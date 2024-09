Màn ảnh Hàn luôn nổi tiếng với những câu chuyện tình yêu lãng mạn. Thế nhưng, những tác phẩm về chủ đề tình thân, tình người cũng được các nhà làm phim xứ Kim Chi thực hiện rất tốt. Dưới đây là danh sách 4 phim điện ảnh Hàn cực hay và vô cùng ý nghĩa để bạn có thể thưởng thức cùng người thân nhân dịp nghỉ lễ 2/9.

Và em sẽ đến

"Và em sẽ đến" là bộ phim hay bậc nhất trong sự nghiệp của Son Ye Jin.

Cái tên đầu tiên trong danh sách là "Và em sẽ đến". Đây có thể nói là bộ phim hay bậc và ý nghĩa bậc nhất trong sự nghiệp của cả nàng ngọc nữ Son Ye Jin lẫn chàng tài tử đình đám So Ji Sub. "Và em sẽ đến" đưa khán giả tới với câu chuyện gia đình của ông bố đơn thân Woo Jin, người dù sức khỏe không tốt nhưng vẫn chăm chỉ làm việc, tần tảo nuôi con.

Một ngày kia, phép màu bất ngờ xảy đến với anh khi mà Soo Ah, cô vợ yêu dấu vốn đã qua đời đột nhiên xuất hiện trở lại. Chỉ là, cô không nhớ được gì hết, cả việc mình đã từng cùng Woo Jin và cậu con trai Ji Ho có một gia đình nhỏ hạnh phúc tới nhường nào.

Những ngày tháng sau đó, gia đình họ vẫn tràn ngập tiếng cười. Dẫu vậy, khi mà bí mật về sự trở lại của Soo Ah dần được hé mở, đấy cũng là lúc cô sắp phải rời đi.

"Và em sẽ đến" mang tới một bữa tiệc diễn xuất, không chỉ từ Son Ye Jin, So Ji Sub mà cả diễn viên nhí Kim Ji Hwan. Tác phẩm này đã cực kỳ thành công trong việc chạm tới cảm xúc của khán giả, khiến mọi người vừa có những khoảnh khắc nở nụ cười vui vẻ, vừa có những phút giây nghẹn ngào rơi lệ.

Thằng em lý tưởng

Tiếp theo, chúng ta có "Thằng em lý tưởng" (tựa Anh: "Inseparable bros") do Lee Kwang Soo, Esom và Shin Ha Kyun đóng chính. Trong phim, Lee Kwang Soo vào vai Dong Goo, một chàng trai hoàn toàn khỏe mạnh nhưng vì mắc bệnh về trí óc, tâm hồn của cậu chỉ như một đứa trẻ.

"Thằng em lý tưởng" có sự tham gia của dàn diễn viên thực lực bao gồm Lee Kwang Soo, Esom và Shin Ha Kyun.

Shin Ha Kyun đảm nhận nhân vật Se Ha, người anh trai cùng lớn lên với Dong Goo. Trái ngược với em mình, Se Ha có trí óc bình thường nhưng lại bị liệt tứ chi. Se Ha và Dong Goo luôn dựa vào nhau để sống, giữa họ có một tình cảm vô cùng khăng khít.

Cặp anh em này quen một người bạn là Mi Hyun do Esom thủ vai. Khi mà cả ba đang trải qua những ngày tháng vui vẻ cùng nhau, biến cố ập tới. Mẹ ruột của Dong Goo xuất hiện với ý định đón anh trở về.

Tiếng Anh là chuyện nhỏ

Bộ phim "Tiếng Anh là chuyện nhỏ" ra mắt khán giả vào năm 2017, có sự tham gia của "bà nội quốc dân" Na Moon Hee cùng với tài tử đình đám Lee Je Hoon. Trong phim, nữ chính Na Ok Boon ban đầu hiện lên như một nỗi ám ảnh của các nhân viên công vụ. Bà liên tục khiếu nại, hành động đôi khi có phần vô lý khiến ai cũng phải đau đầu.

Lee Je Hoon và Na Moon Hee trong phim "Tiếng Anh là chuyện nhỏ".

Park Min Jae là một "thanh niên cứng" đích thực ở văn phòng của các nhân viên công vụ. Dù đã được cảnh báo về bà Na Ok Boon, thế nhưng anh vẫn luôn tin rằng chỉ cần làm theo luật là ổn. Tuy vậy, rất nhanh chóng Park Min Jae đã cảm nhận được độ "phiền" của Na Ok Boon. Vì lý do nào đấy, bà Na Ok Boon rất muốn học ngoại ngữ. Bà làm mọi cách để năn nỉ Park Min Jae dạy mình, khiến anh bất đắc dĩ mà nhận lời nhưng chỉ thực hiện một cách chống đối mà thôi.

Tuy nhiên, bước ngoặt trong mối quan hệ giữa hai người đã xảy ra khi Park Min Jae phát hiện em trai của mình thường xuyên được bà Na Ok Boon nấu ăn cho. Sau sự việc này, Park Min Jae hiểu bà Na Ok Boon là một người nhân hậu nên đã quyết định sẽ dạy tiếng Anh giao tiếp cho bà thật tốt. Trong quá trình này, họ dần trở thành người bạn có thể chia sẻ những tâm sự với nhau. Hóa ra, họ đều từng trải qua những sự việc mà chỉ cần nhớ lại là vẫn sẽ luôn thấy đau lòng.

Cục nợ hóa cục cưng

Cái tên cuối cùng trong danh sách là "Cục nợ hóa cục cưng" (tựa Anh: "Pawn"), bộ phim có sự tham gia của dàn sao thực lực tên tuổi như Ha Ji Won, Sung Dong Il, Kim Yoon Jin, Kim Hee Won. Nhân vật nam chính Doo Seok là một người đòi nợ thuê với vẻ ngoài "cộm cán" khiến người khác e sợ. Thế nhưng bên trong, anh ấy có trái tim nhân hậu, đầy lòng trắc ẩn.

Myung Ja nợ tiền và để đòi lại món nợ này, Doo Seok đã bắt cô con gái 9 tuổi tên Seung Yi của cô. Tuy nhiên thật trớ trêu khi mà Myung Ja vốn là người nhập cư bất hợp pháp và bị trục xuất. Thế rồi, Doo Seok lại bất đắc dĩ trở thành người giám hộ nuôi nấng cô bé.

"Cục nợ hóa cục cưng" là một bộ phim cực hay về chủ đề tình cảm gia đình.

"Cục nợ hóa cục cưng" là thước phim cảm động sưởi ấm trái tim khán giả. Tại đây, những con người vốn không cùng huyết thống, vô tình được sợi dây định mệnh trói lại với nhau và rồi trở thành gia đình, trở thành người thân thực sự.