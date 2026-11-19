Mỹ nhân phim Hoàng Hậu Tái Hôn có một bộ phim 18+ rất nổi tiếng.

Dù nội dung gây nhiều tranh cãi, Hoàng Hậu Tái Hôn với dàn diễn viên hạng A vẫn đang thu hút sự chú ý lớn từ khán giả. Mới đây nhất, bộ phim tiếp tục khiến người xem bất ngờ khi xuất hiện thêm những gương mặt thực lực, trong đó có nữ diễn viên Kang Ha Na. Trong phim, Kang Ha Na đảm nhận vai Krista, vương hậu Tây Quốc và cũng là chị dâu của Heinrey (Lee Jong Suk). Chồng cô là quốc vương Wharton III, do Lee Jun Hyuk thủ vai.

Bộ 3 diễn viên thực lực Uhm Ji Won, Lee Jun Hyuk và Kang Han Na cùng đóng vai khách mời trong Hoàng Hậu Tái Hôn.

Kang Han Na gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, đường nét cuốn hút cùng khí chất sang trọng. Tạo hình quý tộc càng giúp nữ diễn viên tỏa sáng, toát lên vẻ cao quý, kiêu sa của một người phụ nữ thuộc hoàng tộc. Bên cạnh đó, nhân vật Krista còn che giấu những cảm xúc phức tạp phía sau vẻ ngoài thanh lịch, khiến sự xuất hiện của Kang Han Na thêm phần đáng chú ý.

Kang Han Na vào vai công nương Krista.

Trước khi gây chú ý với màn cameo trong Hoàng Hậu Tái Hôn, Kang Han Na đã tham gia hàng loạt dự án truyền hình nổi tiếng như Người Tình Ánh Trăng, Khoảng Cách Tình Yêu, Tổng Thống Bất Đắc Dĩ: 60 Ngày, Khởi Nghiệp, Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Gumiho, Trái Tim Đẫm Máu và gần đây là Ngự Trù Của Bạo Chúa.

Trên màn ảnh rộng, cô cũng góp mặt trong các tác phẩm như Khi Chồng Hợp Lực, Chuyện Nhà Bánh Xếp và đặc biệt là phim 18+ cổ trang Vương Triều Nhục Dục, ra mắt năm 2015.

Kang Han Na từng đóng phim 18+ Vương Triều Nhục Dục.

Vương Triều Nhục Dục lấy bối cảnh năm 1398, thời điểm những cuộc tranh đoạt quyền lực trong hoàng tộc Joseon diễn ra vô cùng khốc liệt. Phim xoay quanh ba người đàn ông là tướng quân Kim Min Jae (Shin Ha Kyun), hoàng tử Lee Bang Won (Jang Hyuk) và phò mã Jin (Kang Ha Neul), với những tham vọng, dục vọng và âm mưu đan xen.

Trong tác phẩm này, Kang Han Na đảm nhận vai Ga Hee, một kỹ nữ xinh đẹp, quyến rũ, giỏi múa hát nhưng mang trong mình mối thù sâu nặng. Cô tìm cách tiếp cận những người đàn ông quyền lực để thực hiện kế hoạch trả thù, song dần bị giằng xé giữa tình yêu và hận thù.

Đây là bộ phim nóng nhất sự nghiệp của nữ diễn viên với nhiều cảnh 18+ táo bạo.

Thời điểm phim ra mắt, Kang Han Na gây sốt nhờ nhan sắc kiều diễm, vóc dáng gợi cảm và những cảnh nóng vô cùng táo bạo. Đặc biệt, nữ diễn viên không ngại thực hiện những phân đoạn khỏa thân, phô diễn vẻ đẹp hình thể trên màn ảnh.

Tuy nhiên, điều giúp Kang Han Na được báo chí Hàn Quốc đánh giá cao không chỉ là ngoại hình nóng bỏng. Cô còn thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng, chuyển biến linh hoạt giữa vẻ ngây thơ, quyến rũ và sự đau đớn của người phụ nữ ôm mối hận sâu như biển. Đạo diễn Ahn Sang Hoon từng khen ngợi Kang Han Na sở hữu chiều sâu diễn xuất vượt xa kinh nghiệm của một diễn viên mới.

Sang năm 2027, khán giả dự kiến tiếp tục gặp Kang Han Na ở cả truyền hình lẫn điện ảnh. Trên màn ảnh rộng, cô tham gia bộ phim hài Goding Hyeongsa, đóng cùng Kim Hye Yoon và Yoon Kyung Ho, dự kiến ra rạp trong quý 1.

Trong khi đó ở mảng truyền hình, nữ diễn viên góp mặt trong Whale Star: The Gyeongseong Mermaid, đóng cùng Choi Woo Shik, Moon Ga Young, Heo Nam Joon, Yoo Jae Myung và Kim Yeo Jin. Phim còn có Gong Seung Yeon tham gia với vai trò khách mời. Đáng chú ý, Kang Han Na sẽ hóa thân thành một người phụ nữ tham gia phong trào đấu tranh giành độc lập, hứa hẹn mang đến màu sắc hoàn toàn khác với hình tượng vương hậu kiêu sa trong Hoàng Hậu Tái Hôn.