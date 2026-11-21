Danh sách 15 phim ngôn tình hiện đại đáng xem nhất trên màn ảnh Trung Quốc.

Sau thành công đầy bất ngờ của Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây, chủ đề những bộ phim ngôn tình hiện đại hay nhất Trung Quốc từ trước đến nay đang thu hút nhiều sự chú ý. Tiêu chí được dùng để đánh giá là điểm số trên Douban - nền tảng đánh giá phim ảnh, sách và âm nhạc nổi tiếng tại Trung Quốc.

Trong danh sách 15 bộ phim ngôn tình hiện đại có điểm Douban cao nhất được thống kê tính đến 18/11/2026, không khó để thấy có nhiều cái tên gây sốt tại Việt Nam.

Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây lọt top những phim ngôn tình hiện đại Trung Quốc hay nhất.

Đồng hạng 15 là ba tác phẩm cùng đạt 8,0 điểm, gồm Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây của Đổng Tư Thành - Dương Siêu Việt, Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế của Điền Hi Vi - Lý Minh Đức và Khi Anh Chạy Về Phía Em của Chu Dực Nhiên - Trương Miểu Di.

Một cái tên khác gây chú ý là Vườn Sao Băng phiên bản Đài Loan (Trung Quốc) ra mắt năm 2001. Phim xếp thứ 9 với 8,3 điểm. Tác phẩm từng làm mưa làm gió khắp châu Á, góp phần đưa bộ tứ F4 gồm Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân, Chu Hiếu Thiên, Ngô Kiến Hào và cố minh tinh Từ Hy Viên trở thành những thần tượng đình đám. Đến nay, đây vẫn được xem là phiên bản Vườn Sao Băng mang tính biểu tượng nhất.

Vườn Sao Băng bản Đài Loan (Trung Quốc) là ký ức khó quên với nhiều khán giả thuộc thế hệ 8X và đầu 9X.

Đi Đến Nơi Có Gió, bộ phim lãng mạn chữa lành đình đám của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện dĩ nhiên không thể vắng mặt. Dù đạt tới 8,8 điểm Douban, tác phẩm cũng chỉ đứng đồng hạng 5, ngang bằng Có Lẽ Anh Sẽ Không Yêu Em của Trần Bách Lâm và Lâm Y Thần.

Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta là "trùm cuối" của nhánh ngôn tình thanh xuân vườn trường.

3 hạng đầu thuộc về những tác phẩm kinh điển của làng phim ngôn tình hiện đại Trung Quốc. Trong khi đó, Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên của Tiêu Tuấn Diễm và cố tài tử Cao Dĩ Tường cùng với Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta do Đàm Tùng Vận và Lưu Hạo Nhiên đóng chính đồng hạng 3 với 8,9 điểm. Thơ Ngây của Trịnh Nguyên Sướng và Lâm Y Thần đứng thứ 2 với 9,0 điểm.

Đứng ở ngôi quán quân là Muốn Gặp Anh của Hứa Quang Hán và Kha Giai Yến. Bộ phim đạt 9,3 điểm - một thành tích cực cao khiến nhiều khán giả cho rằng sẽ còn rất lâu nữa, thậm chí không giờ xuất hiện thêm tác phẩm nào ở thể loại này đủ sức vượt qua.

Muốn Gặp Anh có lẽ sẽ còn ngồi trên đỉnh cao rất lâu nữa.

Thành công của Muốn Gặp Anh không chỉ đến từ bữa tiệc nhan sắc và diễn xuất của dàn cast, mà còn nhờ kịch bản đặc biệt sáng tạo. Phim kể về Hoàng Vũ Huyên, cô gái sống ở năm 2019 vẫn đau đáu nhớ thương người bạn trai đã qua đời. Một biến cố kỳ lạ khiến cô xuyên về năm 1998, sống trong thân xác nữ sinh Trần Vận Như và gặp Lý Tử Duy, chàng trai có ngoại hình giống hệt người yêu của mình. Từ đây, câu chuyện tình yêu xuyên thời gian dần biến thành một mê cung bí ẩn với những vụ án, thân phận chồng chéo và hàng loạt cú đảo ngược khó đoán.

Không đi theo công thức ngôn tình thông thường, Muốn Gặp Anh kết hợp khéo léo tình yêu, yếu tố kỳ ảo và trinh thám, tạo nên một câu chuyện vừa lãng mạn vừa đầy thử thách trí tuệ. Chính thành công vang dội này đã đưa tên tuổi các diễn viên lên tầm cao mới, đặc biệt là Hứa Quang Hán. Đến nay, anh vẫn là ngôi sao hạng A nổi tiếng toàn châu Á, sự nghiệp có nhiều bước tiến sau 7 năm kể từ ngày Muốn Gặp Anh ra mắt khán giả.

Danh sách chi tiết: Hạng 1: Muốn Gặp Anh (9,3 điểm) Hạng 2: Thơ Ngây (9,0 điểm) Hạng 3: Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta (8,9 điểm) Hạng 3: Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên (8,9 điểm) Hạng 5: Có Lẽ Anh Sẽ Không Yêu Em (8,8 điểm) Hạng 5: Đi Đến Nơi Có Gió (8,8 điểm) Hạng 7: Xin Chào, Ngày Xưa Ấy (8,6 điểm) Hạng 8: Những Năm Tháng Tuổi Trẻ Không Thể Quay Lại (8,3 điểm) Hạng 8: Vườn Sao Băng (8,3 điểm) Hạng 10: Màn Trình Diễn Của Kẻ Khoe Mẽ (8,2 điểm) Hạng 10: Tình Yêu Mà Thôi (8,2 điểm) Hạng 12: Tôi Đã Gặp Được Vị Cứu Tinh (8,1 điểm) Hạng 13: Khi Anh Chạy Về Phía Em (8,0 điểm) Hạng 13: Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế (8,0 điểm) Hạng 13: Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây (8,0 điểm)

Nguồn: Douban