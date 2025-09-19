Hãy dạy con bạn thật kỹ, nếu không sẽ trả giá CỰC ĐẮT như 2 gia đình trong vụ việc này!

Ngày 6/3, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc khiến dư luận bàng hoàng: hai nam thiếu niên, khoảng 17-18 tuổi, đã trèo lên bàn trong một quán Haidilao ở Thượng Hải và tè thẳng vào nồi lẩu. Sau đó, hai em này còn cười đùa trước ống kính, thậm chí đăng video lên mạng.

Ngay khi sự việc bùng nổ, Haidilao lập tức báo công an và khẩn trương điều tra. Đến tối, họ xác định được cửa hàng liên quan là chi nhánh Bến Thượng Hải (Bund), vốn là một trong những điểm đông khách nhất của hãng.

Ngày 8/3, công an xác minh: vụ việc xảy ra rạng sáng 24/2, khi hai thiếu niên từ tỉnh khác đến Thượng Hải, say rượu trong phòng riêng rồi gây ra hành động phản cảm. Do chưa thành niên, cả hai bị xử phạt hành chính nhưng chi tiết không công bố.

Cùng ngày, Haidilao tuyên bố: tiêu hủy toàn bộ dụng cụ ăn uống tại cửa hàng, liên hệ khách từng ăn tại phòng riêng để hoàn tiền và bồi thường gấp 10 lần. Đáng chú ý, họ còn nói sẽ không truy cứu trách nhiệm dân sự vì thủ phạm là người chưa thành niên, đồng thời kêu gọi dư luận không tấn công hai thiếu niên.

Lập tức, công chúng phản đối dữ dội: “Không thể lấy tuổi tác làm lá chắn!”, “Khoan dung không có nghĩa là dung túng!”.

Hai thiếu niên phải trả giá đắt vì hành vi vô văn hóa

Thay đổi thái độ và đền bù “khủng”

Trước áp lực dư luận, ngày 12/3 Haidilao đổi lập trường, tuyên bố khởi kiện hai thiếu niên cùng cha mẹ. Đồng thời, họ hoàn tiền toàn bộ 4.109 đơn hàng từ ngày 24/2 đến 8/3, kèm bồi thường gấp 10 lần. Ước tính, hãng phải chi hơn 10 triệu tệ (hơn 37 tỷ VNĐ).

Để trấn an khách hàng, Haidilao còn tiến hành một cuộc “đại tu vệ sinh”: từ nồi niêu, đũa, thìa đến cả tường góc đều được thay mới, khử trùng kỹ lưỡng.

Ban đầu, nhiều người cho rằng chúng là “con nhà giàu” vì trong video có đôi giày giống Gucci. Tuy nhiên, điều tra cho thấy cả hai chỉ là con của gia đình lao động nhập cư, cha mẹ bán rau ở chợ. Đôi giày kia chỉ là hàng giả vài chục tệ.

Hai thiếu niên bỏ học sớm, thường xuyên la cà quán net. Cha mẹ làm việc từ 4h sáng đến 10h tối nên gần như không quản được con. Hôm xảy ra sự việc, cả hai uống rượu với bạn, say xỉn rồi làm liều.

Bản án cuối cùng

Đầu tháng 9, tòa sơ thẩm tuyên: hai thiếu niên cùng cha mẹ phải công khai xin lỗi trên báo và bồi thường 2,2 triệu tệ (khoảng 8,1 tỷ VNĐ) cho Haidilao. Con số này thấp hơn nhiều so với mức 23 triệu (khoảng 85 tỷ VNĐ) hãng từng yêu cầu, nhưng vẫn là gánh nặng khổng lồ với hai gia đình lao động nghèo.

“Một bãi nước tiểu giá 2,2 triệu” - nhiều cư dân mạng mỉa mai đây là “bãi nước tiểu đắt nhất lịch sử”. Họ đồng tình với phán quyết: 17 tuổi không còn là trẻ nhỏ, phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.

Vụ việc cũng gióng lên hồi chuông về giáo dục gia đình. Trẻ con không “tự dưng hư”, mà là kết quả của sự thiếu quan tâm, buông lỏng quản lý tích tụ theo thời gian. Lỗi nhỏ không sửa, ắt thành họa lớn.

Như một cư dân mạng nói: “Cha mẹ có thể tha thứ cho con, nhưng xã hội thì không.”

Và dù tức giận hay xót xa, dư luận đều đồng ý: đây sẽ là bài học cảnh tỉnh sâu sắc về an toàn thực phẩm và trách nhiệm giáo dục con cái.