Trạm Cứu Hộ Trái Tim: An Nhiên mang bầu lần 2 nhưng khán giả lập tức chỉ ra điểm "bất ổn"

Preview Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 28 hé lộ một tình tiết cực hấp dẫn, đó là việc An Nhiên mang bầu lần 2. Tuy nhiên, cô ả không phải người thừa nhận chuyện này, mà Nghĩa lại biết thông qua một người khác. Nghĩa nói: "Anh Thắng gọi cho anh, anh mới biết. Sao lại giấu anh?". Đáp lại, An Nhiên đáp: "Em bé đến đột ngột quá cho nên em cũng muốn suy nghĩ thêm. Em không định giấu anh đâu".

Preview phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 28

Chính vì biết An Nhiên đã có bầu, nên Nghĩa cũng thúc đẩy sớm việc kết hôn. Câu nói: "Hãy là vợ của anh, là mẹ của các con anh mãi nhé!" có thể hiểu chính là lời cầu hôn của Nghĩa dành cho cô ả tiểu tam.



An Nhiên có thể "lòe" được Nghĩa, nhưng không thể qua mắt khán giả. Người xem cho rằng, đây chỉ là một chiêu trò của An Nhiên nhằm thúc đẩy nhanh việc kết hôn với Nghĩa mà thôi. Chính vì Nghĩa cứ mãi chần chừ, nên An Nhiên buộc phải nghĩ ra chiêu này. Bởi với tính cách của cô ả, nếu thực sự có bầu, cô ả chắc chắn sẽ phải nói ngay với Nghĩa. Nhưng chính vì An Nhiên nói dối, nên đây có khả năng sẽ trở thành thứ chống lại An Nhiên trong những tập tiếp theo. Nghĩa sẽ phản ứng thế nào nếu biết mình bị lừa?

Nghĩa cầu hôn khi biết An Nhiên có bầu

Ở một diễn biến khác, Mỹ Đình tiếp tục phá buổi xem mắt của Nam khi đóng giả làm người yêu anh chàng. Tuy nhiên có vẻ như đây là hành động đã được sự thống nhất từ trước của của Nam, để giúp anh chàng thoát khỏi đối tượng "bánh bèo" mà cha mẹ gán ghép.



Về phía bà Lan, bà cũng bắt đầu tra hỏi Hà về Vũ - người đàn ông mà theo bà, hẳn phải có tình ý với con gái mình thì mới sẵn sàng đóng giả làm cha của một đứa trẻ trong bụng người phụ nữ khác.

Đón xem Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 28 lên sóng tối nay trên VTV3.