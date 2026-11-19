Thúy Ngân bất ngờ bị chê "dơ" chỉ vì bật khóc lúc tẩy trang.

Một phân cảnh ngắn trong trailer bộ phim Bắt Cá Ba Tay bất ngờ trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội khi Thúy Ngân vừa tẩy trang vừa bật khóc. Bài đăng bàn luận về khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút hơn nửa triệu lượt xem, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Cụ thể, chủ bài đăng cho rằng hành động vừa lau mặt vừa khóc trông mất vệ sinh, thậm chí đặt nghi vấn nữ diễn viên đang bắt chước phân cảnh nổi tiếng của Phương Anh Đào trong Mai. Tuy nhiên, không ít khán giả lại nhận định cách so sánh này khá khiên cưỡng, bởi đây vốn là một tình huống tâm lý rất đời thường và không phải lần đầu xuất hiện trong điện ảnh.

Bài đăng nêu quan điểm về phân cảnh Thúy Ngân vừa khóc vừa tẩy trang hút hơn nửa triệu lượt xem dù chưa đầy 24 giờ đăng tải.

Ở phân cảnh đang gây chú ý, Thúy Ngân xuất hiện với diện mạo lộng lẫy, tóc búi cao, mặc đầm dạ hội đỏ, đeo trang sức ngọc trai và makeup chỉn chu. Nữ diễn viên vừa dùng bông tẩy trang lau đi lớp mỹ phẩm trên gương mặt, vừa không kìm được nước mắt. Đôi mắt đỏ hoe, gương mặt dần nhòe đi bởi nước mắt lẫn những vệt trang điểm bị lau trôi khiến cho người xem bị cảm giác trông mặt không được sạch. Việc lựa chọn trang phục mang sắc đổ nổi bật, tạo sự đối lập giữa cảm xúc đau khổ và vẻ hào nhoáng cũng khiến nhiều người liên tưởng đến nữ chính của Trấn Thành.

Phân đoạn gây tranh luận của Thúy Ngân. (Nguồn: Threads)

Thực tế, việc nhân vật vừa tẩy trang vừa khóc không phải một ý tưởng xa lạ trên màn ảnh. Trong Mai, phân cảnh Phương Anh Đào đứng trước gương, dùng bông tẩy trang lau đi lớp son phấn sau khi trải qua một tình huống tổn thương là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của bộ phim. Nhân vật trở về nhà sau buổi ra mắt gia đình bạn trai, mang theo cảm giác nhục nhã và đau đớn khi quá khứ riêng tư bị phơi bày. Thao tác lau đi lớp trang điểm khi ấy giống như một cách trút bỏ vẻ ngoài vừa được chuẩn bị để gặp gỡ người khác, đồng thời để cảm xúc bị dồn nén có cơ hội vỡ òa.

Phương Anh Đào cũng có 1 phân cảnh vừa khóc vừa tẩy trang tương tự.

Một số ý kiến bênh vực Thúy Ngân cũng cho rằng điều khiến cảnh phim trông nhem nhuốc có thể nằm ở cách thao tác tẩy trang được thể hiện. Nữ diễn viên lau mặt khá mạnh tay, khiến lớp trang điểm bị kéo trây trét thay vì được làm sạch gọn gàng. Khi kết hợp với nước mắt, những vệt màu càng trở nên rõ rệt và tạo cảm giác không mấy dễ chịu cho người xem. Nhưng nếu nhìn dưới góc độ xây dựng hình ảnh điện ảnh, sự nhòe nhoẹt ấy cũng có thể là lựa chọn có chủ đích nhằm nhấn mạnh trạng thái rối bời của nhân vật. Một gương mặt chỉn chu, sạch sẽ hoàn hảo chưa chắc đã phù hợp với khoảnh khắc một người đang mất kiểm soát cảm xúc.

Netizen bàn tán rôm rả dưới bài đăng.

Có ý kiến cho rằng một phần cảnh quay này khiến nhiều người thấy dơ vì Thúy Ngân dùng tay chà xát quá mạnh.

Tẩy trang vốn là một hoạt động gắn với đời sống thường nhật, đặc biệt với những người thường xuyên trang điểm. Khi buồn bã, thất vọng hay trải qua một cuộc cãi vã, việc một người vẫn tiếp tục những thói quen quen thuộc trong lúc nước mắt rơi là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Thậm chí, chính sự bình thường của hành động ấy đôi khi còn khiến cảm xúc trở nên chân thật hơn: nhân vật không nhất thiết phải gào khóc hay có những cử chỉ kịch tính, mà chỉ lặng lẽ làm một việc quen thuộc trong khi tâm trạng đã không còn bình yên.

Bên cạnh đó, việc vừa khóc vừa tẩy trang cũng không thể mặc định là mất vệ sinh như một số ý kiến đang tranh luận. Nước mắt có thể khiến lớp mascara, eyeliner hay phấn nền bị nhòe, còn dung dịch tẩy trang vốn được sử dụng để hòa tan và làm sạch mỹ phẩm. Khi hai yếu tố này xuất hiện cùng lúc, gương mặt có thể trở nên lem luốc hơn, nhưng đó chủ yếu là vấn đề về hình ảnh và cảm giác thị giác, không đồng nghĩa với việc hành động ấy là “dơ”. Nếu xét trong sinh hoạt thực tế, điều đáng lưu ý vẫn là sử dụng bông sạch, không tiếp tục chà xát mạnh lên da và làm sạch đúng cách sau đó.

Triệu Lộ Tư...

và Demi Moore trong The Substance cũng có những phân cảnh vừa khóc vừa tẩy trang tương tự.

Ảnh: Threads, X.