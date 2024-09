Ngôi nhà bị ma ám, nhà ngoại cảm mù và cái chết bất ngờ

Oddity - Quỷ Án được nhận định là bộ phim có mọi thứ, từ tội phạm, hiện tượng siêu nhiên, tâm linh, các vật bị ám, và sự sợ hãi bao trùm. Tuy nhiên, thay vì trực tiếp sử dụng những cảnh bạo lực để tạo nên những pha hù dọa, bộ phim để khán giả tự suy ngẫm về hậu quả của những tội ác kinh hoàng, kẻ ác bị trừng phạt bởi thế lực tâm linh, kỳ bí.

Hầu hết tình tiết của Quỷ Án diễn ra trong ngôi nhà rộng lớn, cũ kỹ ở vùng nông thôn Ireland. Câu chuyện bắt đầu với cuộc chạm trán đầy kinh hoàng giữa Dani (Carolyn Bracken) và người khách lạ mặt (Tadhg Murphy) vừa tuyên bố có người đột nhập vào nhà cô.

Dani kích động lớn sau khi chứng kiến sự quấy phá của người đàn ông có mắt thủy tinh đục ngầu đáng sợ. Cô không thể liên lạc với chồng là Ted ( Gwilym Lee đóng), một bác sĩ đang trực đêm tại bệnh viện tâm thần gần đó. Sự do dự khiến Dani bị sát hại, dẫn đến cái chết thương tâm.

Một năm sau, khi Ted và bạn gái mới là Yana (Caroline Menton đóng) đang sống trong ngôi nhà đáng sợ, họ bất ngờ bị Darcy, em gái sinh đôi bị mù của Dani (cũng do Bracken thủ vai), ghé thăm. Từ đó, nguyên nhân cái chết bất ngờ và đau đớn của Dani dần được hé lộ.

Carolyn Bracken gây ấn tượng khi đóng người vợ bị ám sát và nhà ngoại cảm mù.

Trong Quỷ Án , hình nhân gỗ với kích thước người thật mang lại cảm giác ghê rợn cho người xem, nhất là tạo hình miệng há hốc, đầu đầy lỗ. Đây là món quà "kỷ niệm 5 năm ngày cưới" Darcy dành tặng cho anh rể vào ngay ngày giỗ đầu của chị gái.

Hình nhân gỗ là tác phẩm điêu khắc toàn thân người đàn ông khỏa thân đang gào thét. Khoảnh khắc chứng kiến, Yana - bạn gái mới của Ted sợ hãi - mặc dù điều đó không ngăn cô khám phá người gỗ, tìm hiểu chi chít lỗ khoan sau đầu.

Tạo hình người gỗ được đạo diễn McCarthy lấy cảm hứng từ truyền thuyết Do Thái về Golem - hình nhân bằng đất sét lớn được phù phép sống dậy qua các nghi lễ để thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân. Trong Quỷ Án, nhờ vào tà thuật, hình nhân gỗ đóng vai trò xuyên suốt mạch phim, hiện lên đầy quái dị, mang nhiệm vụ "thay trời hành đạo", tìm ra hung thủ giết chết Dani.

Phản hồi tích của giới phê bình

Ngay từ khi ra mắt tại Liên hoan phim South by Southwest (Mỹ) hồi tháng 3, Quỷ án nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt từ khán giả và giới phê bình. Phim giành được giải thưởng Audience Award trong hạng mục Midnighters, khẳng định sức hấp dẫn của phim với khán giả yêu thích dòng phim kinh dị.

Trong khi đó, các trang phê bình dành lời khen cho Quỷ Án. Tờ The New York Times gọi bộ phim là "tác phẩm kinh dị siêu nhiên đầy cuốn hút", đồng thời ca ngợi cách McCarthy xây dựng mạch phim căng thẳng và sử dụng bối cảnh để tạo nên không khí đáng sợ. Bộ phim không lạm dụng những cảnh bạo lực trực tiếp, thay vào đó để khán giả tự suy ngẫm về hậu quả đẫm máu của sự kiện xảy ra trong phim.

The Guardian nhận xét Quỷ Án là bộ phim "mang đầy sự tinh tế trong cách kể chuyện và xây dựng nhân vật", đồng thời nhấn mạnh đây là một trong những tác phẩm kinh dị nổi bật trong năm. Giới phê bình đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn kép của Carolyn Bracken. Nữ diễn viên thành công trong việc thể hiện hai nhân vật có tính cách, nguồn năng lượng hoàn toàn khác nhau.

Tạo hình người gỗ đáng sợ, kinh hoàng trong Quỷ án.

Trang phê bình điện ảnh nổi tiếng Roger Ebert (rogerebert.com) chấm Quỷ án đạt 3.4/4 sao, cho rằng phim có khung nhìn ổn định, vượt mức mong đợi, khiến người xem rùng mình nếu xem lúc nửa đêm.

Tác phẩm cũng đã được các nhà phê bình trên Rotten Tomatoes đánh giá cao, đạt 96% điểm tích cực. “Câu chuyện làm người xem nửa tin nửa ngờ về thế giới tâm linh kỳ bí, với những pha hù dọa khó đoán tạo được hiệu quả đáng kinh ngạc”, chuyên gia nhận định.

Nhiều người xem nhận xét bộ phim mang đến những phút giây hồi hộp tột độ và những cú sốc kinh hoàng, đặc biệt là đối với những người đã lâu không tìm được tác phẩm kinh dị thực sự gây sợ hãi.

“Quỷ Án khiến tôi sợ hãi thực sự, điều mà tôi chưa từng trải qua khi xem các phim kinh dị khác như The Ring”, người xem nhận xét trên Rotten Tomatoes.

Sự kết hợp của hai diễn viên hàng đầu nước Anh

Sau thành công từ bộ phim Bohemian Rhapsody - huyền thoại ngôi sao nhạc rock, Gwilym Lee hầu như chỉ đóng phim truyền hình và tham gia diễn kịch tại các sân khấu ở Anh. Quỷ Án đánh dấu sự trở lại mang tính đột phá của nam diễn viên với thể loại phim kinh dị.

Nam diễn viên là gương mặt quen thuộc trên sân khấu và truyền hình ở Anh. Anh bắt đầu đóng phim từ năm 1997 bắt đầu từ lĩnh vực truyền hình, nhiều lần nhận giải thưởng lớn về diễn xuất ở Anh. Trước Quỷ Án và Bohemian Rhapsody , anh được người xem biết đến qua nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim gồm Oedipus (2009), King Lear (2010), Land Girls (2011), The Tourist (2010), A Song for Jenny (2015), Jamestown (2017)…

Trong khi đó, Carolyn Bracken - diễn viên đóng hai vai Dani và Darcy - được biết đến là ngôi sao của series phim kinh dị The Gone (2023) nổi tiếng tại Anh. Trước đó, cô gây ấn tượng mạnh với bộ phim kinh dị You Are Not My Mother (2021).

Với Quỷ Án, đạo diễn Damian McCarthy tiếp tục khẳng định anh là một trong những đạo diễn kinh dị triển vọng. Anh gây ấn tượng với phong cách tạo dựng không khí căng thẳng, không cần lạm dụng những chi tiết hù dọa thường thấy.