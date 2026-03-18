Đàm Tùng Vận ngã ngựa

Sau khoảng thời gian liên tục ghi dấu ấn với hình tượng "nữ thần thanh xuân", Đàm Tùng Vận mới đây đã trở lại màn ảnh nhỏ với một dự án mang màu sắc hoàn toàn khác: bộ phim Núi Và Biển Của Tôi. Thế nhưng, trái ngược với kỳ vọng ban đầu, Núi Và Biển Của Tôi lại vấp phải làn sóng phản ứng tiêu cực. Không ít khán giả còn thẳng thắn chê bai nội dung phi lý. Giữa tâm bão tranh cãi, Đàm Tùng Vận - gương mặt được xem là bảo chứng rating cũng trở thành tâm điểm chỉ trích khi tạo hình và cách thể hiện nhân vật bị đánh giá là thiếu thuyết phục, làm dấy lên đánh giá đây là một cú "ngã ngựa" trong sự nghiệp của cô.

Đàm Tùng Vận trở lại với dự án mới Núi Và Biển Của Tôi

Nhưng phim lại có tỷ lệ lượt xem lại giảm dần

Nội dung gây tranh cãi, nhân vật chính bị "quay lưng"

Núi Và Biển Của Tôi kể về cô gái tên Phương Uyển Chi (Đàm Tùng Vận) ở những năm 1970. Sau khi mẹ nuôi qua đời, cô phát hiện mình bị cha mẹ ruột bỏ rơi, đồng thời chịu nỗi đau bị người yêu phản bội. 20 tuổi, cô bỏ học, một mình ra Thâm Quyến đi làm. Từ một nữ công nhân nhà ăn, Uyển Chi trải qua hành trình đầy chông gai để trở thành tổng giám đốc, tận dụng làn sóng cải cách mở cửa và cơ hội thời đại, cuối cùng đạt được thành công trong cả sự nghiệp lẫn tình duyên.

Ở thời điểm hiện tại, dòng phim nữ chính trưởng thành, tự lực đã không còn xa lạ với khán giả. Thế nhưng, khi đưa yếu tố thời đại vào, bộ phim lại trở nên quá drama, nhiều tình tiết khiến người xem khó tin, thậm chí giống như phim cũ cách đây hơn hai thập kỷ.

Ngay từ đầu, phim đã mở ra hàng loạt tình tiết gây sốc: mẹ nuôi dẫn cô bé 7 tuổi xuống vùng quê khám bệnh, tình cờ gặp chị ruột đẻ ra cô. Nhân vật nữ liên tục chịu đựng bạo lực gia đình, bị đối xử như công cụ sinh sản. những kiểu nhân vật này đã khiến khán giả cảm thấy nhàm chán. Cao trào còn xuất hiện khi cô gặp lại cha ruột trong một lần ra ngoài chơi và được ông cứu mạng, khiến người xem đặt câu hỏi đây là định mệnh hay biên kịch cố tình tạo xung đột?

Sau khi mẹ nuôi và cha ruột gặp nhau, nhiều bí mật cũ được hé lộ: cha ruột vì biết giới tính của con mà bỏ rơi, mẹ nuôi thì vô tình gánh trách nhiệm nuôi dưỡng. Mẹ nuôi tốt bụng, chăm sóc cô như con đẻ, nhưng rồi mọi bí mật lại được tiết lộ sau khi bà qua đời. Rõ ràng bộ phim gây ra nhiều rắc rối không cần thiết cho Uyển Chi.

Nhân vật nữ còn có những hành xử phi logic: biết mình bị cha mẹ ruột bỏ rơi vẫn chủ động tìm họ, nhận nuôi nhiều người thân nghèo, sau này còn bắt mẹ nuôi lo lắng cho họ, khiến khán giả khó hiểu. Trong khi đó, cô đối xử với cha nuôi tốt bụng đầy bất mãn, thậm chí vì mối tình cũ mà gây tổn hại sự nghiệp của ông, suýt làm ông mất chức Phó thị trưởng.

Rõ ràng, bộ phim đã tạo xung đột quá mức, bỏ qua logic câu chuyện, đồng thời nhân vật nữ chính không được khán giả yêu thích. Đây chắc chắn không phải cách khai thác hợp lý cho dòng phim nữ chính trưởng thành. Dường như chính biên kịch cũng đã hiểu sai tinh thần của nhân vật.

Tạo hình gây tranh cãi: "Trẻ không tới, già cũng không xong"

Bên cạnh nội dung, tạo hình của Đàm Tùng Vận trong phim cũng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Ở tuổi 36, nữ diễn viên phải đảm nhận hành trình kéo dài nhiều thập kỷ của nhân vật từ thời thanh xuân đến trung niên của vai chính. Tuy nhiên, sự chuyển đổi này lại bị đánh giá là thiếu thuyết phục.

