MXH bùng nổ vì Kim Soo Hyun diễn quá đỉnh ở Queen of Tears, cảnh độc thoại khiến netizen đòi trao cúp Daesang

Tối 20/4 vừa qua, Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) đã lên sóng tập 13 và ngay lập tức trở thành chủ đề gây sốt MXH. Dù phải đụng độ với nhiều đối thủ nặng ký, nhất là bom tấn mới ra mắt của đài MBC - Chief Detective 1958 - nhưng rating tập 13 vẫn không hề bị ảnh hưởng. Con số ghi nhận là 20,17%, không thay đổi nhiều so với 20,73% của tập 12, giúp phim duy trì thứ hạng là chương trình được xem nhiều nhất Hàn Quốc thời điểm hiện tại.

Tập 13 có phần nhẹ nhàng, nhiều tiếng cười hơn những tập phim trước đó khi Hae In (Kim Ji Won) đã tìm thấy cơ hội sống. Tuy nhiên, đúng như tên phim, tập này vẫn có những khoảnh khắc lấy đi nước mắt của khán giả khi Hae In có thể sẽ mất trí nhớ nếu làm phẫu thuật, quên toàn bộ ký ức từ khi sinh ra đến hiện tại, trong đó dĩ nhiên có cả Hyun Woo (Kim Soo Hyun).

Điểm nhấn của tập này là hàng loạt những khoảnh khắc cặp vợ chồng Hae In - Hyun Woo tận hưởng bầu không khí lãng mạn bên nhau, làm những điều mà 3 năm qua, hai người đã bỏ lỡ. Họ ra ở riêng, sống tại căn hộ mà Hyun Woo đã mua, cùng ăn uống, nấu nướng, hẹn hò hạnh phúc bên nhau như một cặp đôi mới cưới. Những khoảnh khắc ngọt ngào này khiến khán giả "tan chảy" và càng mong chờ cái kết hạnh phúc cho cả hai.

Xem xong tập 13, khán giả dành vô vàn lời khen cho diễn xuất quá hoàn hảo, chemistry bùng nổ của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won. Hai người nhập vai cặp đôi yêu đương ngọt ngào một cách quá xuất sắc. Nhất là Kim Ji Won, khán giả thấy được sự đổi mới rõ nét trong biểu cảm của cô. Nếu ở những tập trước, tình yêu của Hae In còn dè dặt do cô không dám mơ mộng về tương lai thì ở tập này, khán giả được thấy một Hae In tỏa nắng, tràn đầy năng lượng hạnh phúc khi ở bên cạnh người mình yêu. Sự chuyển biến rõ nét cộng thêm sự ăn ý tuyệt đối của cô với Kim Soo Hyun đã tạo nên những khoảnh khắc khiến người xem thực sự rung động.

Bên cạnh những cảnh yêu đương mật ngọt thì tập 13 còn gây sốt MXH với khoảnh khắc Hyun Woo đau lòng, không muốn Ji Won từ bỏ việc phẫu thuật. Anh thú nhận sự thật với Hae In về việc cô có thể sẽ mất trí nhớ, cầu xin Hae In hãy sống. Cảnh Hyun Woo tự mình quay clip, nhắn gửi Hae In phòng trường hợp cô quên mất anh thực sự khiến khán giả không kìm được nước mắt. Đây cũng là cảnh có rating realtime cao nhất trong đêm.

Bình luận của khán giả: - Đoạn này Kim Soo Hyun diễn đỉnh quá, đang nói xong khựng lại khóc nấc lên. - Tui khóc không dừng được luôn. - Coi khóc sưng 2 con mắt. - Kim Soo Hyun nhất định phải là Thị đế, Daesang năm nay!! Cảnh độc thoại đỉnh đến điên luôn.

Nguồn ảnh: tvN