Làm việc tại ngân hàng 25 năm rồi bất ngờ bị "cướp việc" sau khi huấn luyện AI "quá giỏi"

Kathryn Sullivan, 65 tuổi, bị chấm dứt hợp đồng vào tháng 7 vừa qua sau 25 năm gắn bó với một ngân hàng ở Úc. Trong quá trình làm việc, bà đã tham gia hỗ trợ triển khai công nghệ mới nhằm nâng cao dịch vụ khách hàng cho ngân hàng - đơn vị thu về tới 10,25 tỷ AUD (tương đương 5 tỷ bảng Anh) lợi nhuận chỉ trong năm ngoái.

Nhưng Sullivan không ngờ rằng những đóng góp của mình lại trở thành nguyên nhân khiến bà mất việc.

“Cả tôi và đồng nghiệp đều thực sự sốc,” bà chia sẻ. “Chúng tôi cảm thấy bản thân chẳng còn giá trị gì, chỉ như một con số 0 tròn trĩnh.”

Bà nói thêm: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại bị sa thải sau 25 năm làm việc tận tụy cho công ty. Vô tình, tôi đã đào tạo một chatbot để rồi nó cướp mất công việc của mình.”

Theo lời Sullivan, trong nhiệm vụ cuối cùng, bà được giao viết kịch bản và thử nghiệm phản hồi cho AI Bumblebee của ngân hàng. Khi chatbot gặp sự cố trong giai đoạn thử nghiệm với khách hàng, chính bà đã trực tiếp đứng ra hỗ trợ.

Sau đó, ngân hàng đã “bỏ mặc” bà suốt tám ngày làm việc mà không hề giải đáp bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến việc sa thải. Mặc dù ủng hộ việc ứng dụng AI trong công việc, Sullivan cho rằng cần phải có những quy định chặt chẽ nhằm ngăn chặn tình trạng vi phạm bản quyền cũng như nguy cơ con người bị thay thế.

Tuy nhiên, việc triển khai AI tại ngân hàng này đã phản tác dụng khi số lượng cuộc gọi từ khách hàng tăng đột biến sau đợt cắt giảm nhân sự. Ngân hàng buộc phải gọi một số nhân viên quay lại làm việc. Dù vậy, Sullivan quyết định từ chối vì cho rằng vai trò mới không tương đồng với công việc trước đây và thiếu sự đảm bảo an toàn.

Bà đã chia sẻ trải nghiệm của mình tại một hội thảo về AI do Hội đồng Công đoàn Úc tổ chức mới đây.

Trước phản ứng dữ dội, người phát ngôn của ngân hàng thừa nhận ngân hàng đã mắc “sai lầm” khi đánh giá rằng 45 vị trí không còn cần thiết.

“Chúng tôi đã xin lỗi những nhân viên bị ảnh hưởng và thừa nhận rằng, lẽ ra cần đánh giá kỹ lưỡng hơn các vai trò thiết yếu. Hiện chúng tôi đang hỗ trợ những nhân viên này, cho họ lựa chọn tiếp tục đảm nhiệm vị trí hiện tại, tìm cơ hội tái triển khai trong ngân hàng hoặc rời khỏi tổ chức. Đồng thời, ngân hàng cũng xem xét lại quy trình nội bộ để cải thiện cách tiếp cận trong tương lai,” người phát ngôn cho biết.

Dù vậy, ngân hàng này cho biết vẫn tiếp tục thúc đẩy chiến lược AI. Tháng trước, ngân hàng đã công bố mối quan hệ hợp tác với tập đoàn công nghệ OpenAI nhằm đối phó với các vấn đề như lừa đảo, gian lận, tội phạm mạng và tội phạm tài chính.

*Theo The Sun