạng hài hước đẩy thuyền anh ta với người yêu cũ Tae Hui của Seung Hyo và bảo họ tránh xa đôi chính ra.

Phản ứng của netizen: - Sao mà giấu được - Sợ em biết, lại sợ em không biết. Muốn em biết lại muốn em không biết...Haizzz anh tui - Chỉ đọc được thư tình nên ảnh "xịt keo" - Hết tập 6 tưởng sắp tỏ tình, lại ra 1 anh chồng hờ. Mang ngay thứ 7 đến đây - Hóng tập sau quá đi!

Love Next Door lên sóng vào tối thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên kênh tvN.