Phụ nữ U50, để tóc ngắn mặc gì đẹp nhất: 9 set đồ của Song Hye Kyo chính là đáp án

Tóc ngắn được phụ nữ U50 rất ưa chuộng. Kiểu tóc này giúp vẻ ngoài trở nên trẻ trung hơn nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch, sang trọng. Khi cắt tóc ngắn, diện mạo của phụ nữ trên 40 tuổi sẽ tự động trở nên nổi bật. Dẫu vậy, để tỏa sáng rực rỡ nhất, quý cô tóc ngắn còn cần chọn đúng kiểu trang phục. Để không phải suy nghĩ nhiều khi lên đồ, phụ nữ tóc ngắn trên 40 tuổi hãy tham khảo những set trang phục sau đây của Song Hye Kyo.

Tông màu đỏ đang là xu hướng của mùa lạnh năm nay và Song Hye Kyo nắm bắt trend cực tốt. Nữ diễn viên kết hợp áo cardigan màu đỏ với quần denim sẫm màu, tạo nên bộ cánh nổi bật một cách nhẹ nhàng. Vẻ ngoài của cô càng thêm long lanh nhờ đôi khuyên tai "nhỏ mà có võ".

Song Hye Kyo gợi ý cho chị em cách diện đồ màu sắc mà vẫn sang chảnh, không lạc điệu với độ tuổi ngoài 40. Cụ thể, sự kết hợp giữa các gam màu như cam, xanh, nâu đỏ tạo nên outfit hài hòa đến bất ngờ, nhưng vẫn toát lên nét sang trọng. Chiếc túi màu be đóng vai trò cân bằng cả tổng thể.

Trang phục vải lụa vẫn luôn là biểu tượng của sự nữ tính, sang trọng. Trong khi áo hai dây lụa ghi điểm ở sự quyến rũ thì quần âu ống suông lại giúp bộ cánh trở nên thanh lịch, chỉn chu hơn. Thao tác sơ vin là cần thiết và bộ cánh càng được nâng cấp nhờ các món trang sức vàng.

Áo khoác dạ rất ấm áp và còn giúp người mặc có vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng. Dẫu vậy, muốn vẻ ngoài thêm nổi bật, chị em nên tham khảo set trang phục của Song Hye Kyo. Sự kết hợp giữa áo dạ màu đen với áo len xanh đậm, quần denim xám và boots thấp cổ tạo nên bộ cánh hết sức sang trọng, thời thượng. Bộ cánh có điểm nhấn nhưng vẫn rất hài hòa, ai mặc cũng đẹp.

Bộ cánh trên sẽ "hot" cho đến tận mùa hè năm sau. Áo hai dây len mỏng và chân váy bí ngô giúp nhân đôi nét trẻ trung, ngọt ngào. Dẫu vậy, tông màu trắng lại đảm bảo sự tao nhã cho bộ đồ, phù hợp với phụ nữ ở mọi độ tuổi. Để hoàn thiện bộ cánh phóng khoáng và năng động, đôi sneaker trắng, túi tote là những lựa chọn hợp lý.

Tối giản nhưng vẫn đầy cuốn hút là công thức áo len cổ cao kết hợp cùng quần đen ống suông, chất vải dày dặn. Bằng cách sơ vin nửa vạt, Song Hye Kyo có được bộ cánh tôn dáng, gọn gàng hơn. Bộ đôi trên phù hợp để diện tới môi trường công sở đủ thoải mái.

Song Hye Kyo gợi ý một bộ trang phục vừa nữ tính, vừa sang trọng dành cho nàng tóc ngắn. Cụ thể, set đồ đồng bộ gồm áo vest ngắn, chân váy xếp ly khá nổi bật và thời thượng. Trong khi đó, tông màu xám đảm bảo sự nhã nhặn và tinh tế cho người diện.

Bộ suit màu đen không hề nhàm chán, trái lại, đây là cách nhanh nhất để hoàn thiện vẻ ngoài cuốn hút. Song Hye Kyo đã khéo léo chọn mẫu áo vest có chi tiết nhấn eo, từ đó tạo sự mềm mại, nữ tính cho tổng thể. Thiết kế này còn đảm bảo sự chỉn chu, tôn dáng hiệu quả ngay cả khi Song Hye Kyo diện quần ống suông, item thường bị cho là dễ "dìm" dáng.

Song Hye Kyo trẻ hóa chiếc chân váy tông màu đen bằng cách kết hợp với áo thun trắng. Dẫu vậy, bộ cánh của Song Hye Kyo vượt xa khả năng hack tuổi. Outfit này còn gây ấn tượng ở sự thanh lịch, nữ tính. Đặc biệt, khi tô điểm trang sức như vòng cổ và đồng hồ, vẻ ngoài của Song Hye Kyo rất long lanh. Các nàng có thể diện bộ cánh trên trong những ngày không lạnh, có nắng ấm.

Ảnh: Sưu tầm