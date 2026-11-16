Đánh một trận, 3 năm sau vẫn còn e dè: Hộp quà Giáng sinh từng khiến Chanel bị chê từ Á sang Âu

Mức giá gần 20 triệu đồng nhưng những món đồ bên trong bị đánh giá là thiếu tương xứng đã khiến nhà mốt Pháp phải đối mặt với nhiều tranh cãi trong mùa lễ hội năm đó.

Hộp quà Giáng sinh hay lịch mùa Vọng (Advent Calendar) vốn là một trong những sản phẩm được mong đợi nhất mỗi dịp cuối năm. Đây không chỉ là cách các thương hiệu làm đẹp giới thiệu sản phẩm mà còn là món quà mang đến trải nghiệm mở từng ô bí mật trong những ngày chờ đón Giáng sinh. Thế nhưng, không phải thương hiệu xa xỉ nào cũng thành công với cuộc chơi này. Năm 2021, Chanel lần đầu gia nhập đường đua bằng một hộp quà có thiết kế đặc biệt, đánh dấu kỷ niệm 100 năm ra đời nước hoa Chanel No. 5. Tưởng chừng đây sẽ là món đồ sưu tầm đáng giá, sản phẩm lại trở thành tâm điểm của làn sóng chỉ trích từ người tiêu dùng và các blogger làm đẹp. Mức giá gần 20 triệu đồng nhưng những món đồ bên trong bị đánh giá là thiếu tương xứng đã khiến nhà mốt Pháp phải đối mặt với nhiều tranh cãi trong mùa lễ hội năm đó.

1. Hộp quà gần 20 triệu đồng nhưng thành phần gây thất vọng

Năm 2021, Chanel giới thiệu lịch mùa Vọng có hình dáng mô phỏng một chai nước hoa Chanel No. 5 khổng lồ, như một cách kỷ niệm 100 năm dòng nước hoa biểu tượng này. Với mức giá khoảng 825 USD, tương đương gần 20 triệu đồng theo tỷ giá thời điểm đó, sản phẩm được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm xa xỉ đúng với danh tiếng của thương hiệu. Tuy nhiên, khi khách hàng lần lượt mở các ô quà, sự hào hứng ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho thất vọng. Bên trong hộp có một số sản phẩm làm đẹp quen thuộc như son môi, sơn móng tay, kem dưỡng tay, xà phòng và nước hoa mini. Đây đều là những món đồ có tính ứng dụng nhất định, đồng thời cũng là thứ người mua thường mong đợi khi bỏ tiền cho một lịch mùa Vọng của thương hiệu mỹ phẩm.

Vấn đề nằm ở phần còn lại của bộ quà. Thay vì tiếp tục là những sản phẩm làm đẹp có giá trị sử dụng cao, nhiều ô lại chứa các món phụ kiện như hình xăm tạm thời, sticker, sổ tay, túi đựng mỹ phẩm, móc khóa hay vòng tay. Những món đồ này bị người mua nhận xét là đơn giản, chất lượng không thực sự ấn tượng và khó tạo cảm giác tương xứng với mức giá xa xỉ. Không ít ý kiến cho rằng nếu chỉ xét giá trị bán lẻ của các món đồ bên trong, tổng giá trị hộp quà có thể thấp hơn đáng kể so với số tiền khách hàng phải bỏ ra.

2. Cách giải thích của Chanel càng khiến tranh cãi kéo dài

Một sản phẩm có giá cao không nhất thiết phải được đánh giá chỉ bằng phép cộng giá trị từng món đồ. Với lịch mùa Vọng, thiết kế, ý tưởng, trải nghiệm mở quà và tính độc bản cũng là những yếu tố góp phần tạo nên giá trị. Đây cũng là hướng giải thích được nhắc đến trong những tranh luận xoay quanh sản phẩm của Chanel. Nhà mốt được cho là nhấn mạnh rằng bộ lịch được thực hiện với tâm huyết và có giá trị sưu tầm riêng, vì thế không nên so sánh đơn thuần với tổng giá trị mỹ phẩm bên trong.

