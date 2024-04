Queen of Tears tập 15: Kim Soo Hyun bị tai nạn nghiêm trọng, biên kịch quyết tâm đày đoạ đôi chính đến cùng?

Trong tập 15 của bộ phim truyền hình Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt), Hae In (Kim Ji Won) mất trí nhớ sau phẫu thuật và bị Eun Sung (Park Sung Hoon) thao túng tâm lý. Cô tin rằng Hyun Woo (Kim Soo Hyun) là kẻ phản bội, bám đuôi và giết người. Eun Sung cũng dùng tiền bạc để thao túng cả giám đốc bệnh viện, còn thay đổi bác sĩ và y tá của Hae In. Thậm chí, Eun Sung còn trơ tráo nhận công về mình, kể chuyện bản thân đã đấm vào cửa kính ô tô đến mức bị thương nặng vì muốn cứu Hae In trong vụ tai nạn. Đáng sợ hơn khi Eun Sung khẳng định vụ tai nạn đó là do Hyun Woo gây ra nhằm giết hại Hae In để được đi lấy người khác. Thứ duy nhất có thể giúp Hae In nhớ lại lúc này là cuốn nhật ký của cô nhưng đã bị Eun Sung lén đem đi đốt.

Cùng lúc này Hyun Woo đã được đưa về Hàn và bị thẩm vấn với tội danh giết người. Còn Hae In, cô có những giấc mơ về Hyun Woo nhưng chỉ toàn là ký ức về khoảng thời gian đau khổ, điều này khiến cô càng tin lời của Eun Sung. Cô còn bị thao túng đến độ tin rằng người nhà rất ghét bỏ và muốn cô chết đi. Chính vì vậy, khi vừa về Hàn Quốc, Hae In đã bảy tỏ thái độ lạnh lùng với bố mẹ, cô và em trai. Eun Sung cũng thúc giục Hae In sớm thực hiện lời hứa là kết hôn với mình.

Tạm thời lo xong chuyện Hae In, Eun Sung tìm tới đe dọa mẹ mình. Anh biết vụ tai nạn ở Đức là do bà Seul Hee làm và đe dọa nếu bà còn tiếp tục hại Hae In thì sẽ tố giác chuyện bà chính là người hại chết cố chủ tịch Hong. Trong khi đó Hae In về nhà, thứ duy nhất mang tới cảm giác thân thuộc cho cô là chiếc máy nghe nhạc cũng là tín vật tình yêu của cô và Hyun Woo. Điều này khiến Hae In vô cùng tò mò về chồng cũ, cô quyết định tới gặp anh ở trại giam. Trước đó còn có ác cảm nhưng khi thấy dáng vẻ chân thành của Hyun Woo và những lời hỏi thăm sức khỏe từ anh, Hae In lại có phần xao động.

Vì để có thể trở lại với Hae In, Hyun Woo đã nhờ đến hội bạn thân toàn các luật sư hàng đầu Hàn Quốc cùng hội thám tử và cả sự trợ giúp của hai gia đình. Phiên tòa chính thức diễn ra, với tất cả các chứng cứ ngoại phạm và hình ảnh ở hiện trường, Hyun Woo đã được chứng minh vô tội. Ngày Hyun Woo được thả tự do, Hae In đã lén nhìn từ xa, cô còn ghi chép lại những gì về Hyun Woo mà mình quan sát được rồi âm thầm theo Hyun Woo về tận quê. Cô cảm thấy rất kỳ lạ khi ai cũng yêu quý Hyun Woo, kể cả em trai cô.

Ở một diễn biến khác, hóa ra cuốn nhật ký của Hae In chưa hề bị đốt cháy do tuyết đã rơi rất nhiều vào đêm xảy ra sự việc. Nhanh chóng các bác sĩ đã chuyển cuốn sổ về lại Hàn và nó đã đến tay Hae In nhưng cô chưa mấy quan tâm. Cùng lúc này, cô nhận được thông báo đến thủy cung, nơi mà Hyun Woo đã cầu hôn cô. Hóa ra trước khi phẫu thuật, chính Hae In đã đặt lịch, còn chuẩn bị sẵn cả hoa cho Hyun Woo và cho phát đoạn clip ngày đám cưới. Hai người cùng xem lại khoảnh khắc đặc biệt của cuộc đời. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Hae In vẫn không khỏi xúc động khi nghe những lời nhắn gửi từ 3 năm trước.

Trở về nhà từ cuộc gặp mặt với Hyun Woo, Hae In lại vô tình phát hiện ra trong máy tính bảng của Eun Sung là rất nhiều đoạn clip quay lén và tay của Eun Sung thì không hề bị thương. Cô ngay lập tức chủ động hẹn gặp Hyun Woo. Trong lúc chuẩn bị đi gặp mặt, Hae In đã nhớ ra món bưu kiện gửi từ Đức tức cuốn nhật ký của chính cô. Khi đọc lại những dòng chữ mà mình viết để gửi Hyun Woo và nhìn thấy chiếc cỏ bốn lá cũng là kỷ vật giữa hai người, Hae In đã dần có lại toàn bộ ký ức. Cô khóc nức nở, tức tốc đi tìm Hyun Woo nhưng không biết rằng sự khác thường trưóc đó của mình đã khiến Eun Sung nghi ngờ, hắn đã bám theo Hae In và tông xe vào Hyun Woo lúc anh băng qua đường. Tập phim kết thúc khi Hyun Woo bị tai nạn nghiêm trọng. Cảnh tượng này khiến khán giả vô cùng sốc, nhất là khi phim chỉ còn 1 tập nữa là chính thức kết thúc. Biên kịch có vẻ quyết tâm đày đọa cặp đôi chính tới cùng?

Nguồn ảnh: tvN

