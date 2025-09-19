Số liệu được đề cập trong báo cáo của Bộ GD&ĐT tại Hội nghị giáo dục đại học 2025.

Trong số 250.000 du học sinh Việt Nam, có gần 4.000 du học bằng nhận học bổng ngân sách nhà nước do Bộ GD&ĐT quản lý, còn lại là du học tự túc hoặc dựa vào các nguồn học bổng khác.

Tính riêng năm học 2024-2025, Bộ GD&ĐT đã cử 597 người (gồm 105 tiến sĩ, 177 thạc sĩ, 274 đại học, 41 thực tập) đi học theo các chương trình học bổng hiệp định, chủ yếu tại Nga, Hungary, Trung Quốc, Ba Lan, Lào, Campuchia. 73 giảng viên tại các trường đại học đi học tiến sĩ theo Đề án 89 (12 nước), chủ yếu tại Australia, Anh, New Zealand, đồng thời tiếp nhận 693 du học sinh tốt nghiệp.

Gần 250.000 người Việt đang học tập ở nước ngoài. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, hiện có trên 15.000 lưu học sinh nước ngoài đang học tập dài hạn tại các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam (chưa kể các lưu học sinh vào học tập, nghiên cứu và bồi dưỡng ngắn hạn). Trong đó có gần 4.000 người là lưu học sinh diện hiệp định (chủ yếu Lào, Campuchia).

Tính riêng năm học 2024-2025, Bộ GD&ĐT đã tiếp nhận 597 lưu học sinh nước ngoài vào Việt Nam học tập diện hiệp định của 11 nước (gồm đại học và sau đại học và học Tiếng Việt). Trong đó, số lượng chủ yếu là lưu học sinh Lào, Campuchia, số ít đến từ Nga, Trung Quốc và một số nước khác.

Bộ GD&ĐT cho biết, lưu học sinh nước ngoài vào Việt Nam học tập, thực tập rất đa dạng. Ngoài số lượng vào học theo học bổng hiệp định, phần lớn lưu học sinh sang học bằng nhiều kênh khác nhau như tự phí, thỏa thuận song phương cấp trường hoặc địa phương.