Dẫu vậy, lời giải thích này không đủ để xoa dịu người mua. Với một thương hiệu có vị thế và mức giá thuộc hàng xa xỉ như Chanel, khách hàng thường kỳ vọng không chỉ vào câu chuyện thương hiệu mà còn cả chất lượng sản phẩm thực tế. Khi nhiều ô quà bị cho là thiếu tính ứng dụng, trải nghiệm nhận được không đáp ứng kỳ vọng, việc nhấn mạnh giá trị sưu tầm càng khiến một bộ phận người tiêu dùng cảm thấy chưa thỏa đáng.

Tranh cãi còn lan rộng trên mạng xã hội khi một số blogger và người dùng đăng tải nội dung đánh giá tiêu cực. Thậm chí, từng xuất hiện cáo buộc cho rằng các tài khoản chỉ trích sản phẩm gặp vấn đề trong quá trình hoạt động, làm dấy lên nghi vấn về cách thương hiệu xử lý phản hồi. Tuy nhiên, những thông tin liên quan đến việc cố tình khóa tài khoản người đăng bài chưa được xác nhận đầy đủ, vì vậy không thể xem đây là hành động đã được chứng minh của Chanel.

3. Ba năm vắng bóng sau màn ra mắt ồn ào

Điều khiến hộp quà năm 2021 trở thành một trường hợp đáng nhớ là những tranh cãi không chỉ dừng lại ở vài ngày đầu ra mắt. Sản phẩm bị bàn luận rộng rãi tại nhiều thị trường, từ châu Á đến châu Âu, và trở thành ví dụ thường được nhắc đến khi nói về khoảng cách giữa giá bán xa xỉ với giá trị thực tế mà người tiêu dùng cảm nhận. Dù vấp phải nhiều phản ứng trái chiều, Chanel không đưa ra chương trình thu hồi hay đền bù rộng rãi như mong đợi của một bộ phận khách hàng.

Sau lần ra mắt này, nhà mốt Pháp không tiếp tục giới thiệu lịch mùa Vọng trong ba năm tiếp theo. Việc thương hiệu tạm ngừng sản xuất khiến nhiều người liên tưởng đến sức ép từ màn ra mắt thất bại trước đó. Dù không thể khẳng định đây là nguyên nhân duy nhất, khoảng thời gian vắng bóng ấy vẫn khiến câu chuyện hộp quà năm 2021 càng được chú ý mỗi khi mùa lễ hội đến gần.

4. Màn trở lại với mức giá còn cao hơn

Đến cuối năm 2025, Chanel được cho là đã trở lại đường đua lịch mùa Vọng với một phiên bản có mức giá khoảng 2.200 USD. Điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở thành phần quà tặng: sản phẩm được giới thiệu với nhiều món mỹ phẩm kích thước đầy đủ (full-size), thay vì để quá nhiều ô quà dành cho những món phụ kiện nhỏ như phiên bản gây tranh cãi trước đó.

Mức giá mới cao hơn đáng kể so với năm 2021, nhưng việc tập trung vào mỹ phẩm full-size phần nào cho thấy thương hiệu đã lựa chọn hướng tiếp cận khác: đặt trọng tâm vào sản phẩm làm đẹp thay vì chỉ dựa vào thiết kế và câu chuyện sưu tầm. Dù vậy, mức giá 2.200 USD cũng đồng nghĩa kỳ vọng của khách hàng sẽ càng lớn. Một lịch mùa Vọng xa xỉ không chỉ cần bao bì đẹp mắt mà còn phải mang đến trải nghiệm đủ thuyết phục để người mua cảm thấy số tiền bỏ ra là xứng đáng.

Câu chuyện của Chanel là lời nhắc rằng danh tiếng thương hiệu không thể thay thế giá trị thực tế của sản phẩm. Trong cuộc đua quà tặng cuối năm, khách hàng có thể sẵn sàng chi mạnh cho một thiết kế độc đáo, nhưng họ vẫn muốn nhận lại chất lượng, tính ứng dụng và trải nghiệm tương xứng. Một chiếc hộp đẹp có thể thu hút ánh nhìn, nhưng chính những món quà bên trong mới quyết định liệu người mua có muốn quay lại vào mùa Giáng sinh tiếp theo hay không.