Dàn trai đẹp U22 Việt Nam khoe visual sáng bừng ngày sang Thái Lan dự SEA Games, quyết tâm giành HCV

Sáng nay (1/12), đội tuyển U22 Việt Nam đã rời TP.HCM để lên đường sang Bangkok, chính thức bước vào hành trình chinh. phục SEA Games 33. Với 23 cầu thủ được lựa chọn kỹ lưỡng và sự chuẩn bị bài bản, thầy trò HLV Kim Sang Sik mang theo quyết tâm cao nhất, hướng đến mục tiêu cạnh tranh tấm Huy chương Vàng môn bóng đá nam.

HLV Kim Sang-sik cùng các học trò lên đường dự SEA Games 33

Tại SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng Malaysia và Lào. Theo lịch thi đấu đã điều chỉnh, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đá trận mở màn gặp U22 Lào vào ngày 3/12, trước khi đối đầu U22 Malaysia vào ngày 11/12, trên sân vận động Rajamangala (Bangkok).