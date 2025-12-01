Cô gái xinh đẹp như thiên thần nhưng đừng nhìn xuống bên dưới vì bạn sẽ sốc khi thấy thể hình

Cheng Lu, nữ vận động viên thể hình/cử tạ đến từ Hồng Kông (Trung Quốc) đã trở thành một hiện tượng mạng xã hội nổi tiếng toàn cầu. Cô được cộng đồng mạng trìu mến gọi bằng biệt danh "Búp bê King Kong" vì sự đối lập đến khó tin giữa vẻ ngoài và sức mạnh bên trong mình.

Thoạt nhìn, Cheng Lu sở hữu một gương mặt xinh xắn, bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn phù hợp với hình tượng "búp bê" dịu dàng, đáng yêu. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn xuống thân hình, người xem lập tức bị "choáng váng" bởi một khối cơ bắp rắn chắc, cuồn cuộn, không hề thua kém bất kỳ lực sĩ nam giới nào.

Búp bê thể hình Cheng Lu

Dù chỉ có chiều cao khiêm tốn khoảng 1m52, Cheng Lu đã chứng minh được sức mạnh phi thường của mình thông qua bộ môn cử tạ. Cô từng khiến cộng đồng thể hình kinh ngạc khi công khai thành tích có thể nâng được mức tạ lên tới 120 kg, một con số gấp đôi trọng lượng cơ thể cô.

Cheng Lu, sinh năm 1997, đã nuôi dưỡng đam mê thể hình từ khi còn là học sinh cấp hai, sau khi chứng kiến một cuộc thi thể hình địa phương. Quyết tâm theo đuổi con đường này, cô đã theo học chuyên ngành Giáo dục thể chất tại Học viện Thể thao Thẩm Dương.

Với Cheng Lu, thể hình không chỉ là đam mê mà còn là một tuyên ngôn. Cô từng chia sẻ mong muốn chứng minh rằng phụ nữ có thể mạnh mẽ không thua kém đàn ông và vẻ đẹp nữ giới vô cùng đa dạng, không chỉ giới hạn ở hình ảnh "liễu yếu đào tơ" truyền thống. Thông qua những video tập luyện ấn tượng được đăng tải trên mạng xã hội, cô đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người về sự tự tin, dũng cảm theo đuổi mục tiêu và dám phá vỡ những chuẩn mực xã hội áp đặt.