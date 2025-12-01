Cộng đồng VALORANT Việt Nam rủ nhau cùng sáng tạo beat nhạc từ bộ skin ORA cực chất

Cộng đồng VALORANT Việt "dậy sóng" với bộ skin ORA

Ra mắt chính thức từ giữa tháng 11.2025, dòng skin ORA by One Tap trong VALORANT nhanh chóng tạo ấn tượng với cộng đồng game thủ, khi nó đánh dấu một bước tiến mới trong phong cách thiết kế các skin vũ khí: Tích hợp âm nhạc vào các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và chuyển động của từng món vũ khí. Điều này giúp mỗi người chơi khi sử dụng bộ bundle mới này không khác gì một nhạc công hay thậm chí một DJ đích thực.

Mỗi khi bước vào giai đoạn "sắm sửa" đầu game đấu, người chơi có thể thay đổi chủ đề nhằm mang đến những phong cách âm nhạc riêng biệt và không đụng hàng. Ngay khi xuất hiện trong VALORANT, bộ skin ORA có thể nói đã nhanh chóng trở thành "cơn sốt" trong cộng đồng game thủ. Nhiều người chơi đánh giá đây là một trong những bộ skin mang phong cách âm nhạc điện tử rõ nét nhất từ trước đến nay.

Đặc biệt trên các hội nhóm VALORANT Việt Nam, không ít bài đăng chia sẻ trải nghiệm, tạo highlight về bundle mới và thu hút về vô số các bình luận xoay quanh các trang phục vũ khí mới. Thậm chí có người chơi còn mày mò tìm hiểu và chú ý đến các chi tiết ẩn đầy bất ngờ.

Lên clip trải nghiệm skin mới ngay và luôn

Rủ anh em cùng nhau tung Emote với tính năng của skin mới

Thậm chí tìm cả chi tiết ẩn từ sản phẩm văn hóa đại chúng

Sức hút của dòng skin ORA này còn khiến cho không ít người sẵn sàng đánh đổi, nhịn ăn nhiều ngày chỉ để có được sớm nhất. Hầu hết các bình luận đều bày tỏ sự cảm thông trước tình trạng cạn ví, dốc hầu bao với gói skin chất chơi này. Có thể nói đây là một trong những gói skin VALORANT "chiếm sóng" nhiều nhất trong cộng đồng game thủ Việt Nam ngay sau khi được ra mắt.

Có thể thấy dòng skin ORA mới ra mắt này không chỉ là một bước đi táo bạo của hãng Riot Games trong việc kết hợp âm nhạc và nghệ thuật thị giác vào VALORANT, mà nó còn tạo nên hiệu ứng truyền thông hết sức ấn tượng. Có lẽ hiếm có gói skin vũ khí nào lại khiến cộng đồng VALORANT Việt Nam bùng nổ như vậy, và chắc chắn trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều nội dung sáng tạo hơn nữa xoay quanh bộ skin này.

Gói Bundle ORA hiện đang được mở bán trong cửa hàng với giá trọn bộ là 9,900 VP, với các mức giá bán lẻ lần lượt là:

- Vandal: 2,475 VP

- Phantom: 2,475 VP

- Operator: 2,475 VP

- Sheriff: 2,475 VP

- Cận chiến: 4,950 VP

- Buddy súng: 475 VP

- Sơn xịt: 325 VP

- Thẻ người chơi: 575 VP

- Còi: 1,375 VP

Các vật phẩm bán lẻ có giá cộng thêm giá trị đặc biệt từ hiệu ứng âm thanh DJ, hoạt ảnh và danh sách nhạc kèm theo. Hãy nhanh chóng bước vào chiến trường VALORANT (phù hợp với người chơi trên có độ tuổi 18+) tại ĐÂY để sở hữu ngay cho mình bộ skin "chất lừ" nhất năm nay, hóa thân thành DJ giữa từng game đấu bùng nổ.