Quế Ngọc Hải lận đận

Sau hơn nửa mùa giải gắn bó, trung vệ Quế Ngọc Hải đã chính thức chia tay CLB Thanh Hóa, đánh dấu một chặng đường ngắn nhưng đầy thử thách của tuyển thủ quốc gia tại đội bóng xứ Thanh.

Quế Ngọc Hải gia nhập Thanh Hóa vào tháng 6/2025 sau khi rời Bình Dương FC. Tuy nhiên, trong thời gian khoác áo đội bóng mới, anh chỉ thi đấu 7 trận, trong đó có 3 trận chính thức. Nguyên nhân là chấn thương kéo dài, khiến Ngọc Hải không thể thi đấu ổn định và đóng góp tối đa cho CLB.

Việc chia tay với Thanh Hóa do CLB đang gặp khó khăn về tài chính và vận hành, ảnh hưởng tới môi trường thi đấu và khả năng giữ chân những cầu thủ quan trọng.

Quyết định chấm dứt hợp đồng sớm được xem là lợi đôi bên với Quế Ngọc Hải, anh có cơ hội tìm kiếm môi trường phù hợp hơn để trở lại phong độ. Với CLB Thanh Hóa, đội bóng giảm bớt gánh nặng tài chính và cơ cấu đội hình, đồng thời tập trung ổn định lực lượng cho phần còn lại của mùa giải.

Hiện tại, Quế Ngọc Hải đang trong quá trình cân nhắc điểm đến tiếp theo. Với kinh nghiệm dày dạn và vị thế đội trưởng tuyển quốc gia, anh vẫn là mục tiêu được nhiều CLB trong và ngoài nước quan tâm. Nhiều khả năng trung vệ sinh năm 1993 sẽ gia nhập đội bóng miền Trung.

Quyết định chia tay Thanh Hóa khép lại một chương ngắn trong sự nghiệp của Quế Ngọc Hải, nhưng cũng mở ra cơ hội mới để anh tái tạo phong độ và tiếp tục cống hiến cho bóng đá Việt Nam.