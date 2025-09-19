5 món ăn vặt "tủ" của học trò miền Tây, ăn một lần nhớ cả đời

Tuổi học trò miền Tây gắn liền với những con hẻm nhỏ, sân trường rộn rã và… những món ăn vặt “ngon khó cưỡng”. Dù túi tiền hạn hẹp, các bạn học sinh nơi đây vẫn tìm ra đủ cách để thưởng thức những món ăn vừa ngon, vừa rẻ, vừa mang đậm hương vị quê nhà. Từ bánh tráng trộn đến chuối nướng, mỗi món ăn đều gắn liền với những kỷ niệm tan trường, tụ tập cùng bạn bè và tiếng cười giòn tan.

1. Bánh tráng trộn

Chỉ vài miếng bánh tráng cắt nhỏ, trộn với xoài xanh bào sợi, rau răm, lạc rang và chút mỡ hành cùng nước sốt cay ngọt, là đã có ngay một món ăn vừa thơm vừa giòn. Chiếc túi nhỏ cầm tay vừa tiện lợi, vừa khiến các bạn học sinh thích thú vừa đi học vừa nhâm nhi, cảm giác tuổi teen liền ùa về.

Tuổi thơ của học sinh miền Tây gắn liền với bánh tráng trộn.

2. Chè và bánh ngọt

Từ chè bắp, chè chuối, bánh da lợn đến bánh ít, bánh tét ngọt, tất cả đều được bày bán ở các gánh hàng rong hay trước cổng trường. Chỉ cần vài nghìn đồng, các bạn đã có thể sở hữu một ly chè mát lạnh hay một miếng bánh thơm phức, vừa giải khát vừa thỏa cơn thèm đồ ngọt.

3. Chuối nướng, khoai nướng

Những món ăn dân dã nhưng đậm hương vị miền Tây này luôn được yêu thích. Học sinh thường tụ tập bên lò than hồng, vừa nướng vừa trò chuyện về lớp học hay chuyện ngoài sân trường, tạo nên những buổi chiều ấm áp, đầy tiếng cười. Vỏ chuối vàng, khoai mềm dẻo, vị ngọt thanh khiến ai thử qua cũng nhớ mãi.

Món chuối bọc nếp nướng cũng là tuổi thơ của học sinh miền Tây.

4. Kẹo kéo và bánh kẹo handmade

Tiếng kêu “xoẹt xoẹt” của kẹo kéo, mùi thơm thoang thoảng của đường và vani khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn. Học sinh miền Tây thường mua kẹo kéo, vừa ăn vừa trò chuyện cùng bạn bè, tạo nên những khoảnh khắc giản dị nhưng đáng nhớ.

5. Món ăn tự chế và sáng tạo

Các món tự chế như bánh mì nướng muối ớt, cơm cháy chà bông, hoa quả chấm muối ới, bánh trứng chiên mini xuất hiện từ các gánh hàng rong hoặc tự tay học sinh làm. Những món ăn này không chỉ thỏa mãn vị giác mà còn tăng thêm niềm vui, kết nối bạn bè qua trải nghiệm chung, phản ánh sự sáng tạo của tuổi học trò miền Tây.

Món ăn vặt miền Tây không chỉ là những món ngon, rẻ mà còn là ký ức tuổi học trò khó quên. Từng hương vị, từ bánh tráng trộn đến chuối nướng, từ chè ngọt đến kẹo kéo, đều gợi nhớ những buổi chiều tan học rộn rã, những tiếng cười cùng bạn bè, và cả niềm hạnh phúc giản dị nhưng thật đậm đà. Dù đi đâu, hương vị ấy vẫn theo chân các bạn, như một phần tuổi thơ không thể nào phai.