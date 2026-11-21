Màn ảnh Hàn Quốc cuối năm nay trở nên nhộn nhịp hơn hẳn với sự góp mặt của nhiều ngôi sao đình đám.

Những tháng cuối năm 2026 hứa hẹn sẽ trở nên sôi động với màn trở lại của 4 nữ hoàng màn ảnh Hàn là Song Hye Kyo, Jang Nara, Park Min Young và Han Hyo Joo. Mỗi người mang đến một dự án với màu sắc khác biệt, từ chính kịch về giới giải trí, phim luật sư đến tình yêu công sở và câu chuyện thể thao.

Song Hye Kyo và canh bạc 80 tỷ won

Sau 3 năm, Song Hye Kyo mới trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Tantara, dự kiến lên sóng từ ngày 11/12/2026. Lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc thập niên 1960-1980, phim kể về những con người xuất phát từ 2 bàn tay trắng nhưng không từ bỏ giấc mơ, bất chấp môi trường khắc nghiệt và đầy bạo lực. Dự án gây chú ý với kinh phí đầu tư lên tới 80 tỷ won (khoảng 1544 tỷ đồng), xứng danh "bom tấn" của màn ảnh cuối năm nay.

Song Hye Kyo đảm nhận vai Min Ja, cô gái lớn lên trong nghèo khó và quyết tâm thoát khỏi cuộc sống cơ cực. Đồng hành cùng cô là Dong Gu (Gong Yoo), người bạn thuở nhỏ có tính cách khó đoán nhưng luôn âm thầm đứng phía sau, giúp Min Ja vượt qua những thời điểm khó khăn. Mối quan hệ giữa 2 nhân vật không đơn thuần xoay quanh chuyện tình cảm mà còn là sự nương tựa của những con người cùng muốn thoát khỏi số phận nghèo khó.

Bên cạnh Song Hye Kyo và Gong Yoo, phim còn có sự tham gia của Kim Seol Hyun, Cha Seung Won và Lee Honey. Với quy mô sản xuất lớn cùng dàn diễn viên nổi tiếng, đây được xem là một trong những dự án đáng chờ đợi nhất cuối năm.

Jang Nara tái đấu trên mặt trận pháp lý

Nếu Song Hye Kyo trở lại với một câu chuyện mang màu sắc hoài niệm thì Jang Nara tiếp tục khai thác thế mạnh ở dòng phim công sở - pháp lý với Good Partner 2 sẽ lên sóng ngày 20/11. Ở phần mới, Cha Eun Kyung (Jang Nara) rời công ty luật lớn để tự thành lập văn phòng riêng. Tuy nhiên, cô nhanh chóng gặp đối thủ khi Park Tae Soo (Park Hae Jin), mở văn phòng ngay trong cùng tòa nhà.

Tae Soo là luật sư có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, xem khách hàng như đối tượng cần được phục vụ bằng mọi giá. Trong khi đó, Eun Kyung coi mình là người định hướng cho khách hàng trên hành trình cuộc đời. Một bên đề cao hiệu quả và sự hài lòng của khách hàng, bên còn lại đặt nguyên tắc nghề nghiệp lên hàng đầu.

Cuộc đối đầu giữa 2 luật sư không chỉ diễn ra trong phòng xử án mà còn mở rộng sang cuộc cạnh tranh nhân sự, khi cả 2 cùng muốn chiêu mộ Kang Hye Seong (Kim Hye Yoon), nhân vật từng xuất hiện ở phần đầu. Sức hút của phim nằm ở màn đối đầu giữa 2 cá tính mạnh, hứa hẹn tiếp tục phát huy thế mạnh của Jang Nara trong vai nữ luật sư sắc sảo, quyết đoán.

Park Min Young vướng vào chuyện tình công sở

Cũng lên sóng trong tháng 11, Nine to Six đánh dấu màn tái xuất của Park Min Young bên cạnh Yook Sung Jae và Go Soo. Nine to Six được remake từ bộ phim Cuộc Sống Lý Trí của Trung Quốc, xoay quanh mối quan hệ giữa một nữ nhân viên pháp chế lý trí và chàng trai có tính cách ấm áp.

Park Min Young vào vai Kang Yi Ji, phó trưởng bộ phận pháp chế của một công ty ô tô. Cô là người phụ nữ độc lập, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không xem hôn nhân là ưu tiên trong cuộc sống. Đối lập với cô là Han Sun Woo (Yook Sung Jae), anh từng học luật nhưng lựa chọn theo đuổi thiết kế trang sức và sau đó trở lại công ty với tư cách thực tập sinh.

Phim còn có sự xuất hiện của Park Hyun Tae (Go Soo), tạo nên thế đối lập giữa hình ảnh người đàn ông trưởng thành, điềm đạm và chàng trai trẻ giàu năng lượng. Với Park Min Young, thử thách nằm ở việc thể hiện một phụ nữ ngoài 30 tuổi gần như không có kinh nghiệm tình cảm mà vẫn giữ được sự tự nhiên, tránh lối diễn cứng nhắc.

Han Hyo Joo bước vào thế giới bóng chày

Trong khi 3 đồng nghiệp lựa chọn những câu chuyện xoay quanh công việc, Han Hyo Joo trở lại với thể loại tình cảm qua Your Ground, đóng cùng Gong Myung. Người đẹp vào vai Seo Hee Seung, luật sư tài năng chưa từng thua kiện nhưng bất ngờ bị điều chuyển sang công ty quản lý thể thao. Từ một người không hiểu nhiều về bóng chày, cô phải học cách làm việc với các vận động viên chuyên nghiệp.

Kang Hae Hwan (Gong Myung) là một tay ném bóng từng đạt tốc độ 150 km/giờ nhưng sự nghiệp bị đình trệ sau biến cố và phải bắt đầu quá trình phục hồi để tìm lại phong độ. Giữa 2 nhân vật còn có mối liên hệ từ mối tình đầu 11 năm trước. Khi tái ngộ, một người là quản lý mới, người kia đang ở giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp, tình cảm vì thế phát triển đan xen với hành trình giúp nhau tìm lại mục tiêu.

Điểm đáng chú ý của Han Hyo Joo là sự thay đổi hình tượng. Thay vì những vai diễn thiên về nét dịu dàng, chữa lành, lần này cô hóa thân thành một nữ luật sư quyết đoán, có thói quen kiểm soát mọi tình huống. Sự va chạm giữa cô và một vận động viên đang tìm đường trở lại hứa hẹn tạo nên màu sắc riêng cho bộ phim.