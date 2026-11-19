Bộ phim Trung Quốc này đạt thành tích rating vô cùng ấn tượng, xứng đáng là một trong những tác phẩm nổi bật của năm 2026.

Núi Và Biển Của Tôi không phải cái tên quá nổi bật tại Việt Nam. Thế nhưng thực tế tại thị trường Trung Quốc, bộ phim do Đàm Tùng Vận đóng chính lại gặt hái thành công rất lớn, đặc biệt ở phương diện rating truyền hình. Theo số liệu CVB, Núi Và Biển Của Tôi hiện dẫn đầu bảng xếp hạng rating các bộ phim phát sóng trong khung giờ vàng CCTV-8 năm 2026, với mức trung bình 2,226%. Tác phẩm cũng ghi nhận 440 triệu lượt người xem trong đợt phát sóng đầu tiên.

Núi Và Biển Của Tôi đạt những thành tích rating ấn tượng.

Đáng chú ý, sức hút của phim không chỉ dừng lại ở lần lên sóng đầu tiên. Khi được phát lại trên CCTV-1, tác phẩm tiếp tục đứng đầu nhóm phim chiếu lại của kênh này trong năm 2026 theo thống kê Khốc Vân. Hiện tại, dù đã kết thúc từ tháng 3, Núi Và Biển Của Tôi vẫn đang được phát lại vào khung giờ chiều trên CCTV-8. Rating thời gian thực có thời điểm đạt đỉnh khoảng 1,7%, một thành tích rất ấn tượng đối với bộ phim đã chiếu lại nhiều lần.

Về nội dung, Núi Và Biển Của Tôi là phim chính kịch lấy bối cảnh thời kỳ Trung Quốc phát triển kinh tế, được chuyển thể từ tiểu thuyết Tôi Và Số Mệnh Của Tôi của nhà văn Lương Hiểu Thanh.

Đàm Tùng Vận đảm nhận vai Phương Uyển Chi, cô gái xuất thân từ vùng núi Quý Châu, phải đối diện với nhiều biến cố gia đình và tình cảm. Không chịu đầu hàng số phận, cô quyết định đến Thâm Quyến lập nghiệp, bắt đầu từ một công nhân bình thường rồi từng bước gây dựng sự nghiệp cùng hai người bạn thân do Đổng Tình và Hề Vọng thủ vai. Bộ phim còn có sự tham gia của Cao Chí Đình, Vương Kính Tùng và Lưu Uy.

Tại Trung Quốc, phim nhận được nhiều lời khen nhờ câu chuyện truyền cảm hứng, tái hiện hành trình lập nghiệp của những người phụ nữ bình thường trong dòng chảy thời đại. Tình bạn giữa ba nữ chính và thông điệp con người có thể tự thay đổi số phận được đánh giá cao.

Dẫu vậy, tác phẩm không hoàn toàn chinh phục giới phê bình lẫn khán giả. Một bộ phận người xem cho rằng kịch bản có phần lạm dụng những tình tiết bi kịch, trong khi khả năng thể hiện nhân vật trải qua nhiều độ tuổi của Đàm Tùng Vận cũng gây ra những tranh luận.

Với khán giả xem phim truyền hình, Đàm Tùng Vận thực sự là một cái tên có sức hút.

Dù vậy, không thể phủ nhận năm 2026 đang là một năm thành công đối với Đàm Tùng Vận. Nếu Lan Hương Như Cố giúp cô duy trì sức hút ở dòng phim cổ trang, giải trí và thần tượng thì Núi Và Biển Của Tôi lại khẳng định khả năng thu hút khán giả truyền hình đại chúng. Thành công ở hai phân khúc khác nhau cho thấy Đàm Tùng Vận không chỉ có sức hút trên nền tảng trực tuyến mà còn sở hữu thành tích đáng nể trên sóng truyền hình Trung Quốc.