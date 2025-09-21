Ngành học nào có số lượng sinh viên đông nhất cả nước?

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT tại Hội nghị Giáo dục đại học 2025, khối V (gồm các ngành Toán và thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật, Sản xuất và chế biến, Kiến trúc và xây dựng, Nông lâm và thủy sản, Thú y) có quy mô đào tạo lớn nhất những năm qua, với số lượng người học tăng đều qua từng năm.

Cụ thể, trong năm học 2024-2025, có hơn 707.600 sinh viên theo học khối này, tập trung nhiều ở các ngành công nghệ chiến lược, kỹ thuật then chốt. Trong 4 năm vừa qua, quy mô khối này tăng trung bình khoảng 9%/năm.

Xếp sau là Khối III (Kinh doanh và quản lý, Pháp luật) với quy mô hơn 576.000 sinh viên trong năm 2024-2025.

Khối VII (Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi, Báo chí và thông tin, Dịch vụ xã hội, Khách sạn - du lịch - thể thao và dịch vụ cá nhân, Dịch vụ vận tải, Môi trường và bảo vệ môi trường, An ninh quốc phòng) xếp thứ ba với quy mô hơn 490.600 sinh viên.

Quy mô đào tạo đại học theo 7 khối ngành. (Nguồn: Bộ GD&ĐT)

Trong khi đó, khối IV (Khoa học sự sống, Khoa học tự nhiên) có quy mô nhỏ nhất với hơn 27.400 sinh viên.

Bộ GD&ĐT cũng đánh giá, điểm khởi sắc năm nay là các nhóm ngành được Chính phủ đặc biệt quan tâm, như khối Công nghệ và kỹ thuật then chốt được nhiều thí sinh đăng ký hơn. Kết quả tuyển sinh các ngành Sư phạm và các ngành STEM cũng được cải thiện đáng kể.

Đặc biệt, trong 74 ngành có điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT từ 28/30 trở lên, có tới 50 ngành Sư phạm và 17 ngành Kỹ thuật then chốt, Công nghệ chiến lược (Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Vi mạch bán dẫn, Điều khiển và tự động hóa...).

Ở năm học 2024-2025, kết quả thực hiện chỉ tiêu theo nhóm ngành trình độ đại học, Sư phạm thuộc nhóm có kết quả thấp, chỉ đạt 5% chỉ tiêu. Hai nhóm ngành đạt kết quả chỉ tiêu cao nhất là Kinh doanh và quản lý (25%), Máy tính và công nghệ thông tin (12%).