Ngoài chuyện tình lãng mạn, phim của Song Hye Kyo và Shin Min Ah còn gợi ý nhiều mẹo giữ dáng.

Xem phim Hàn không chỉ để "lụi tim" vì những tuyến tình cảm lãng mạn, mà hành trình "lột xác" ngoạn mục của dàn nhân vật chính đôi khi còn truyền cảm hứng mạnh mẽ hơn cả kịch bản. Từ tác phẩm kinh điển về giảm cân như Nữ Thần Của Tôi (Oh My Venus) cho đến bộ phim gây sốt gần đây là Câu Lạc Bộ Thể Hình 24 Giờ, cách các nhân vật từng bước thay đổi vóc dáng, chế độ ăn uống lẫn nếp sinh hoạt để tìm lại sự tự tin luôn khiến khán giả phải trầm trồ. Cùng điểm lại những bí kíp giữ dáng thực tế bước ra từ màn ảnh Hàn dưới đây, biết đâu bạn sẽ tìm thấy động lực cho màn "thăng hạng" nhan sắc tiếp theo của chính mình.

Song Hye Kyo dùng con lăn tập yoga để giữ đôi chân cực phẩm trong Bây Giờ, Chúng Ta Đang Chia Tay

Khán giả yêu phim hẳn vẫn chưa quên phân cảnh kinh điển của Song Hye Kyo khi dùng con lăn xốp (foam roller) để thư giãn bắp chân trong bộ phim Bây Giờ, Chúng Ta Đang Chia Tay. Vào vai nhà thiết kế thời trang Ha Young Eun thường xuyên phải đi giày cao gót, làm việc cường độ cao và đứng ngồi liên tục, cô luôn duy trì thói quen lăn giãn cơ bắp chân lẫn đùi ngay khi về nhà. Đây chính là bí quyết giúp nhân vật này thoát khỏi tình trạng tích nước, phù nề và giữ được đôi chân thon gọn đáng ngưỡng mộ.

Trong phim, khi cô bạn thân Jeon Mi Sook bày tỏ hy vọng Young Eun sớm tìm được một người đàn ông yêu thương mình bên cạnh công việc, nữ thiết kế chỉ bình thản đáp lại rằng dù không có đàn ông, chỉ cần cô lơi lỏng bản thân một chút thôi thì tình trạng da sần vỏ cam cũng sẽ lập tức kéo đến bủa vây. Dứt lời, cô tiến về phía cửa sổ, đặt bắp chân đang căng cứng lên con lăn và nghiến răng chịu đau để tự nhủ rằng ngoại hình cũng là một loại năng lực nên nhất định phải kiên trì.

Để áp dụng bài tập giãn cơ chân chuẩn như nhân vật của Song Hye Kyo, bạn có thể tập trung vào ba vùng cơ chính trên đôi chân. Trước hết là phần bắp chân sau với tư thế hai tay chống sàn làm trụ, đặt một hoặc cả hai chân lên con lăn rồi di chuyển từ phía trên mắt cá lên đến vùng dưới khoeo chân, có thể chồng chân còn lại lên trên nếu muốn tăng lực ép.

Tiếp theo là vùng mặt ngoài đùi (dải chậu chày), bạn nằm nghiêng và chống khuỷu tay xuống thảm, đặt con lăn dưới phần đùi ngoài, chân còn lại vắt chéo ra phía trước làm điểm tựa rồi lăn dọc lên xuống. Khu vực này vốn rất dễ căng cứng nên sẽ tạo cảm giác đau nhức rõ rệt, nhưng lại cực kỳ hiệu quả trong việc làm gọn phần mỡ thừa hai bên đùi. Cuối cùng, bạn chuyển sang tư thế nằm sấp chống khuỷu tay như động tác plank, đặt mặt trước đùi lên con lăn và dùng lực thân người đẩy tới lui để giải phóng áp lực cho nhóm cơ tứ đầu đùi.

Shin Min Ah giảm từ 77kg xuống 48kg nhờ thay đổi toàn diện nếp sống trong Nữ Thần Của Tôi

Bộ phim tình cảm đình đám năm 2015 Nữ Thần Của Tôi (Oh My Venus) cũng sở hữu hàng loạt thước phim giảm cân đi vào huyền thoại. Trong phim, Shin Min Ah thủ vai Kang Joo Eun — cô nàng từng là hoa khôi nức tiếng với danh xưng "nữ thần Daegu" thời đi học nhưng lại phát tướng, mất kiểm soát cân nặng khi trở thành nữ luật sư bận rộn. Cuộc gặp gỡ định mệnh với huấn luyện viên thể hình của các ngôi sao Hollywood là Kim Young Ho (So Ji Sub) đã mở ra chuỗi ngày ăn kiêng "địa ngục" kết hợp tập luyện cường độ cao, giúp cô lấy lại vóc dáng lẫn tìm thấy tình yêu đích thực.

Ban đầu, quá trình ép cân của Joo Eun gần như giậm chân tại chỗ do cô mắc chứng suy giáp làm chậm quá trình trao đổi chất. Chỉ đến khi áp dụng triệt để "phương pháp giảm cân John Kim" do Young Ho thiết kế riêng nhằm tái thiết lập toàn bộ giờ giấc sinh hoạt, giấc ngủ, dinh dưỡng và vận động, cô mới ngoạn mục giảm từ 77kg xuống còn 48kg để trở lại thời kỳ đỉnh cao nhan sắc.

