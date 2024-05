Nhờ thành công đáng kể của Thừa Hoan ký , nam diễn viên Hứa Khải đã có màn "lội ngược dòng" ấn tượng, thoát mác "ông hoàng phim rác" sau một loạt dự án thất bại. Trong thời gian tới, Hứa Khải đang nhận được sự trông chờ lớn từ khán giả, trong đó có dự án cổ trang Tử dạ quy đóng cùng Điền Hi Vi.

Trong hậu trường gần đây nhất, Hứa Khải và Điền Hi Vi đã khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên vì vô cùng tình tứ và ngọt ngào. Hứa Khải đã ôm chặt Điền Hi Vi trong vòng tay, có khoảnh khắc mùi mẫn không nói thành lời. Không cần nhìn nhau hay trao nụ hôn, Hứa Khải và Điền Hi Vi vẫn khiến fan "nhũn tim".

Đặc biệt, khán giả phát hiện ra sự chêch lệch ngoại hình thú vị giữa Hứa Khải và Điền Hi Vi. Sở hữu thân hình nhỏ nhắn có tiếng, "búp bê cổ trang" Điền Hi Vi trông nhỏ xíu trong vòng tay to lớn, vạm vỡ của Hứa Khải. Màn phô diễn "size gap" này giúp 2 cái tên được săn tìm nồng nhiệt. Từ đó, từ khoá Hứa Khải cũng có độ hot tăng đến 281% trẻn MXH, chứng cỏ tình cảm của khán giả dành cho anh chàng đang tăng cao.

Hứa Khải ôm chặt "búp bê" Điền Hi Vi trong vòng tay

Độ hot của Hứa Khải tăng 281%

Khán giả bình luận: - Gap size thòng tim quá. Hóng Vũ Trinh và Mai Trục Vũ. - Bà Vi bả bé xíu thấy cưng. - Sao ôm vợ chặt cứng vậy? Cưng quá đi. Nhưng đừng BE nhá... - Cô Vi được cái nhỏ con nhưng body chuẩn, theo style thanh thuần hay gợi cảm đều ổn, còn có chemistry với bạn diễn nữa. - Mong Hứa Khải ngày càng phát triển.

Nội dung của Tử dạ quy xoay quanh 2 nhân vật chính là quận chúa Vũ Trinh (Điền Hi Vi) xinh đẹp nhưng chưa tìm được chồng dù đã 26 tuổi, và nam chính đạo sĩ 22 tuổi Mai Trục Vũ (Hứa Khải). Có sự chênh lệch vì địa vị, cách sống lẫn tuổi tác, cặp đôi Tử dạ quy vẫn được mong chờ sẽ mang đến câu chuyện tình "cưới trước yêu sau" hấp dẫn, khó đoán.