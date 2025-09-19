Hà Nội: Sẽ xử lý nghiêm sự việc học sinh có hành vi không đúng mực với cô giáo

Trường THCS Đại Kim.

Liên quan đến đoạn video clip trên mạng xã hội ghi lại cảnh một học sinh có những hành vi không đúng mực với giáo viên, ngày 19/9, trường THCS Đại Kim (phường Định Công, Hà Nội) đã có văn bản báo cáo Sở GD&ĐT Hà Nội.

Theo báo cáo của Hiệu trưởng Trường THCS Đại Kim Phạm Thị Thanh Hà: Vào chiều 16/9, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A14 là cô T.T.T.H. có vào lớp để nhắc nhở học sinh. Cô H. nhìn thấy em lớp trưởng có cầm đồ chơi nhưng sắc, nhọn nên quyết định thu đồ chơi này vì đây là đồ bị cấm theo nội quy nhà trường.

Khi thấy vậy, học sinh L.G.B. có đứng lên và xin cô giáo trả lại đồ chơi. Cô H. kiên quyết không trả lại mà giơ tay cao để xa tầm tay của học sinh. Em B. đã kéo tóc cô giáo, thậm chí ghìm cô H. xuống để giành lại đồ chơi. Khi sự việc xảy ra, lớp trưởng của lớp có can ngăn học sinh B. nhưng không được.

Mặt khác lớp trưởng nhắc học sinh cả lớp kéo rèm để học sinh ngoài hành lang không chứng kiến sự việc. Sau sự việc, cô H. đã lên báo cáo Hiệu trưởng. Hiệu trưởng và cô giáo đã ngay lập tức lên lớp, yêu cầu học sinh B. xin lỗi trước tập thể lớp và mời phụ huynh lên làm việc sau đó. Gia đình em B. đã xin lỗi giáo viên và xin phép cho con nghỉ học ngày 17/9 để đi khám sức khoẻ tâm lý.

Chiều 18/9, trong buổi làm việc với nhà trường, B. và gia đình một lần nữa nhận lỗi và xin lỗi cô H. Gia đình em B. trình bày hoàn cảnh và nguyện vọng được đón con về giáo dục trong 10 ngày để con thay đổi bản thân, tạo cơ hội cho con được sửa đổi trở thành người tốt. Giáo viên chủ nhiệm đã đồng ý với đề xuất của gia đình em B.

Về việc các học sinh khác không đứng ra can ngăn, trong báo cáo có nêu rõ là do các học sinh khác thấy em B. quá khích, cơ thể to lớn nên các bạn không thể làm gì.

Sau vụ việc, Ban giám hiệu Trường THCS Đại Kim đã gặp cô giáo T.T.T.H. để động viên tinh thần. Nhà trường đồng thời nhắc nhở học sinh toàn trường tuyệt đối không đem vật nguy hiểm đến trường, khi mắc lỗi phải rút kinh nghiệm và có thái độ đúng mực với giáo viên.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND phường Định Công cho biết, đây là một sự việc đáng tiếc. Chính quyền phường sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, mặt khác đồng hành cùng gia đình, nhà trường giúp em B. nhận thức đúng sai, sửa đổi hành vi và phát triển lành mạnh trong tương lai, không để các hành động đáng tiếc xảy ra.

Ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đã nắm thông tin và sẽ xử lý nghiêm vi phạm. Sở đã yêu cầu nhà trường cùng phụ huynh và cô giáo chủ nhiệm làm rõ sự việc, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự việc, hành vi của học sinh, phối hợp cho học sinh đi kiểm tra sức khỏe, tâm lý, có kết quả của cơ quan chuyên môn để có biện pháp hỗ trợ, giáo dục.



