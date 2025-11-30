Ai đỉnh hơn Quang Dương nữa: Giành 2 cúp vô địch trong 1 ngày, trích tiền thưởng ủng hộ đồng bào miền Trung!

Quang Dương lên ngôi vô địch 2 lần trong một ngày, dành tiền thưởng ủng hộ bà con miền Trung (Video: Quân)

Giải pickleball D-Joy Vietnam Masters Petrolimex Cup 2025 vừa chứng kiến màn trình diễn chói sáng của tay vợt nôit tiếng Quang Dương - người đã có một ngày thi đấu không thể ấn tượng hơn khi giành hai danh hiệu vô địch ở hai nội dung quan trọng.

Thăng hoa ở Đơn nam Pro: Thắng nhanh - gọn - đầy thuyết phục

Trong trận chung kết Đơn nam Pro, Quang Dương đối đầu Phúc Huỳnh - đối thủ được đánh giá có phong độ ổn định suốt mùa giải. Tuy nhiên, trận đấu lại diễn ra theo kịch bản "một chiều" khi Quang Dương chơi áp đảo từ đầu đến cuối. Anh thắng liền 2 set với cùng tỉ số 11-4, thể hiện sự vượt trội về tốc độ, khả năng kiểm soát điểm chạm và chiến thuật. Mỗi pha lên lưới, xoay người, xử lý bóng của Quang Dương đều khiến khán giả phải ồ lên vì quá mãn nhãn.

Chung kết Đôi nam càng kịch tính: 4 set nghẹt thở, cõng Jack "lên đỉnh", chiến thắng thứ hai trong ngày

Không nghỉ ngơi quá lâu, Quang Dương tiếp tục bước vào trận chung kết đôi nam, bắt cặp cùng Jack Munro. Bộ đôi phải chạm trán Vinh Hiển - Đỗ Minh Quân, những tay vợt có kinh nghiệm và khả năng phối hợp rất tốt. Trận đấu kéo dài 4 set với nhiều pha giằng co hấp dẫn. Nhưng bằng bản lĩnh và phong độ cực cao, Quang Dương cùng Jack Munro vẫn xuất sắc giành chiến thắng, qua đó giúp Quang Dương hoàn tất "cú đúp" vô địch trong ngày.

Nghĩa cử đẹp: Dành tiền thưởng ủng hộ đồng bào miền Trung

Không chỉ gây ấn tượng với chuyên môn, Quang Dương còn khiến người hâm mộ càng thêm ngưỡng mộ khi quyết định dành 50 triệu đồng trích ra từ số tiền thưởng vô địch để ủng hộ đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn do mưa lũ. Hành động đẹp của anh được cộng đồng ghi nhận, vừa lan tỏa tinh thần thể thao đẹp, vừa thể hiện trái tim nhân ái của một vận động viên đỉnh cao.