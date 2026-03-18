Cái kết đẹp của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến

Phim điện ảnh TÀI do Mỹ Tâm làm nhà sản xuất và được đạo diễn bởi Mai Tài Phến chính thức vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng theo thống kê từ CJ CGV Vietnam. Thành tích này đưa bộ phim trở thành một trong những tác phẩm Việt nổi bật trong giai đoạn đầu năm, đồng thời ghi nhận nỗ lực của ê kíp trong việc chinh phục khán giả đại chúng. Sau hành trình khởi chiếu và liên tục tổ chức các hoạt động giao lưu, TÀI cho thấy sức bền đáng chú ý tại phòng vé, đặc biệt trong bối cảnh thị trường có sự cạnh tranh mạnh mẽ từ nhiều thể loại khác nhau.

Cột mốc doanh thu 100 tỷ đồng cũng đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của đạo diễn và diễn viên chính Mai Tài Phến. Với dự án điện ảnh đầu tay, anh đã lựa chọn một hướng đi nhiều thử thách khi đảm nhận cùng lúc ba vai trò biên kịch, đạo diễn và diễn viên. Thành công về mặt doanh thu phần nào cho thấy sự lựa chọn này đã nhận được sự ủng hộ từ khán giả.

Mai Tài Phến tâm sự: “Đối với tôi, con số 100 tỷ là một điều rất đặc biệt. Nhưng điều khiến tôi hạnh phúc hơn là khi thấy khán giả ra rạp, ngồi lại đến cuối phim và dành tình cảm cho câu chuyện của mình. Tôi nghĩ đây là động lực để mình tiếp tục học hỏi và hoàn thiện hơn trong những dự án sau. TÀI là một hành trình rất dài, và tôi may mắn khi không phải đi một mình”.

Chia sẻ của Mai Tài Phến phản ánh tâm thế của một nhà làm phim trẻ khi đối diện với thành công đầu tiên. Từ một dự án mang tính cá nhân, bộ phim dần trở thành sản phẩm được đông đảo khán giả quan tâm. Điều này cũng mở ra nhiều kỳ vọng về những bước đi tiếp theo của anh trong lĩnh vực điện ảnh.

Ở vai trò nhà sản xuất, Mỹ Tâm chính thức gia nhập nhóm những nhà sản xuất sở hữu phim trăm tỷ. Sau thành công trước đó của Chị Trợ Lý Của Anh, dự án lần này tiếp tục khẳng định sự nghiêm túc của cô khi bước vào lĩnh vực điện ảnh. Việc lựa chọn kịch bản, đầu tư sản xuất và đồng hành cùng ê kíp trong suốt quá trình thực hiện cho thấy định hướng rõ ràng của Mỹ Tâm trong việc xây dựng những sản phẩm có chất lượng.

Mỹ Tâm xúc động: “Tôi thật sự rất vui và cũng rất biết ơn tình cảm của khán giả dành cho TÀI. Tôi vốn không nhắm đến mục tiêu ‘trăm tỷ’ này, ‘trăm tỷ’ nọ đâu. Khi bắt đầu dự án, tôi chỉ nghĩ đơn giản là làm sao để kể một câu chuyện chân thành và gần gũi. Đến khi phim ra rạp và nhận được sự ủng hộ lớn như vậy, tôi thấy đây là một động lực rất lớn để mình tiếp tục cố gắng. Tôi hy vọng trong tương lai, mình vẫn có thể cùng anh em thực hiện thêm nhiều bộ phim chỉn chu hơn nữa”.

Những chia sẻ này cho thấy Mỹ Tâm vẫn giữ cách nhìn thận trọng dù đã đạt được thành tích đáng kể. Thành công của TÀI được xem là bước đệm quan trọng để cô tiếp tục theo đuổi vai trò nhà sản xuất trong các dự án điện ảnh tiếp theo.

Sự kết hợp giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến không chỉ đơn thuần là một dự án nghệ thuật, mà còn là minh chứng cho một quyết định đúng đắn. Khi đặt niềm tin vào Mai Tài Phến trong dự án đầu tay, Mỹ Tâm đã chọn đúng người để cùng mình tạo nên thành quả đáng giá.

Từ một gương mặt còn mới mẻ trong lĩnh vực này, Mai Tài Phến đã chứng minh được năng lực và sự nghiêm túc, góp phần làm nên thành công chung. Chính sự đồng điệu trong cách làm việc và tinh thần cống hiến của cả hai đã mang lại “quả ngọt” xứng đáng.

Đây không chỉ là thành công của riêng một cá nhân, mà là cái kết đẹp cho một sự kết hợp tưởng chừng mạo hiểm nhưng lại đầy hiệu quả - nơi niềm tin được đặt đúng chỗ và được đền đáp bằng kết quả xứng đáng.