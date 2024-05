Phú Thọ: Chàng trai 21 tuổi rơi vào nguy kịch khi đi về quê, bác sĩ lưu ý điều nhiều người hay bỏ qua

Xử trí ban đầu khi bị sốc nhiệt

- Đưa ngay người bệnh vào nơi mát mẻ. Ở trong nhà là tốt nhất, nhưng nếu chưa có điều kiện hãy đưa họ vào nơi có bóng râm. Cởi càng nhiều quần áo bên ngoài càng tốt. Gọi điện thoại cho xe cấp cứu. Sử dụng quạt làm mát trong khi chờ đợi.

- Làm giảm thân nhiệt người bệnh càng sớm càng tốt ngay tại hiện trường, không nên chờ khi đến viện bằng một khăn ướt (vắt ráo nước), chườm mát, quạt mát. Thường xuyên đo nhiệt độ và tiếp tục làm chườm mát cho đến khi thân nhiệt giảm xuống 38 độ C. Khi nhiệt độ đã giảm, hãy bỏ tấm khăn ướt và thay bằng tấm khô. Trấn an người bệnh cho đến khi có sự trợ giúp của nhân viên y tế. (Lưu ý tránh dùng nước đá dội có thể làm co mạch ngoại vi tăng thân nhiệt trung tâm).

- Khi có xe cấp cứu đến cần nhanh chóng vừa hỗ trợ làm mát cơ thể, vừa đưa người bệnh đến các cơ sở y tế.