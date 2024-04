Hé lộ Queen of Tears tập cuối: Kim Soo Hyun tỉnh dậy sau tai nạn vẫn bị truy sát đến cùng?

Tập 15 của Queen of Tears - Nữ Hoàng Nước Mắt đã khiến khán giả "muốn ngất xỉu" khi bị biên kịch chơi đùa với cảm xúc. Nếu việc Hong Hae In (Kim Ji Won) nhớ lại tất cả khiến ai nấy vui mừng, thì khoảnh khắc Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) bị tên phản diện Eun Sung (Park Sung Hoon) tông xe đến bất tỉnh gây sốc toàn tập. Giờ đây, đoạn preview Queen of Tears tập cuối đang khiến dân tình hồi hộp hết cỡ khi hé lộ nhiều tình tiết quyết định.

Preview Queen of Tears tập cuối

Trong đoạn preview đang gây sốt của Queen of Tears tập cuối, Baek Hyun Woo khiến khán giả tạm thời nhẹ nhõm khi đã tỉnh dậy sau tai nạn. Trước đó anh bị tên Eun Sung tông xe ngoài đường, thế nhưng đã được đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau đó, Hyun Woo chưa đợi bình phục đã tự mình tức tốc đi tìm Hae In. Khung cảnh Hyun Woo lê lết giữa trời tuyết đêm, trong tình trạng vẫn còn do vết thương khiến ai nấy xót xa.

Baek Hyun Woo tỉnh dậy, đi tìm Hae In

Đoạn preview còn hé lộ những khoảnh khắc mặn nồng, ngọt ngào của Hyun Woo và Hae In, thế nhưng đó nhiều khả năng chỉ xuất hiện trong tâm trí của nhà trai khi anh đang hôn mê. Hành trình đi đến "happy ending" của Queen of Tears chắc chắn sẽ không dễ dàng và thuận lợi đến thế. Trong một cảnh khác, người xem tiếp tục "thót tim" khi tên Eun Sung dùng đến súng trường, đang nhắm bắn một mục tiêu nào đó, và khả năng cao nhất chính là Hyun Woo.

Eun Sung bắn hạ Hyun Woo?

Ngoài ra, một chi tiết quá khứ đã tiết lộ thêm về tính cách của Eun Sung lúc nhỏ. Hắn từng nhìn mẹ mình vô cảm và hỏi "Nó chết chưa?". Chưa kể, bà Seul Hee còn có hình ảnh trong trại giam. Liệu hội phản diện của Queen of Tears sẽ trả giá thế nào?

Seul Hee ngồi tù?

Đoạn preview của Queen of Tears khép lại với câu khẳng định của Hyun Woo "Bất kể là xảy ra chuyện gì, tôi sẽ bảo vệ cô ấy". Đây có thể được xem là lời trấn an fan rằng rồi cái kết đẹp sẽ đến, Hyun Woo và Hae In sẽ trở về bên nhau và có gia đình nhỏ của riêng mình.

Tập 16, cũng là tập cuối của Queen of Tears sẽ có thời lượng lên đến 1 tiếng 50 phút, hứa hẹn thiết lập kỷ lục "kết màn" cực khủng cho bộ phim hot nhất tvN tính đến hiện tại trong năm 2024.

