Học vấn bất ngờ của nàng "đại hoa đán"

Châu Tấn - một trong “Tứ Đại Hoa Đán” của màn ảnh Hoa ngữ, nổi bật với vẻ đẹp trong sáng và khả năng diễn xuất tinh tế. Ít người biết rằng con đường đến với nghệ thuật của cô không hề dễ dàng và chính những trải nghiệm khó khăn đã giúp cô rèn luyện bản lĩnh, sự kiên nhẫn và khả năng tự lập.

Sinh năm 1976 tại Hàng Châu trong một gia đình nghệ thuật khi cha là họa sĩ, mẹ là diễn viên múa, Châu Tấn sớm tiếp xúc với ánh sáng sân khấu. Cô bắt đầu học múa ba-lê từ khi chưa tròn mười tuổi và thi đỗ Học viện Nghệ thuật Chiết Giang, chính thức bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, phía sau những bước nhảy điêu luyện là một thực tế khó khăn. Gia đình cô không dư dả về tài chính, cô từng phải đi hát ở hộp đêm, chụp ảnh lịch và làm nhiều việc khác để trang trải học phí và hỗ trợ gia đình. Những trải nghiệm này trở thành trường học đặc biệt, rèn luyện nghị lực, giúp cô sớm trưởng thành và kiên cường.

Châu Tấn là 1 trong 4 "Tứ Đại Hoa Đán" của điện ảnh Trung Quốc.

Con đường điện ảnh đến với Châu Tấn cũng đầy bất ngờ. Năm 1991, cô có vai diễn đầu tiên trong Cổ Mộ Hoang Trai. Chỉ vài năm sau, đạo diễn Trần Khải Ca mời cô tham gia Phong Nguyệt cùng Trương Quốc Vinh và Củng Lợi, một bước ngoặt giúp cô được công chúng và giới chuyên môn chú ý. Vẻ đẹp tươi mới, ánh mắt sáng và khả năng diễn xuất tự nhiên của cô được cả đạo diễn lẫn đàn chị Củng Lợi khen ngợi.

Từ cuối thập niên 1990 đến đầu 2000, sự nghiệp của Châu Tấn phát triển mạnh mẽ. Cô ghi dấu ấn với vai Hoàng Dung trong Anh Hùng Xạ Điêu, khiến tên tuổi của cô sánh ngang Triệu Vy, Chương Tử Di và Từ Tịnh Lôi. Không chỉ thành công ở truyền hình, cô còn tỏa sáng ở điện ảnh qua các phim Dạ Yến, Phong Thanh và Họa Bì 2.

Khác với nhiều diễn viên tìm cơ hội ở Hollywood, Châu Tấn tập trung phát triển sự nghiệp trong nước, chỉ tham gia một phim quốc tế là Cloud Atlas năm 2012. Những cống hiến này giúp cô trở thành nữ diễn viên Trung Quốc đầu tiên giành được cả ba giải thưởng lớn Kim Mã, Kim Tượng và Kim Kê, vượt trước cả Chương Tử Di.

Ngay cả khi bước sang gần 50, Châu Tấn vẫn không ngừng làm mới mình. Năm 2014, cô trở lại màn ảnh nhỏ với Cao Lương Đỏ. Khi nhận vai Nhàn phi trong Hậu Cung Như Ý Truyện, nhiều người nghi ngại liệu một “Đại Hoa Đán” có thể đảm nhận nhân vật phức tạp. Thế nhưng nhờ kinh nghiệm, chiều sâu diễn xuất và bản lĩnh đã rèn luyện qua nhiều năm, cô chứng minh tài năng không bị giới hạn bởi tuổi tác.

Con đường thành công của Châu Tấn gặp nhiều khó khăn.

Học vấn của Châu Tấn không chỉ là tấm bằng từ Học viện Nghệ thuật Chiết Giang. Nó còn là những trải nghiệm sống, những đêm đi hát ở hộp đêm, những buổi chụp ảnh lịch để mưu sinh, những vai diễn đầu đời đầy thử thách. Tất cả đều góp phần xây dựng bản lĩnh đặc biệt, giúp cô trở thành biểu tượng của điện ảnh Trung Quốc. Chính những trải nghiệm này làm nên “Đại Hoa Đán”, nơi Châu Tấn học được nghị lực, kiên nhẫn và sự tự tin để vượt qua mọi thử thách trên con đường nghệ thuật.

