Chỉ sau 3 ngày lên sóng, Queen Woo hiện đang là bộ phim thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả và nhận nhiều phản ứng trái chiều. Giữa nhiều bình luận cho rằng có nhiều cảnh nóng vô nghĩa và cảnh hành động đen tối thì nhiều khán giả dành lời khen cho nam diễn viên Lee Soo Hyuk trong vai hoàng tử Go Bal Gi.

Queen Woo mô tả về những cuộc đấu đá chính trị, tranh giành quyền lực hiểm ác chốn cung đình. Sau khi nhà vua Goguryeo Go Nam Mu (Ji Chang Wook) qua đời, hoàng hậu Woo Hee (Jeon Jong Seo) buộc phải tái hôn với một trong các em trai của vua và đưa người đó lên ngôi trong vòng 24 giờ để có thể bảo vệ quyền lực và gia tộc.

Lee Soo Hyuk vào vai Go Bal Gi, một trong những vị hoàng tử tàn độc được lựa chọn để kế ngôi vua. Go Bal Gi gây sốc bởi cảnh quan hệ cùng thê tử, sau đó trực tiếp ra tay giết hại cô. Phân cảnh được mô tả chi tiết đến trần trụi, thể hiện sự tàn bạo và tham vọng của Go Bal Gi khiến khán giả không khỏi sốc nặng.

Bên cạnh đó, khán giả bày tỏ sự phấn khích với phong thái quyến rũ và chất giọng trầm ấm đặc trưng của Lee Soo Hyuk trong nhân vật Go Bal Gi. Dù đây là một nhân vật phản diện, với mức độ tàn ác gây choáng váng nhưng lại được nhiều người xem yêu thích. Được biết, đây không phải lần đầu Lee Soo Hyuk được khen ngợi khi vào vai phản diện. Anh vốn nổi tiếng với những vai diễn ác nhân nhưng không thể nào khiến khán giả ghét được như vai diễn ma cà rồng khát máu Gwi trong bộ phim Thư Sinh Bóng Đêm .

Tổng hợp phản ứng của khán giả: - Ôi trời Lee Soo Hyuk trông quyến rũ quá trong bộ này! Tôi đang yêu thích nhân vật bad boy của anh ấy ở đây, anh chàng quá đẹp trai! - Giữa tất cả những bình luận ở đây, tôi muốn nói rằng tôi rất mê giọng nói quyến rũ của Lee Soo Hyuk. - U mê không lối thoát, người đâu mà đẹp trai hoàn hảo. - Mê tam hoàng tử Lee Soo Hyuk, mong phần 2 xuất hiện nhiều hơn. - Ý là Lee Soo Hyuk có gương mặt của kẻ phản diện à mà chuyên gia đóng phản diện vậy anh? - Bộ nào anh cũng đóng vai phản diện điên tình vậy. - Tạo hình cổ trang của Lee Soo Hyuk lúc nào cũng mê.



Queen Woo hiện đã lên sóng phần đầu tiên và sẽ phát sóng phần 2 vào ngày 12/09.