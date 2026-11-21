Bộ phim Trung Quốc này mới chiếu và đang có thành tích khởi đầu tích cực.

Ngay lúc này, tâm điểm chú ý của mọt phim Hoa ngữ đang đổ dồn vào Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật, tác phẩm cổ trang đình đám với sự tham của Thành Nghị trong vai nam chính. Ngoài ra, bộ phim này còn quy tụ những gương mặt quen thuộc như Lâm Canh Tân, Ngô Hạnh Kiện, Khương Bội Dao...

Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật có một khởi đầu tích cực.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết lịch sử cùng tên của nhà văn Mã Bá Dung, Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật lấy bối cảnh năm Hồng Hi đầu tiên dưới triều Minh. Phim xoay quanh thái tử Chu Chiêm Cơ (Thành Nghị), người bất ngờ rơi vào một âm mưu chính trị nguy hiểm khi đang ở Nam Kinh. Sau khi may mắn sống sót trong vụ nổ thuyền, Chu Chiêm Cơ nhận được tin phụ hoàng lâm trọng bệnh, trong khi các thế lực trong triều đang nhăm nhe tranh đoạt ngai vàng.

Để xoay chuyển cục diện, Chu Chiêm Cơ buộc phải trở về Bắc Kinh trong vòng 15 ngày, vượt qua hành trình dài hơn 2.000 dặm giữa sự truy sát của nhiều thế lực. Đồng hành cùng thái tử là bộ khoái Ngô Định Duyên (Lâm Canh Tân), viên quan trẻ Vu Khiêm (Ngô Hạnh Kiện) và nữ y sư Tô Kinh Khê (Khương Bội Dao). Từ những con người xa lạ, họ dần trở thành đồng đội, cùng nhau đối mặt với hàng loạt hiểm nguy trong cuộc chạy đua với thời gian. Từ trước khi lên sóng, Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật đã thu hút nhiều sự quan tâm và khi chính thức chiếu, phim đang có khởi đầu cực kỳ khả quan.

Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật dẫn đầu rating cả nước trong khung giờ phát sóng.

Theo ghi nhận từ Maoyan, Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật đạt top 1 rating real-time cả nước trong khung giờ phát sóng sau gần 38 phút, đạt mốc 3,2053%. Rating trung bình 2 tập đầu đạt 1,8275%, cũng là top 1 rating trung bình trong các chương trình phát sóng cùng khung giờ tối 20/11/2026. Thành tích chiêu thương cũng không hề tệ, ngày đầu ghi nhận 24 quảng cáo tới từ 7 thương hiệu, tổng thời lượng 234 giây khi chiếu trên nền tảng iQIYI.

Sau ngày đầu phát sóng, phim nhận những ý kiến trái chiều nhưng nhìn chung điểm mạnh vẫn nhiều hơn. Nội dung cuốn hút ngay từ những tập đầu tiên khiến khán giả muốn tiếp tục theo dõi.

Về diễn xuất, cái tên đầu tiên cần nói tới dĩ nhiên là nam chính Thành Nghị. Trong số các sao trẻ hiện tại, Thành Nghị được xem là một trong số ít những cái tên xứng đáng để gắn với danh xưng "cổ nhân trời chọn" vì vẻ ngoài rất hợp cổ trang. Anh từng ghi dấu ấn với Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Trầm Vụn Hương Phai, Liên Hoa Lâu, Thiên Địa Kiếm Tâm, Phó Sơn Hải, Trường An 24 Kế. Vì thế, khán giả rất trông chờ màn thể hiện của anh ở Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật.

Thành Nghị thể hiện khá tốt hình tượng thái tử Chu Chiêm Cơ thời trẻ với nét lười biếng, uể oải nhưng không vì thế mà mất đi sự kiên định trong lòng. Chu Chiêm Cơ của Thành Nghị cũng cho thấy được dáng vẻ thông minh, nhanh nhạy, biết ứng đối với những khó khăn.

Đặc biệt phân cảnh Chu Chiêm Cơ phải chạy trốn trong đường cống và phân cảnh buộc phải ban chết cho một viên quan trung thành, Thành Nghị đều thể hiện tốt diễn biến tâm lý của nhân vật thông qua biểu cảm gương mặt, ánh mắt. Tuy nhiên, vấn đề cố hữu về khả năng đài từ của anh vẫn chưa cho thấy sự cải thiện.

Thành Nghị diễn xuất ổn, làm tốt những cảnh khó, thế nhưng khả năng đài từ của anh vẫn chưa được cải thiện.

Hiện tại, một số người đang so sánh vai diễn của anh với nhân vật tương tự do Chu Á Văn thể hiện trong Đại Minh Phong Hoa. Dẫu vậy, đây là một sự so sánh khập khiễng vì Chu Á Văn vốn là một diễn viên thuộc phái thực lực, hơn nữa hình ảnh nhân vật của Chu Á Văn được đem ra so sánh là khi Chu Chiêm Cơ đã lên ngôi.

Trong khi đó, Lâm Canh Tân (vai Ngô Định Duyên) và Ngô Hạnh Kiện (vai Vu Khiêm) cũng có màn thể hiện ổn, 3 người tạo phản ứng hóa học tốt với nhau. Đặc biệt Lâm Canh Tân là người có diễn xuất chắc tay hơn cả. Đây thực ra là điều không bất ngờ bởi bề dày kinh nghiệm của anh là nhiều nhất.

Một điểm cộng khác là phim làm tốt trong việc tái hiện bầu không khí lịch sử, không lạm dụng filter làm mất đi tính chân thực. Bộ phim cũng làm tốt phần mở đầu, gần như không có tình tiết thừa thãi gây khó chịu. Ngoài ra, phải dành lời khen cho thẩm mỹ trong việc quay dựng khi tác phẩm có những cảnh quay chứa ẩn ý, vừa đẹp mắt lại vừa có tác dụng trong cách kể chuyện.

Tuy vậy, kỹ xảo ở một số phân cảnh bị cho là quá giả. Với một bộ phim được đầu tư mạnh tay, khán giả hoàn toàn có quyền kỳ vọng được xem những thước phim nịnh mắt hơn.