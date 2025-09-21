Sếp nữ "cựu hoa khôi" của VTV bật mí bí mật tuổi trẻ chưa từng kể

Trong hơn hai thập kỷ làm truyền hình, MC Diễm Quỳnh đã trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả cả nước. Giọng nói trầm ấm, phong thái duyên dáng cùng khả năng dẫn dắt linh hoạt đã khiến cô ghi dấu ấn ở nhiều chương trình đình đám của VTV3. Hiện tại, MC Diễm Quỳnh đang giữ vị trí Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) của Đài Truyền hình Việt Nam.

Thế nhưng, ít ai biết rằng trước khi bén duyên với ánh đèn sân khấu, cô từng là một sinh viên Khoa tiếng Nga của Trường Đại học Hà Nội - nơi đã nuôi dưỡng tình yêu ngoại ngữ và mở ra cho cô những cánh cửa bất ngờ trong cuộc đời.

Mới đây, Diễm Quỳnh đã trở lại mái trường xưa trong khuôn khổ Cuộc thi viết “Cha và Con gái” lần thứ 3, năm 2025 do Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức. Lần trở lại này không chỉ đưa cô về với những ký ức tuổi trẻ, mà còn là dịp để lắng nghe những trải lòng về chặng đường đã qua. Từ cô sinh viên bỡ ngỡ thi vào Khoa tiếng Nga năm 1989, đến hành trình du học Trung Quốc, và rồi trở thành một trong những MC được yêu mến nhất, MC Diễm Quỳnh đã có nhiều điều để nhớ và để kể.

MC Diễm Quỳnh.

Ký ức về tuổi 18 ở HANU

Năm 1989, cô gái Hà Nội Đặng Thị Diễm Quỳnh trúng tuyển vào Khoa phiên dịch tiếng Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ (nay là Đại học Hà Nội - HANU). Thời điểm ấy, tiếng Nga là một trong những ngoại ngữ phổ biến nhất, thu hút nhiều học sinh giỏi trên cả nước. MC Diễm Quỳnh vẫn nhớ rõ cảm giác bước chân vào giảng đường cùng những người bạn mới, đa phần là nữ, nhanh chóng gắn kết qua từng tiết học, từng buổi sinh hoạt tập thể.

Trong ký ức của cô, không thể quên những ngày tháng được học với cô giáo người Nga. “Cô hẹn chúng tôi ra công viên Thống nhất ăn kem và chụp ảnh. Cô xinh đẹp, duyên dáng và nhân hậu, chúng tôi như bầy trẻ vây lấy cô, chăm chú thưởng thức giọng nói uyển chuyển và cứ tự hỏi bao giờ mình có thể nói được hay như thế”, cô nhớ lại. Đó là những buổi chiều vừa học vừa chơi, nơi thơ Puskin và những khúc hát Nga vang lên giữa công viên Hà Nội, tạo nên một kỷ niệm tuổi trẻ không thể nào quên.

Những năm cuối thập niên 80, HANU đã nổi tiếng là môi trường học thuật năng động, với nhiều khoa ngoại ngữ và phong trào sinh viên sôi nổi. Giám đốc VFC kể, đó là nơi hội tụ của nhiều gương mặt tài năng, vừa học giỏi vừa xinh đẹp và cũng là nơi thầy cô luôn trẻ trung, gần gũi. Trên những chuyến xe buýt từ trung tâm Hà Nội về Thanh Xuân, sinh viên HANU nổi bật bởi sự tươi tắn và nhiệt huyết.

MC Diễm Quỳnh hồi trẻ.

Thế nhưng, chỉ hai năm sau khi nhập học, một bước ngoặt lớn đã đến. Trong lần sang Bắc Kinh thăm bố mẹ đang công tác tại Đại sứ quán Việt Nam, MC Diễm Quỳnh được giữ lại học tại Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh và gắn bó ở đó đến năm 1997. Cho những ai chưa biết, bố của MC Diễm Quỳnh là ông Đặng Niêm Hoành, khi ấy là Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc.

