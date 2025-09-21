Phụ huynh nói: Động thái MỚI NHẤT của Bộ GD-ĐT là vô cùng đúng đắn, việc thi cử sẽ công bằng hơn nếu 3 thứ này được xem xét lại!

*Bài viết thể hiện quan điểm của anh Lưu Hồng P. - phụ huynh có con đang học lớp 10 tại Hà Nội

Là một phụ huynh có con đang bước vào giai đoạn quan trọng của hành trình học tập, tôi đã theo dõi sát sao các mùa tuyển sinh gần đây. Khi nghe tin Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến về việc bỏ xét tuyển học bạ và xem xét lại điểm thưởng, tôi thực sự rất vui mừng. Đây là những vấn đề gây tranh cãi trong nhiều năm và phụ huynh chúng tôi đã mong có sự thay đổi. Đồng thời, tôi cũng mong Bộ sớm xem xét lại cách quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS, bởi đây cũng là một yếu tố gây nhiều bất cập.

Học bạ và điểm thưởng: Nỗi lo về công bằng

Mùa tuyển sinh 2025, tới 42% thí sinh trúng tuyển bằng học bạ, cao hơn cả kết quả thi THPT quốc gia (39%). Với tôi, điều này gây nhiều băn khoăn.

Học bạ vốn dễ bị “làm đẹp”, điểm số không phản ánh đúng năng lực thật. Khi xét tuyển học bạ trở thành con đường chính, kỳ thi THPT quốc gia - thước đo khách quan hơn lại bị giảm vai trò.

Vì vậy, tôi ủng hộ việc Bộ xem xét bỏ phương thức này trong giai đoạn xét tuyển đầu tiên, để đảm bảo sự công bằng hơn cho thí sinh.

Với điểm thưởng, tôi hiểu ý nghĩa của chính sách cộng điểm ưu tiên: tạo điều kiện cho học sinh vùng khó khăn. Nhưng thực tế nhiều năm qua cho thấy bất cập:

Có em điểm thi thấp hơn nhưng nhờ cộng 2–3 điểm lại đỗ ngành hot. Ngược lại, nhiều học sinh điểm cao hơn nhưng không được hưởng ưu tiên thì trượt.

Điều này khiến nhiều phụ huynh ở thành phố như tôi cảm thấy chưa công bằng. Tôi nghĩ hỗ trợ nên được thực hiện bằng học bổng, hỗ trợ học phí, điều kiện học tập tốt hơn, thay vì tạo chênh lệch trực tiếp trong điểm số. Vì vậy, việc Bộ xem xét lại chính sách này là một tín hiệu tích cực.

