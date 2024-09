Xót xa: Mẹ bầu mất con ở tuần 29 vì thói quen sử dụng thực phẩm trong tủ lạnh nhiều người mắc

Theo trang China Blue News, một phụ nữ ở Hàng Châu, Trung Quốc, đang mang thai 29 tuần được đưa đi cấp cứu do sốt cao đột ngột. Bác sĩ phát hiện ngoài sốt cao, cô còn có cơn co tử cung không đều, nhịp tim của thai nhi đã ngừng đập.

Không ngờ sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, người ta phát hiện ra người phụ nữ bị nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng. Sau đó, bác sĩ lấy nước ối từ khoang tử cung để nuôi cấy vi khuẩn tìm ra nguyên nhân và phát hiện cơ thể cô có chứa vi khuẩn listeria monocytogenes. Hỏi về bệnh sử, người phụ nữ kể lại rằng cách đây vài ngày cô đã ăn hải sản đông lạnh lấy trực tiếp từ tủ lạnh mà không đun nóng, người ta nghi ngờ đây chính là nguồn cơn gây nhiễm khuẩn listeria.

Ảnh minh họa

Các bác sĩ giải thích, listeria có thể lây truyền qua thực phẩm bị ô nhiễm, sau khi ăn, vi khuẩn sẽ lây nhiễm vào cơ thể con người qua đường tiêu hóa. Loại vi khuẩn này có thể phát triển và sinh sản trong môi trường lạnh từ 0 đến 4 độ C, vẫn có thể tồn tại ở nhiệt độ thấp tới - 20 độ C trong 1 năm. Nguyên nhân lây nhiễm phổ biến trong cộng đồng thường là do không hâm nóng thực phẩm kỹ lưỡng rồi ăn phải thực phẩm bị nhiễm khuẩn listeria đặc biệt nguy hiểm đối với 4 đối tượng sau đây:

- Người lớn tuổi.

- Trẻ nhỏ.

- Phụ nữ mang thai có thể bị sẩy thai, sinh non, thậm chí tử vong thai nhi trong trường hợp nặng.

- Người có miễn dịch kém.

7 cách phòng ngừa nhiễm khuẩn listeria:

- Rửa và nấu chín thực phẩm kỹ lưỡng.

- Rửa tay, dao, thớt thật kỹ lưỡng sau khi xử lý thực phẩm sống.

- Thực phẩm nấu chín và nguyên liệu sống nên được đặt riêng biệt.

- Ăn thực phẩm dễ hỏng càng sớm càng tốt.

- Thực phẩm thừa phải hâm nóng kỹ trước khi ăn.

- Khi mua thực phẩm, hãy kiểm tra cẩn thận xem bao bì đóng gói có còn nguyên vẹn hay không.

- Hãy chú ý đến hạn sử dụng của thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm đông lạnh ăn liền có hạn sử dụng lâu dài.

9 thực phẩm có nguy cơ cao nhiễm listeria:

- Sữa chua tiệt trùng.

- Phô mai (đặc biệt là phô mai mềm và phô mai bán cứng).

- Món tráng miệng đông lạnh.

- Thịt nấu chín đông lạnh.

- Hoa quả.

- Salad làm sẵn hoặc đóng gói sẵn.

- Sashimi.

- Cá hun khói.

- Thịt hun khói.

Nguồn và ảnh: TOPick