“Quả thực tôi rất bất ngờ khi chuyển đổi lớn đó xảy ra, viết thư về chia tay các bạn ở lớp tại Trường Đại học Ngoại ngữ tôi còn khóc mãi. Mỗi lần được về Hà Nội, chúng tôi lại thăm nhau, những bạn thân nhất của tôi bây giờ vẫn là bạn cùng học lớp tiếng Nga HANU ngày ấy”, MC Diễm Quỳnh kể. Dù hành trình rẽ ngang, nhưng tình bạn từ lớp tiếng Nga năm ấy vẫn theo cô đến tận bây giờ.

Hành trang để bước lên sóng truyền hình

Từ một sinh viên ngoại ngữ, Diễm Quỳnh lại trở thành một MC truyền hình. Bản thân cô cũng thừa nhận đó là sự tình cờ nhưng đầy cơ duyên: “Tôi vốn nghĩ học ngoại ngữ để làm phiên dịch viên hoặc giáo viên thôi. Nghề MC tôi chưa biết tới khi còn ở HANU. Nhưng tôi là người hướng ngoại, hay nói cười, vậy nên bạn bè không ngạc nhiên khi tôi lên truyền hình”, cô chia sẻ.

Nhìn lại, nền tảng ngôn ngữ đã hỗ trợ cô rất nhiều. Học tiếng Nga giúp cô có hiểu biết sâu về lịch sử và văn hóa, tạo thuận lợi khi tiếp xúc với sinh viên quốc tế ở Bắc Kinh. Quan trọng hơn, việc rèn luyện ngoại ngữ cũng làm phong phú vốn tiếng Việt, giúp cô có khả năng diễn đạt và tư duy linh hoạt. Đây chính là lợi thế rõ ràng trong quá trình làm nghề MC của cô.

Cô tin rằng: “Có thể chắc chắn một điều là khi học tốt một ngoại ngữ, bạn sẽ giỏi tiếng Việt và am tường về ngôn ngữ mẹ đẻ hơn. Nếu nói học giỏi ngoại ngữ rồi mà quên tiếng Việt, chứng tỏ tư duy ngôn ngữ đang chưa tuần hoàn hai chiều, bạn sẽ phải luyện tập thêm để nhuần nhuyễn như hàng ngày sử dụng cả hai tay vậy”.

Cơ duyên đến VTV của MC Diễm Quỳnh đầy bất ngờ.

Lời nhắn gửi thế hệ trẻ

Cuộc hội ngộ tại HANU năm 2025 không chỉ đơn giản là chuyến thăm của một cựu sinh viên. Đó là cuộc trở về của một người từng trải, mang theo ký ức về quãng thanh xuân nhiều mơ ước và sự tự hào về nơi mình đã bắt đầu. Với MC Diễm Quỳnh, hành trang từ HANU không dừng lại ở kiến thức ngôn ngữ, mà còn là sự tự tin, sự nhạy bén và những mối quan hệ gắn bó suốt đời.

Được gặp lại các sinh viên HANU trong chuyến trở về, MC Diễm Quỳnh không quên nhắn nhủ: “Ngành truyền hình rất cần giao tiếp, sinh viên ngoại ngữ như tôi là những người được đào tạo về ngôn ngữ, hiểu sâu về tiếng mẹ đẻ và văn hoá các nước. Đó là thuận lợi lớn nếu các bạn muốn theo truyền hình. Tuy nhiên, công việc hiện nay còn đòi hỏi năng lực báo chí và kỹ năng sản xuất hình ảnh, video. Vậy nên hãy tranh thủ học thêm những kỹ năng đó”.

Trước khi rời trường, cô để lại một lời nhắn gửi giản dị nhưng thấm thía: “Tuổi trẻ và những năm tháng sinh viên là một đoạn đời vô cùng hạnh phúc và tươi đẹp, các bạn hãy tận hưởng một cách trân trọng và hiệu quả nhé. Những gì các em gặt hái sẽ không chỉ là kiến thức sách vở, mà còn là những trải nghiệm, những kết nối với bạn bè. Gia tài mỗi người sẽ giàu có hơn rất nhiều nếu tìm thấy những người bạn, người thầy trân quý và những gợi mở tương lai từ giảng đường đại học”.

Theo Trường Đại học Hà Nội