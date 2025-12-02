Quái vật thể hình tí hon, 10 tuổi đã nâng tạ gần 100kg

Trong thế giới cử tạ, nơi sức mạnh và cơ bắp cuồn cuộn được xem là thước đo chuẩn mực, thì cô bé Naomi Kutin đã trở thành một huyền thoại sống, không phải bằng kinh nghiệm tích lũy, mà bằng chính tuổi trẻ và sức mạnh phi thường của mình. Được mệnh danh là "Supergirl", cô gái người Mỹ này đã làm nên điều không tưởng khi phá vỡ các kỷ lục thế giới ở độ tuổi mà hầu hết các cô bé khác còn đang chơi búp bê, thách thức mọi định kiến về giới hạn sức mạnh của cơ thể con người.

Naomi Kutin sinh năm 2001 tại Fair Lawn, New Jersey, trong một gia đình có truyền thống yêu thích thể thao, đặc biệt là cử tạ và sức mạnh. Cả cha và mẹ cô đều là những người tập luyện hăng say, tạo nên một môi trường độc đáo, nơi tiếng tạ sắt va chạm và mùi mồ hôi phòng tập sớm trở thành một phần của tuổi thơ Naomi. Chính môi trường này đã sớm hun đúc niềm đam mê tạ sắt trong cô bé. Ngay từ khi còn rất nhỏ, Naomi đã bắt đầu làm quen với phòng tập, không phải để chơi đùa, mà để rèn luyện kỹ thuật và sức mạnh dưới sự hướng dẫn nghiêm ngặt của cha mẹ.

VĐV nhí Naomi Kutin sinh năm 2001

Sự nghiệp của Naomi thăng hoa nhanh chóng đến mức khó tin. Khi mới 9 tuổi, cô đã tự tin tham gia và giành chức vô địch tại cuộc thi cử tạ Chanukah Ivitational Champion, báo hiệu một tài năng hiếm có đã xuất hiện. Tuy nhiên, đó chỉ là màn khởi động cho những kỳ tích chấn động hơn sắp tới.

Đỉnh cao gây chấn động nhất trong sự nghiệp ban đầu của Naomi là vào năm 2011, khi cô bé vừa bước sang tuổi 10. Với thể hình nhỏ bé và trọng lượng cơ thể khiêm tốn, chỉ khoảng 42 kg, cô đã bước lên sàn đấu và thực hiện một thành tích làm sửng sốt toàn bộ giới thể thao: Naomi nâng thành công mức tạ gần 100 kg (chính xác khoảng 95 kg) trong bài tập squat (gánh tạ).

Việc nâng mức tạ nặng hơn gấp đôi trọng lượng cơ thể là một kỳ tích ngay cả đối với nhiều vận động viên cử tạ chuyên nghiệp, huấn luyện viên, và chuyên gia dinh dưỡng. Đối với một bé gái vừa bước qua tuổi nhi đồng, đây là một thành tựu phi thường, thách thức mọi suy nghĩ thông thường về giới hạn sức mạnh thể chất. Thành tích này không chỉ giúp cô phá kỷ lục thế giới ở hạng cân và độ tuổi của mình, mà còn biến cô thành một hiện tượng toàn cầu, thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế, từ các chương trình truyền hình nổi tiếng cho đến các tờ báo lớn. Biệt danh "Supergirl" đã gắn liền với cô từ đó, như một sự thừa nhận dành cho sức mạnh siêu phàm của cô bé.

Cô bé gây sốt với khả năng gánh tạ

Trở thành một ngôi sao ở độ tuổi quá trẻ đồng nghĩa với việc đối mặt với áp lực và sự soi xét khắt khe. Bên cạnh sự ngưỡng mộ, Naomi Kutin cũng phải đối mặt với những lo ngại về sức khỏe và sự phát triển thể chất khi tập luyện với cường độ cao như vậy. Tuy nhiên, các bác sĩ thể thao và chuyên gia đã khẳng định rằng, dưới sự giám sát chuyên nghiệp và chế độ luyện tập khoa học, cử tạ không hề gây hại mà còn giúp cơ thể cô bé phát triển khỏe mạnh.

Sự nghiệp của "Supergirl" không dừng lại ở cột mốc 10 tuổi. Cô tiếp tục lập thêm nhiều kỷ lục thế giới ở các hạng cân và độ tuổi khác nhau trong những năm tiếp theo. Câu chuyện của Naomi không chỉ là câu chuyện về thể thao, mà còn là câu chuyện về việc theo đuổi đam mê, vượt qua sự kỳ vọng của xã hội, và chứng minh rằng tuổi tác không phải là rào cản đối với sức mạnh và thành công.