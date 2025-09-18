Thầy giáo nổi tiếng đề xuất gây tranh luận: Bộ GD&ĐT nên gia tăng số tiết học tiếng Anh trên lớp lên ít nhất 5-10 giờ mỗi tuần!

Trong thời đại hội nhập, tiếng Anh (TA) không chỉ là một môn học mà đã trở thành kỹ năng sống thiết yếu. Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng dự kiến, tất cả học sinh, sinh viên được học chương trình TA như ngôn ngữ thứ hai từ năm 2035. Tuy nhiên, có một thực tế từ trước tới nay đó là, sau 12 năm phổ thông, nhiều học sinh vẫn không thể giao tiếp thành thạo, thậm chí "câm điếc" với TA.

Theo thầy Giang Nguyễn (Nhà sáng lập The Ivy-League Vietnam) cho rằng, nguyên nhân chính nằm ở cách chúng ta thiết kế chương trình, thời lượng học tập và giáo trình. Ông cho rằng đã đến lúc Bộ GD cần có một cải cách căn bản: tăng số tiết TA trên lớp lên ít nhất 5-10 giờ/tuần, tức là mỗi ngày học sinh trên toàn quốc đều được học từ 1-2 giờ.

Ảnh minh hoạ

Dạy cọc cạch mãi mà học sinh vẫn lẹt đẹt là lãng phí

Thầy Giang Nguyễn thẳng thắn nhận xét: chương trình hiện tại quá nặng về ngữ pháp, quá ít thời lượng thực hành. "Cứ dạy cọc cạch mãi mà học sinh hết cấp 3 vẫn không nói nổi một câu trọn vẹn, thì thật sự quá lãng phí nguồn lực xã hội", thầy nói.

Một điểm đáng chú ý trong quan điểm của thầy Giang là không nên tiếp tục biên soạn SGK TA trong nước.

"Về giáo trình thì dùng luôn các cuốn sách do Cambridge hoặc Oxford xuất bản chứ đừng cho học sinh học theo mấy cuốn SGK Tiếng Anh do người Việt soạn ra. Cái đó gọi là trả TA về nguyên gốc của nó, như thế mới dạy cho học sinh thứ TA bản ngữ, chứ tôi mở cuốn SGK ra là thấy toàn Nam với Tuấn đi chơi ở Nam Định mà vừa buồn vừa bực. Các soạn giả người Việt dù có giỏi TA đến mấy thì TA vẫn không phải là tiếng mẹ đẻ của họ cho nên tôi thấy chính họ cũng không nên đi soạn SGK TA", ông nói.

Thầy Giang nhấn mạnh rằng mục tiêu dạy TA phải thay đổi: từ "học để thi" sang "học để dùng". Thay vì luyện công thức ngữ pháp khô cứng, học sinh phải được rèn nghe - nói - đọc - hiểu. Ngữ pháp chỉ nên hỗ trợ, chứ không thể trở thành "trục xương sống" của chương trình.

TA cần trở thành công cụ giao tiếp, chứ không phải một môn thi lấy điểm. Theo thầy, khi học sinh được tiếp xúc với tiếng Anh hằng ngày, liên tục trong 12 năm phổ thông, thì đến khi tốt nghiệp THPT, các em hoàn toàn có thể thành thạo, đủ năng lực hội nhập.

Ngoài Bộ GD và nhà trường, thầy Giang Nguyễn cũng nhấn mạnh vai trò kép của giáo viên và phụ huynh. Giáo viên: phải không ngừng nâng cao trình độ, nghe đài, đọc báo, luyện phát âm để truyền cảm hứng và làm mẫu chuẩn cho học trò.

Phụ huynh: nên cho con tiếp xúc với tiếng Anh sớm, thông qua phonics, phương pháp dạy phát âm và đánh vần. Việc cho trẻ nghe, đọc tiếng Anh từ nhỏ sẽ tạo nền tảng vững chắc, giúp việc học ở bậc phổ thông trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả. Chỉ cần chúng ta đổi cách nghĩ và vận hành cỗ máy đào tạo là sẽ tạo ra sự thay đổi khác biệt.

Tranh cãi: Có nên "ưu ái" tiếng Anh quá mức?

Chia sẻ của thầy Giang Nguyễn đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều phụ huynh và giáo viên, nhưng cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Một trong những luồng quan điểm đáng chú ý cho rằng không nên quá lạm dụng tiếng Anh trong chương trình học.

Theo luồng quan điểm này, trong thời đại công nghệ số, các công cụ dịch thuật ngày càng chính xác và phổ biến. Do đó, việc đẩy TA lên quá cao trong giáo dục phổ thông là không thật sự cần thiết. "TA chỉ là công cụ tiếp cận chứ không phải cốt lõi. Một học sinh dốt toán nhưng giỏi tiếng Anh thì có đọc công thức bằng TA cũng không hiểu gì. Trong khi đó, một học sinh giỏi toán, chỉ cần biết chút TA là có thể tự nắm bắt nội dung", phụ huynh này nhấn mạnh.

Nhiều ý kiến khác lo ngại việc tăng quá nhiều giờ học TA sẽ vô tình lấy đi thời gian trẻ em cần để phát triển thể chất, tư duy sáng tạo, nghệ thuật, kỹ năng sống và đặc biệt là học tiếng Việt, vốn liếng ngôn ngữ mẹ đẻ quý giá.

"Đừng để TA che lấp những giá trị căn bản. Trẻ cần học cách làm người, học đạo đức, tình yêu quê hương đất nước trước đã. TA tốt sẽ mở ra cơ hội, nhưng nếu chỉ chăm chăm học TA mà quên nền tảng văn hóa và tri thức cốt lõi, thì đó là sự mất cân đối nguy hiểm", một phụ huynh bày tỏ.

Dù vậy, một số ý kiến vẫn đồng tình với đề xuất của thầy Giang Nguyễn. Lập luận của họ là: TA chính là công cụ không thể thiếu trong thế giới hội nhập.

Họ cho rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa, TA là công cụ không thể thiếu để hội nhập. Việc thành thạo ngoại ngữ giúp học sinh tiếp cận kho tàng tri thức khổng lồ trên thế giới, từ sách báo, tài liệu nghiên cứu cho tới công nghệ và các chuẩn mực mới trong nhiều lĩnh vực. Không chỉ vậy, TA còn mở ra cơ hội học bổng, du học, việc làm trong môi trường quốc tế, tạo lợi thế cạnh tranh cho nguồn nhân lực Việt Nam.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh: các môn khoa học, toán học hay nghệ thuật đều quan trọng, nhưng nếu thiếu TA để kết nối và cập nhật, học sinh sẽ dễ bị tụt lại phía sau. Do đó, việc gia tăng thời lượng học TA ở phổ thông được xem là bước đi cần thiết để tạo nền tảng vững chắc cho thế hệ trẻ.

Còn ý kiến của bạn thì sao?