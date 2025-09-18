Nghiên cứu Harvard: Con cái lớn lên thành công, hạnh phúc nếu được bố mẹ cho làm 1 việc từ tuổi thơ

Nuôi dạy con cái đã khó. Xây dựng sự nghiệp hay kinh doanh cũng khó.

Vừa nuôi dạy con trở thành những người hạnh phúc, thành công trong tương lai, vừa xây dựng sự nghiệp cho riêng mình? Lại càng khó gấp bội.

Nhưng có ít nhất một chiến lược có thể giúp bạn nuôi dạy những đứa trẻ độc lập và thành công, theo đúng cách mà sau này chúng định nghĩa “thành công”.

Không quá bất ngờ, điều đó liên quan đến việc nhà.

Việc nhà và thành công

Trong nghiên cứu đa thế hệ kéo dài 86 năm của Harvard, các nhà khoa học đã phân tích hơn 700 “người đạt thành tựu cao” và phát hiện mối liên hệ chặt chẽ giữa việc làm việc nhà và thành công trong sự nghiệp sau này.

Điều quan trọng không hẳn là bản thân công việc, hay tính kỷ luật, hay sự chấp nhận “công việc lặp đi lặp lại”. Việc nhà có thể là những hành động rời rạc, nhưng nếu gắn nó vào một bức tranh lớn hơn thì giá trị mới thực sự được phát huy.

Ví dụ: Đừng chỉ yêu cầu con mang bát đĩa ra bồn rửa sau bữa ăn. Hãy để chúng hiểu rằng mình đang cùng mọi người dọn dẹp. Cả nhà ăn cùng nhau, thì cũng cùng nhau dọn dẹp. Cả nhà cùng giữ nhà cửa sạch sẽ, cùng chăm sóc khu vườn.

Khi việc nhà được gắn với nỗ lực tập thể, trẻ sẽ thấy bản thân có giá trị hơn. Chúng hiểu mình là một phần của một “hệ sinh thái” chung, từ đó dễ nhận ra nhu cầu của người khác và sẵn lòng giúp đỡ.

Theo cách tiếp cận này, trẻ sẽ:

Ít ích kỷ hơn: Nếu mọi thứ đều có người làm sẵn cho bạn, tại sao bạn phải nghĩ đến nhu cầu của người khác?

Phát triển tinh thần kỷ luật và quản lý thời gian: Đây không phải kỹ năng bẩm sinh, mà hình thành qua luyện tập và rèn giũa.

Xây dựng khả năng kiên trì: Nghị lực và sự bền bỉ cũng giống như cơ bắp, cần rèn luyện mới mạnh lên.

Từ việc nhà, trẻ học được tinh thần đồng đội, đạo đức nghề nghiệp, sự đồng cảm, khả năng lãnh đạo. Tất cả đều là nền tảng để xử lý thách thức, quản lý thời gian, và làm việc hiệu quả trong tương lai.

Đó là công thức vững chắc cho thành công và bất ngờ thay, cả hạnh phúc.

Một nghiên cứu đăng trên Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics (Tạp chí Nhi khoa Phát triển & Hành vi) chỉ ra rằng: Trẻ bắt đầu làm việc nhà từ 4-5 tuổi thường có mức độ tự tin và năng lực cao hơn.

Điều này rất dễ hiểu. Hoàn thành một việc gì đó mang lại cảm giác thành tựu. Được cha mẹ khen ngợi càng khiến trẻ cảm thấy tốt hơn.

Kể cả việc nhỏ như cất đồ chơi: “Tớ 4 tuổi, tớ đã làm được, và bố mẹ ghi nhận điều đó”.

Điều này có thể nuôi dưỡng tư duy phát triển. Khi trẻ hiểu rằng nỗ lực mới là con đường dẫn đến thành công, rằng trí tuệ, khả năng, kỹ năng đều có thể rèn luyện, chúng sẽ kiên trì hơn và dễ vực dậy sau thất bại.

Các nhà nghiên cứu viết:

Trẻ ít làm việc nhà có khả năng cao hơn rơi vào nhóm thấp nhất về năng lực xã hội, học tập, quan hệ bạn bè và sự hài lòng cuộc sống.

Ngược lại, tần suất làm việc nhà trong giai đoạn mẫu giáo có mối liên hệ tích cực với nhận thức của trẻ về năng lực xã hội, học tập và sự hài lòng cuộc sống khi lên lớp 3 – bất kể giới tính, thu nhập gia đình hay trình độ học vấn của cha mẹ.

Nói cách khác, làm nhiều việc nhà (ở mức hợp lý) giúp trẻ có kết quả tốt hơn trong học tập, kỹ năng xã hội và cả hạnh phúc.

Đặc biệt, khi việc đó được gắn với tinh thần đồng đội. Ví dụ: Bạn yêu cầu con dọn bàn, đó là một việc. Nhưng nếu con mang bát đĩa ra bồn rửa trong khi bạn rửa, thì đó đã trở thành nỗ lực tập thể, trách nhiệm chung.

Chúng không chỉ làm việc nhà một cách đơn lẻ, mà cả gia đình cùng nhau hướng đến một mục tiêu chung. Và bởi vì trong cuộc sống, chẳng ai thành công một mình, nên điều này chính là nền tảng vững chắc cho thành công và hạnh phúc sau này.

Theo Inc