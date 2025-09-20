Bé gái nhất quyết không dùng nhà vệ sinh vì có "thứ gì đó" đang nhìn chằm chằm qua cửa sổ

Bé gái nhất quyết không dùng nhà vệ sinh vì bị "theo dõi" - lời giải thích của bố khiến cư dân mạng cười nghiêng ngả

Một bé gái ở Đan Mạch đã từ chối sử dụng nhà vệ sinh vì có "thứ gì đó" đang nhìn chằm chằm qua cửa sổ. Sự thật đằng sau câu chuyện dở khóc dở cười này đã được người bố chia sẻ trên TikTok và thu hút hàng triệu lượt xem.

Nguồn: @allersilkeborg

Khi một bé gái ở Đan Mạch từ chối sử dụng nhà vệ sinh vì có "thứ gì đó" đang nhìn chằm chằm qua cửa sổ, người bố biết rằng mình phải kiểm tra. Trên TikTok, người dùng @allersilkeborg đã chia sẻ video này. Thoạt nhìn, lớp kính mờ thực sự dường như để lộ hình dáng của một chú chó đang nhìn vào bên trong.

Nhưng khi người bố bước ra ngoài, "kẻ theo dõi" hóa ra chỉ là một chiếc giỏ mây hình chú cún – với đầy đủ mắt, mũi và tai cụp – được đặt đúng vị trí để đánh lừa trí tưởng tượng của con gái mình. Được đăng vào ngày 1 tháng 9, video đã thu hút hơn 5,8 triệu lượt xem – đoạn clip khiến các bậc phụ huynh cười nghiêng ngả và rất nhiều đứa trẻ đồng cảm.

Vì sao trẻ dễ “thấy mặt ở khắp nơi”?

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí PLoS One, não bộ trẻ em được “lập trình” để nhận diện các mẫu hình, đặc biệt là khuôn mặt. Đây là cơ chế sinh tồn xuất hiện từ rất sớm, khiến một vệt mờ hay bóng in trên kính mờ dễ dàng biến thành “ai đó” hoặc “cái gì đó” trong mắt trẻ. Điều mà người lớn thấy buồn cười đôi khi lại thực sự gây sợ hãi cho trẻ.

Nhiều phụ huynh bình luận rằng họ cũng thấy “chú chó” trong video và hoàn toàn hiểu phản ứng của bé gái:

“Ý em ấy đâu có sai”. – @bipolarswiftie

“Tôi cũng đứng về phía em ấy”. – @vscoul

“Thật sự tôi đã chuẩn bị tinh thần thấy một con chó luôn”. – @taweret86

Làm sao để giúp con cảm thấy an toàn trở lại?

Giải mã được bí ẩn mới chỉ là một nửa chặng đường. Ngay cả khi đã thấy sự thật, cơ thể trẻ vẫn có thể ở trạng thái cảnh giác. Điều quan trọng là giúp trẻ lấy lại cảm giác an toàn và kiểm soát:

Gọi tên trải nghiệm: “Con thấy giống khuôn mặt nên con sợ.”

Đồng hành: “Bố/mẹ ở đây, cùng con nhìn lại nhé.”

Chỉ và chạm: Bật đèn, chỉ vào đồ vật thật, cho trẻ sờ hoặc gõ thử. “Đây chính là cái giỏ.”

Khép lại: “Nếu sau này con thấy gì lạ, gọi bố/mẹ, mình sẽ cùng kiểm tra.”

Ngoài ra, bố mẹ có thể di chuyển đồ vật gây hiểu lầm, che rèm cửa, hoặc làm một hành động quen thuộc giúp trẻ thư giãn trước khi rời phòng. Những việc nhỏ này không chỉ xua tan nỗi sợ, mà còn là cơ hội dạy trẻ cách đối diện và xử lý những tình huống đáng lo ngại.