Điểm cốt lõi tạo nên thành công của chế độ này nằm ở nguyên tắc thay thế thực phẩm thông minh trong bữa ăn hằng ngày. Vì ẩm thực truyền thống vốn chuộng các loại canh tương hay canh kim chi chứa lượng muối cao dễ gây tích nước, Joo Eun bị cấm tuyệt đối việc húp canh và phải chuyển sang uống thật nhiều nước lọc để thúc đẩy đào thải độc tố. Vốn là tín đồ hảo ngọt và có thói quen cho thật nhiều đường vào cà phê, cô cũng buộc phải cai hoàn toàn cà phê ngọt để chuyển sang uống trà nóng không đường nhằm ổn định đường huyết và cắt cơn thèm ngọt.

Ngoài ra, mỗi khi thèm các món thịt đỏ tẩm ướp đậm đà, thực đơn chỉ cho phép cô ăn rau xà lách cuốn cùng các loại thịt trắng giàu đạm, ít béo. Song song với việc ăn uống, lịch tập của cô kết hợp chặt chẽ giữa giãn cơ, chạy bộ và tập tạ, trong đó động tác plank trở thành bài tập "quốc dân" giúp siết mỡ toàn thân cực kỳ phù hợp cho những người bận rộn không có thời gian đến phòng gym.

Jung Eun Ji cắt tinh bột và tập luyện cường độ cao trong Câu Lạc Bộ Thể Hình 24 Giờ

Được dẫn dắt bởi bộ đôi Lee Jun Young và Jung Eun Ji, bộ phim Câu Lạc Bộ Thể Hình 24 Giờ xoay quanh vị giám đốc phòng gym đầy nhiệt huyết với phương pháp "nắn chỉnh" lại cuộc sống cho những hội viên mang đầy nỗi lo âu. Tác phẩm ghi điểm nhờ khai thác chân thực và hài hước những góc khuất của người giảm cân, từ cảm giác đau nhức vì tích tụ axit lactic sau buổi tập cho đến những cơn vật vã khi phải cai đồ ăn ngon.

Trong phim, Jung Eun Ji hóa thân thành Lee Mi Ran - một nhân viên lập kế hoạch du lịch có thân hình mũm mĩm. Sau cú sốc bị bạn trai chê bai ngoại hình dẫn đến chia tay, cộng thêm quyết tâm phải thật rạng rỡ trong đám cưới của bạn thân, Mi Ran lao vào công cuộc giảm mỡ nghiêm ngặt. Bên cạnh việc phối hợp giữa cardio và tập tạ, chìa khóa lớn nhất giúp cô thay đổi ngoạn mục chính là chế độ "cai bột mì". Việc loại bỏ hoàn toàn các chế phẩm từ lúa mì và tinh bột tinh chế giúp cắt giảm lượng calo rỗng, dầu mỡ cùng đường ẩn, từ đó hạ thấp mức tiết insulin và hạn chế tình trạng giữ nước, giúp cơ thể nhẹ nhõm, giảm chướng bụng và xuống ký nhanh chóng chỉ trong thời gian ngắn.

Để lột tả trọn vẹn sự biến đổi hình thể của nhân vật, bản thân nữ diễn viên Jung Eun Ji ngoài đời cũng khiến công chúng thán phục bởi sự kính nghiệp đáng nể. Cô đã chủ động tăng liền 9kg chỉ trong vòng một tháng rưỡi để vào vai giai đoạn mũm mĩm, sau đó tiếp tục thực hiện chế độ ép cân khắc nghiệt để giảm 7kg trong vỏn vẹn hai tuần tiếp theo.

Na In Woo từ chàng trai 120kg hóa nam thần bác sĩ thú y nhờ cai đường và chạy bộ trong Motel California

Ở tác phẩm Motel California, nam diễn viên Na In Woo đảm nhận vai Cheon Yeon Soo - chàng trai từng sở hữu thân hình quá khổ nặng tới 120kg. Vì muốn xuất hiện với diện mạo hoàn hảo nhất trước mặt mối tình đầu Ji Kang Hee (Lee Se Young), anh đã hạ quyết tâm bước vào kế hoạch giảm cân kỷ luật và lột xác thành một bác sĩ thú y cao ráo, điển trai vạn người mê.

Hành trình "đổi đời" của Yeon Soo bắt đầu từ việc từ bỏ hoàn toàn đồ ăn vặt cùng món nước ngọt có gas khoái khẩu, đồng thời duy trì cường độ tập luyện kết hợp giữa cardio và rèn sức bền. Đáng chú ý nhất là những phân cảnh anh cùng hội bạn thân bền bỉ chạy bộ ngoài trời - bộ môn đang trở thành xu hướng giảm cân được ưa chuộng hàng đầu tại Hàn Quốc. Về mặt khoa học, chạy bộ là phương pháp vận động tạo ra thâm hụt calo cực kỳ hiệu quả. Khi duy trì nhịp chạy liên tục trên 20 đến 30 phút mỗi buổi, cơ thể sẽ bắt đầu tăng tỷ lệ đốt cháy mỡ thừa làm năng lượng.

Việc duy trì thói quen này đều đặn không chỉ nâng cao tốc độ trao đổi chất, cải thiện sức khỏe tim mạch mà còn kích hoạt "hiệu ứng đốt mỡ sau tập" (afterburn effect), giúp cơ thể tiếp tục tiêu hao năng lượng suốt nhiều giờ liền ngay cả khi bạn đã ngừng vận động.

Theo TVBS