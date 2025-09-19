Ông bố trẻ chuyên mặc váy, dạy 3 "gái rượu" cách đi đứng nói cười duyên dáng: Loạt clip triệu view khiến dân mạng tan chảy

Trong khi nhiều người thường chia sẻ video hài hước, thử thách nhảy nhót hay cover ca khúc hot, thì ông bố trẻ (sở hữu kênh TikTok Elki Sumanto) lại gây ấn tượng với người xem theo cách rất khác: Những clip hướng dẫn 3 cô con gái nhỏ cách đi đứng, ăn uống, nói cười và cả cách làm duyên nhẹ nhàng, nữ tính.

Những hành động tưởng chừng rất nhỏ ấy, khi được chỉ dẫn tinh tế, lại chạm đến trái tim người xem và nhanh chóng thu về hàng triệu lượt view, hàng nghìn bình luận khen ngợi trên MXH.

Hành trình "cha dạy con gái" thật khác biệt

Chỉ dẫn rõ ràng: Từ cách đi đứng đến cử chỉ nét mặt

Trong video, ông bố 3 con sẵn sàng mặc váy, quần áo điệu đà, để mô phỏng đúng tư thế đi đứng mềm mại, dáng duyên dáng, nét cười nhẹ nhàng của con gái. Việc một ông bố mặc váy và hướng dẫn 3 cô công chúa nhỏ, là một trong những nét thú vị trong các clip mà ông bố trẻ chia sẻ trên trang cá nhân. Không cần bất kỳ lời thoại nào, ông bố trẻ Elki muốn 3 cô con gái nhìn vào bản thân mình, để hiểu thế nào là cách đi đứng mềm mại, cách nói cười duyên dáng...

Phân biệt rõ "nên" và "không nên"

Mỗi clip thường có phần ông bố chỉ ra "hành động nên làm" và "hành động cần tránh". Ví dụ: khi ăn, miệng nên khép lại khi nhai để không phát ra tiếng động, không nên đánh rơi thức ăn... khi nói chuyện, nên cười nhẹ, không nên la hét hoặc nói quá to; khi đi đứng, nên giữ lưng thẳng, bước nhẹ, không nên lắc lư tay quá đà. Mỗi khi mặc váy cần chú ý để không bị hớ hênh... Thậm chí ông bố 3 con còn dạy cho 3 cô công chúa biết cách vệ sinh cá nhân một cách vô cùng khéo léo.

Ông bố khéo léo, dạy con từ những điều nhỏ nhất

Mỗi video được đăng trên kênh của Elki nhanh chóng lan truyền. Người xem không chỉ đơn thuần khen 4 bố con đáng yêu, mà các bố các mẹ cũng học được rất nhiều về cách dạy con, hướng dẫn con qua những clip mà Elki chia sẻ.

* Hướng dẫn con từ những chi tiết nhỏ: Biết cách ăn uống lịch sự, biết cách cười nhẹ nhàng, biết cách đi đứng, tất cả giúp bé tự tin, và đúng mực khi ở trước người lớn, trước bạn bè.

* Nuôi dưỡng thẩm mỹ và nhân cách cho bé: Không phải chỉ đẹp bên ngoài, mà cử chỉ, lời nói cũng là phần quan trọng của việc hình thành nhân cách, cách người khác nhìn nhận mình.

* Cha mẹ làm gương cho con học theo: Việc cha mặc váy để làm mẫu cho con gái là một hành động rất mạnh về mặt hình ảnh, bé cũng hiểu hơn về những tình huống sẽ gặp phải, từ đó có những hành động tinh tế khi giao tiếp với mọi người.

* Không áp đặt con, hãy khuyến khích con: Bố 3 con Elki đã có cách truyền đạt thú vị, để 3 con gái nhỏ hiểu hơn về những gì nên và không nên trong cuộc sống thường ngày, nhất là khi cả 3 bé đều là bé gái.

Không chỉ giúp 3 cô con gái nhỏ lớn lên tự tin, duyên dáng, bố Elki còn khiến cộng đồng mạng thấy rằng việc dạy con không nhất thiết phải khô khan, gò bó hay áp lực. Đôi khi, chỉ cần một chút kiên nhẫn, một chút hài hước, thậm chí mặc chiếc váy để minh họa, cũng đủ để cha mẹ trở thành người thầy, người bạn gần gũi, hướng dẫn con trẻ từ những điều nhỏ nhặt nhất.