Ở giai đoạn đầu, khi vào vai cô gái đôi mươi, Đàm Tùng Vận dù có lợi thế gương mặt trẻ trung nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác "cưa sừng làm nghé". Ngược lại, khi nhân vật bước sang độ tuổi trưởng thành, lớp trang điểm già dặn lại không đủ để mang đến sự từng trải cần thiết, tạo nên cảm giác lệch pha giữa ngoại hình và vai diễn.

Không ít ý kiến cho rằng, chính lợi thế ngoại hình baby face từng giúp Đàm Tùng Vận ghi dấu ấn lại đang trở thành rào cản trong quá trình chuyển mình sang những vai diễn có chiều sâu và độ tuổi lớn hơn. Việc lựa chọn kịch bản chưa phù hợp càng khiến hành trình chuyển hình của cô trở nên khó khăn.

Bên cạnh đó, phong cách diễn xuất của Đàm Tùng Vận cũng chưa cho thấy sự tiến bộ. Trong phim, cô hoặc giả vờ ngây thơ, kiên cường, hoặc cố nén nước mắt. Với các bộ phim thời đại kiểu này vốn yêu cầu khả năng diễn xuất tinh tế, rõ ràng cô không đủ sức gánh cả dự án.

Có thể thấy, Núi Và Biển Của Tôi không phải là một thất bại hoàn toàn, nhưng rõ ràng chưa đáp ứng được kỳ vọng ban đầu từ khán giả. Từ kịch bản thiếu chặt chẽ, xây dựng nhân vật gây tranh cãi cho đến vấn đề tạo hình và lựa chọn diễn viên, bộ phim đang đối mặt với nhiều thách thức về mặt chất lượng lẫn dư luận.

Đáng nói, trước khi Núi Và Biển Của Tôi lên sóng và gặp phải phản ứng trái chiều, Đàm Tùng Vận cũng vừa trải qua 2 dự án liên tiếp không thành công. Bộ phim cổ trang tiên hiệp Tiêu Dao hồi năm 2025 đánh dấu lần đầu Đàm Tùng Vận thử sức ở mảng huyền huyễn, song tác phẩm này không tạo được hiệu ứng bùng nổ như kỳ vọng. Lượng người xem chỉ dừng ở mức ổn định, không có đột phá lớn. Phản ứng hóa học giữa hai diễn viên chính cũng được nhận xét là thiếu cảm xúc, khiến khán giả khó cảm.

Kế tiếp, Thục Cẩm Nhân Gia là dự án cổ trang được kỳ vọng sẽ là điểm sáng nhưng cũng đối mặt với nhiều phản hồi tiêu cực và thành tích xem kém hơn mong đợi. Khán giả và giới phê bình đánh giá kịch bản quen thuộc, thiếu mới mẻ, nhiều tình huống lặp lại mô típ sáo rỗng khiến trải nghiệm xem phim bị giảm sút. Thành tích lượt xem hàng ngày chỉ quanh mức trung bình và điểm đánh giá trên các nền tảng còn khá thấp, phản ánh rõ tác phẩm không phát huy được sức hút dù có người đẹp chính tên tuổi. Một số ý kiến cũng đặt câu hỏi về độ phù hợp diễn xuất của Đàm Tùng Vận khi vào vai nhân vật thiếu nữ trẻ, khiến vai diễn kém nổi bật so với kỳ vọng ban đầu.

Cho nên lúc này, Núi Và Biển Của Tôi bị đánh giá là cú ngã ngựa nối dài chuỗi thất bại, khiến Đàm Tùng Vận phải đối mặt với nhiều áp lực trong việc tìm lại phong độ và định hình hướng đi cho các dự án tiếp theo. Với nữ diễn viên, đây có thể xem là một bước chững lại đáng rrong sự nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường phim truyền hình ngày càng khắt khe, mỗi thử nghiệm dù thành công hay chưa đều là một phần của quá trình chuyển mình. Điều quan trọng nằm ở những lựa chọn tiếp theo: liệu cô có tìm được hướng đi phù hợp để thoát khỏi vùng an toàn và chinh phục những vai diễn trưởng thành hơn hay không.

Ở thời điểm hiện tại, khi bộ phim vẫn đang tiếp tục phát sóng, khán giả vẫn đang chờ đợi những diễn biến tích cực hơn ở chặng đường phía trước.

Một số bình luận của dân tình: - Có ai thấy bộ phim này sao sao không? Không hiểu sao Đàm Tùng Vận lại chọn kịch bản này. - Đàm Tùng Vận mới ra phim cơ á? - Cổ không hề hợp với sự trưởng thành, thật đấy. - Xem phim thấy vô lý dễ sợ, đúng là năm 70. - Kịch bản kiểu gì vậy? Nữ thần Đàm Tùng Vận năm xưa đâu rồi? - Kịch bản thì vô lý và diễn xuất thì bình thường. Bảo sao flop.

Nguồn: 163