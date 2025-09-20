Bài tập viết 29 chữ cái hoa của học sinh lớp 1 bá đạo đến độ dân mạng chỉ biết cười: "Em là nhất, không ai hơn được em"

Dạy con học bài luôn được coi là một “nghề” khó khăn, bởi không chỉ đòi hỏi kiên nhẫn mà còn cần sáng tạo để con không cảm thấy chán nản.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao với hình ảnh một bài tập về nhà khiến nhiều người vừa bất ngờ vừa bật cười. Đề bài yêu cầu học sinh viết 29 chữ cái hoa, và học sinh này đã hoàn thành bằng cách viết lặp đi lặp lại cụm từ “cái hoa” cho đủ 29 chữ cái. Hình ảnh được phụ huynh chụp lại, kèm dòng nhận xét của giáo viên: “Chưa hiểu bài nhé”, khiến netizen vừa thương vừa thấy hài hước.

Học sinh này quá sáng tạo phải không nào?

Ngay sau khi bức ảnh lan truyền, cư dân mạng lập tức “dậy sóng” với đủ cung bậc cảm xúc. Người thì bật cười vì sự sáng tạo bá đạo của học sinh, người lại thương cho phụ huynh khi phải kiên nhẫn hướng dẫn con.

Câu chuyện nhỏ này nhanh chóng tạo tiếng cười, đồng thời khiến mọi người nhớ lại những trải nghiệm học tập tuổi thơ và công nhận rằng sự sáng tạo, hồn nhiên của trẻ đôi khi bá đạo hơn cả những quy tắc sách vở.

Một số bình luận của dân tình:

- Trẻ con mà, sáng tạo theo cách riêng của mình, nhìn cũng đáng yêu phết.

- Đề 29 chữ cái mà chỉ cần viết cụm từ cái hoa là xong, đúng là cao thủ sáng tạo.

- Thầy cô chắc ngán ngẩm khi nhìn bài này, nhưng chưa hiểu sai thì chưa hẳn là sai.

- Con sáng tạo nhưng mà nhìn lại cũng thấy bá đạo thật, đúng tuổi thơ rồi.

- Một bài đơn giản mà khiến người lớn vừa thương vừa cười, đúng là tuổi học trò.

Dạy con học bài vốn đã là một trải nghiệm khó nhằn, vậy mà đôi khi chính trẻ con lại khiến người lớn bất ngờ bằng sự sáng tạo bá đạo của mình. Một bài tập đơn giản cũng có thể biến thành màn “câu chữ” cực hài hước, khiến phụ huynh vừa thương vừa bật cười. Câu chuyện này nhắc nhở rằng dạy con không chỉ là truyền kiến thức, mà còn là kiên nhẫn, linh hoạt và biết trân trọng những khoảnh khắc hồn nhiên, sáng tạo của tuổi thơ. Chính những điều tưởng nhỏ nhặt ấy lại tạo nên tiếng cười đáng yêu và kỷ niệm khó quên trong hành trình học tập của trẻ.