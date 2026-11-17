Nhan sắc quá hoàn hảo của cô khiến nhiều người khó tin.

Dù từng trải qua giai đoạn sự nghiệp chững lại, Angelababy vẫn là cái tên có sức hút đặc biệt trên mạng xã hội Trung Quốc. Không còn xuất hiện dày đặc trong các chương trình giải trí hay liên tục góp mặt ở những dự án phim ảnh như trước, nữ diễn viên vẫn thường xuyên được nhắc đến mỗi khi những hình ảnh cũ bất ngờ được đào lại. Đặc biệt, nhan sắc thời trẻ của cô gần như chưa bao giờ hết đề tài bàn luận. Câu nói vui "đẹp hơn Angelababy chỉ có Angelababy thời trẻ" cũng vì thế mà được dân mạng nhắc đi nhắc lại mỗi khi một bộ ảnh cũ của người đẹp viral trở lại.

Một trong những khoảnh khắc đang được chú ý là hình ảnh Angelababy tham dự sự kiện khai trương cửa hàng Michael Kors tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) vào năm 2012. Những bức ảnh được lưu lại trên Getty Images, với chất lượng khá sắc nét, giúp công chúng nhìn lại diện mạo của nữ minh tinh ở tuổi 23. Đây cũng là giai đoạn cô đang chuyển mình từ một người mẫu nổi tiếng thành gương mặt diễn viên được săn đón tại showbiz.

Bức hình được ví như ảnh đồ họa AI của Angelababy.

Tại sự kiện, Angelababy lựa chọn chiếc váy ôm sát với sắc đỏ nổi bật. Thiết kế có phom dáng gọn gàng, không quá cầu kỳ về chi tiết nhưng vẫn khéo léo tôn lên vóc dáng thanh mảnh và đường cong nữ tính. Điểm nhấn nằm ở phần dây vai được xử lý với chi tiết khóa kim loại gợi liên tưởng đến những chiếc khóa trên phụ kiện của Michael Kors. Mái tóc nâu đen uốn sóng nhẹ, buông dài qua vai giúp tổng thể thêm mềm mại, trong khi cách trang điểm tập trung vào đôi mắt và sắc môi tạo nên vẻ ngoài vừa ngọt ngào, vừa sắc sảo.

Vóc dáng siêu mảnh cùng vòng eo nhỏ xíu của minh tinh sinh năm 1989.

Điều khiến những bức ảnh này được quan tâm không chỉ nằm ở trang phục mà còn là nhan sắc gần như chiếm trọn khung hình của Angelababy. Ở tuổi đôi mươi, cô sở hữu gương mặt nhỏ nhắn với những đường nét nổi bật: đôi mắt to, hàng mi dày, sống mũi cao và khuôn miệng duyên dáng. Các đường nét có phần lai Tây khá rõ, tạo nên diện mạo khác biệt giữa dàn mỹ nhân Hoa ngữ cùng thời. Vẻ đẹp của Angelababy khi ấy là sự kết hợp giữa nét ngọt ngào, trẻ trung và độ sắc sảo rất riêng. Ngay cả trong những bức ảnh sự kiện mang tính tư liệu, không được xây dựng như một bộ ảnh tạp chí, cô vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn.

Nhan sắc không tì vết của Angelababy qua ống kính Getty Images.

Thời điểm đó, Angelababy thường xuyên được truyền thông và công chúng xếp vào nhóm những mỹ nhân sở hữu nhan sắc nổi bật nhất làng giải trí Hoa ngữ. Không ít hình ảnh đời thường, ảnh hậu trường hay khoảnh khắc trên thảm đỏ của cô được chia sẻ rộng rãi. Đáng chú ý, ngay cả những bức ảnh do ống kính truyền thông cũng khó làm lu mờ sức hút của nữ diễn viên. Chính vẻ đẹp nổi bật ấy khiến cô liên tục được ví như búp bê sống, đồng thời trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận về nhan sắc của minh tình đình đám kéo dài suốt nhiều năm.

Nhan sắc của Angelababy qua ống kính truyền thông hoàn hảo như tác phẩm đồ họa.

Thực tế, nghi vấn thẩm mỹ đã bủa vây Angelababy từ những ngày đầu nổi tiếng, thậm chí cô còn bị tố "đập mặt xây lại". Sự khác biệt giữa một số bức ảnh thời mới vào nghề và diện mạo sau này khiến nhiều người đặt câu hỏi về khả năng cô từng can thiệp dao kéo. Tuy nhiên, nữ diễn viên nhiều lần phủ nhận. Năm 2015, cô còn thu hút sự chú ý của truyền thông khi chủ động đến một cơ sở y tế chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ tại Bắc Kinh để kiểm tra vùng đầu và mặt, sau đó công bố kết quả cho biết không có dấu vết phẫu thuật nào khác ngoài niềng răng.

Hình ảnh Angelababy đi kiểm tra gương mặt để chứng minh bản thân không phẫu thuật thẩm mỹ.

Theo một bài phỏng vấn được Sina đăng tải từ năm 2011, sau khi ký hợp đồng với công ty quản lý, một trong những việc đầu tiên Angelababy được yêu cầu thực hiện là đeo niềng răng. Cô trải qua khoảng hai năm rưỡi chỉnh nha. Đây cũng là chi tiết thường xuyên được nhắc lại khi công chúng so sánh những bức ảnh trước và sau giai đoạn mới vào nghề. Việc thay đổi vị trí răng có thể tác động đến diện mạo tổng thể, đặc biệt là vùng miệng và phần dưới khuôn mặt. Bên cạnh đó, những yếu tố tác động khác như trang điểm, góc chụp và sự trưởng thành của đường nét cũng có thể tạo nên hiệu ứng đáng kể.

Angelababy phải niềng răng từ những ngày đầu vào showbiz.

Tuy nhiên, visual sắc nét của nữ diễn viên đã vô cùng ấn tượng ngay từ khi còn trẻ.

Sau ồn ào liên quan đến việc bị cho là tham dự show Crazy Horse tại Paris năm 2023, Angelababy từng bị hạn chế hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc và vắng bóng khỏi nhiều chương trình quen thuộc. Dù vậy, sự nghiệp của cô không hoàn toàn khép lại. Bộ phim Tương Tư Lệnh có sự tham gia của nữ diễn viên được cấp phép phát sóng vào năm 2024 và lên sóng đầu năm 2025, mở ra cơ hội trở lại màn ảnh. Trong giai đoạn hoạt động giải trí không còn sôi nổi như trước, sức hút từ tên tuổi và nhan sắc của cô vẫn được duy trì thông qua những lần xuất hiện, hình ảnh quảng cáo và các chủ đề được cộng đồng mạng khơi lại.

Có lẽ cũng bởi vậy, những bức ảnh từ hơn một thập kỷ trước vẫn đủ sức khiến Angelababy trở thành tâm điểm bàn luận. Ở tuổi 23, cô mang vẻ đẹp tươi tắn, ngọt ngào nhưng không kém phần sắc sảo; còn ở hiện tại, diện mạo trưởng thành hơn vẫn giữ được những đường nét nhận diện quen thuộc. Sự nghiệp có thể trải qua những giai đoạn thăng trầm, nhưng sức hút nhan sắc của Angelababy dường như chưa từng thực sự nguội lạnh.

Ở tuổi U40, Angelababy vẫn giữ vững danh hiệu đại mỹ nhân.

Ảnh: Instagram.