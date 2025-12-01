Danh sách 23 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam dự SEA Games 33: Hotgirl Thanh Nhã, Trần Thị Duyên góp mặt

Chiều 1/12, đội tuyển nữ Việt Nam thông báo danh sách 23 cái tên tranh tài ở SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan. Ba cái tên nói lời chia tay gồm Dương Thị Vân, Ngân Thị Thanh Hiếu, Vũ Thị Hoa. Trong đó, Dương Thị Vân chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Còn Ngân Thị Thanh Hiếu và Vũ Thị Hoa cần thêm thời gian để tích luỹ kinh nghiệm.

Danh sách tuyển nữ Việt Nam có nhiều ngôi sao từng giành HCV SEA Games như Trần Thị Kim Thanh, Hoàng Thị Loan, Phạm Hải Yến hay đội trưởng Huỳnh Như.

Bên cạnh đó, HLV Mai Đức Chung cũng trao cơ hội cho những cầu thủ sinh năm 2000 trở về sau như hotgirl Trần Thị Duyên, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Trần Thi Hải Linh, Ngọc Minh Chuyên... Với đội hình được đánh giá ở độ chín, cùng kinh nghiệm tôi luyện qua nhiều giải đấu lớn trong khu vực, châu lục và thế giới, đội tuyển nữ Việt Nam thêm tự tin cho mực tiêu giành huy chương Vàng thứ 9 tại SEA Games.

Danh sách ĐT nữ Việt Nam:

Thủ môn: Trần Thị Kim Thanh, Quách Thu Em (Trung tâm TDTT Thống Nhất), Khổng Thị Hằng (Than KSVN)

Hậu vệ: Hoàng Thị Loan, Nguyễn Thị Hoa, Trần Thị Hải Linh (Trung tâm Huấn luyện và TĐ Thể thao Hà Nội), Lê Thị Diễm My, Lương Thị Thu Thương (Than KSVN), Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Thu (Thái Nguyên T&T), Trần Thị Duyên (Sở VH&TT Ninh Bình), Cù Thị Huỳnh Như, Trần Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Kim Yên (Trung tâm TDTT Thống Nhất).

Tiền vệ: Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Thái Thị Thảo (Trung tâm Huấn luyện và TĐ Thể thao Hà Nội), Nguyễn Thị Trúc Hương (Than KSVN), Nguyễn Thị Bích Thuỳ (Thái Nguyên T&T)

Tiền đạo: Phạm Hải Yến ((Trung tâm Huấn luyện và TĐ Thể thao Hà Nội), Nguyễn Thị Thuý Hằng (Than KSVN), Ngọc Minh Chuyên (Thái Nguyên T&T), Huỳnh Như (Trung tâm TDTT Thống Nhất)