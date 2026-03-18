Chưa cần đợi đến ngày công chiếu chính thức, Đếm Ngày Xa Mẹ (tên gốc: Number One) đã gây bão khắp MXH Việt ngay từ khi mới rục rịch ra mắt. Từ trailer cho đến những suất chiếu sớm đầu tiên, bộ phim nhanh chóng thu hút lượng lớn khán giả kéo ra rạp, kéo theo hàng loạt review ngập tràn cảm xúc. Đặc biệt, màn tái hợp của Choi Woo Shik và Jang Hye Jin - cặp mẹ con từng gây tạo cơn sốt toàn cầu trong Ký Sinh Trùng càng khiến sức hút của bộ phim tăng nhiệt rõ rệt.

Đếm Ngày Xa Mẹ kể câu chuyện xoay quanh Ha Min (Choi Woo Shik), một chàng trai bất ngờ phát hiện ra năng lực kỳ lạ là mỗi lần ăn món do mẹ nấu, trước mắt anh sẽ hiện lên một con số và nó giảm dần theo từng bữa ăn. Khả năng này bắt đầu diễn ra trong bữa cơm sau tang lễ người anh trai, khi Ha Min trong cơn đau đã trút hết oán trách lên mẹ Eun Sil (Jang Hye Jin), cho rằng nếu không vì bà giữ anh trai ở lại ăn sáng hôm đó, có lẽ tai nạn đã không xảy ra.

Sau đó, người cha quá cố xuất hiện trong giấc mơ với lời cảnh báo rằng con số đó chính là số bữa ăn cuối cùng mà mẹ anh còn có thể nấu. Khi về 0, bà sẽ qua đời. Từ đây, Ha Min buộc phải làm điều tàn nhẫn nhất là tránh xa chính mẹ mình để giữ bà ở lại lâu hơn. Anh tìm đủ mọi cách né những bữa cơm, thậm chí chuyển từ Busan lên Seoul, âm thầm cắt đứt sự gắn kết duy nhất còn lại. Trong khi đó, người mẹ vẫn vô tư mang theo từng hộp đồ ăn lên thành phố thăm con, để rồi từ khó hiểu dần trở thành đau lòng khi liên tục bị con trai từ chối.

Dưới bàn tay đạo diễn Kim Tae Yong, bộ phim đi theo nhịp kể chậm nhưng lại thấm dần qua từng chi tiết từ một bữa cơm, một hộp đồ ăn, một chuyến tàu… Tất cả gợi lên cảm giác ấm áp quen thuộc nhưng càng về sau lại càng đau đớn, bởi ai cũng hiểu những khoảnh khắc bình thường ấy thực ra đều có "hạn sử dụng".

Điểm khiến khán giả xúc động còn nằm ở màn tái hợp của hai diễn viên từng vào vai mẹ con trong siêu phẩm Ký Sinh Trùng. Nếu trước đây, mối quan hệ của họ được khắc họa trong một bối cảnh nhiều màu sắc châm biếm và xung đột thì ở Đếm Ngày Xa Mẹ, Choi Woo Shik và Jang Hye Jin lại đẩy cảm xúc lên một tầng sâu hoàn toàn khác, là mối quan hệ mẹ con gần như không cần gào khóc vẫn đủ khiến người xem nghẹn lại. Nhiều khán giả khi xem phim đã cảm nhận được nỗi buồn từ sâu bên trong, càng xem càng thấm vì câu chuyện này không ngoại trừ ai.

Trên mạng xã hội Việt, những khán giả được xem sớm gần như đều có chung phản ứng là "khóc lụt rạp" vì câu chuyện quá dễ gây đồng cảm. "Xem xong không dám gọi điện về nhà", "tưởng phim nhẹ nhàng ai ngờ đau tới vậy", "Tôi đang ở nhà cùng bố mẹ nhưng vẫn thấy rất ít ỏi, một ngày gặp mẹ được 3 tiếng rồi đi ngủ, ít ỏi ghê", "Có những phép toán mình chả dám tính ra", "Đã biết cảm giác khóc nấc ở rạp là thế nào"..., là những bình luận của người xem sau khi xem Đếm Ngày Xa Mẹ.

Đáng chú ý, dù chỉ mới có suất chiếu sớm vào ngày 16/3 và mở bán suất chiếu đặc biệt ngày 18, 19.3, Đếm Ngày Xa Mẹ đã nhanh chóng leo lên top 2 phòng vé Việt với doanh thu trong ngày đạt 1.32 tỷ đồng và tổng doanh thu 2.32 đồng (tính đến 16h ngày 18.3). Đây là một con số đủ cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của bộ phim chỉ sau vài giờ ra mắt.

Không cần kỹ xảo hoành tráng hay plot twist gây sốc, Đếm Ngày Xa Mẹ vẫn khiến người xem ám ảnh bằng một câu hỏi rất đơn giản nhưng khó trả lời: bạn còn bao nhiêu bữa cơm với bố mẹ? Và có lẽ, chính câu hỏi đó mới là thứ khiến khán giả rời rạp với đôi mắt sưng lên và một nỗi nghẹn ở lại rất lâu sau khi phim kết thúc.

Bộ phim chính thức khởi chiếu tại rạp Việt Nam vào ngày 20/3.